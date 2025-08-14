Η μεγάλη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν: Η τέχνη της διαπραγμάτευσης, οι «άσσοι στο μανίκι» και τα δύσκολα σημεία

Ο Ρώσος πρόεδρος θα επιδιώξει όσο το δυνατόν περισσότερες εδαφικές παραχωρήσεις. Το θέμα είναι πως θα χειριστεί την κατάσταση ο Τραμπ και τι ανταλλάγματα θα πάρει.

Η θέση του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στη Δύση μπορεί να είναι αρκετά χαμηλή, όμως είναι ένας ικανός και έμπειρος πολιτικός που δεν πρέπει να υποτιμάται, λένε οι αναλυτές και είναι πιθανό να επιδιώξει να ξεπεράσει τον λιγότερο έμπειρο Αμερικανό ομόλογό του κατά τη συνάντησή τους στην Αλάσκα αύριο Παρασκευή.

Ο Πούτιν και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συναντώνται για να προσπαθήσουν να διαπραγματευτούν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά στενοί κύκλοι της ηγεσίας της Μόσχας είναι σκεπτικοί για το εάν θα επιτευχθεί οποιαδήποτε βιώσιμη λύση στη συνάντηση κορυφής.

«Ας είμαστε σαφείς, ο Πούτιν δεν παίρνει τον Τραμπ στα σοβαρά», δήλωσε στο CNBC η Τίνα Φόρνταμ, ιδρύτρια της Fordham Global Foresight. «Έχει εντείνει τις επιθέσεις, ακόμη και σε αστικά κέντρα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και αυτό έχει αναστατώσει και απογοητεύσει τον Τραμπ», δήλωσε η Φόρνταμ.

Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της (οι οποίοι δεν έχουν προσκληθεί στις συνομιλίες) υποστηρίζουν ότι ο Πούτιν δεν σκέφτεται σοβαρά τον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί περισσότερα από τρία χρόνια. Η ηγεσία του Κιέβου ισχυρίστηκε επίσης αυτή την εβδομάδα ότι οι πληροφορίες υποδηλώνουν πως η Ρωσία προετοιμάζεται να εξαπολύσει νέες επιθέσεις, αντί να προετοιμάζεται για κατάπαυση του πυρός ή ειρήνη.

Οι στρατιωτικοί αναλυτές ανέφεραν διάφορους λόγους για τους οποίους η Ρωσία μπορεί να μην θέλει να τερματίσει τον πόλεμο πριν χρειαστεί να τον τελειώσει, όπως η σχετικά πλεονεκτική θέση των δυνάμεών της στο πεδίο της μάχης παρά τα υψηλά ποσοστά φθοράς, η εδραιωμένη θέση της στις περιοχές που κατέχονται από τη Ρωσία στα νότια και ανατολικά της Ουκρανίας και η ικανότητά της να ρίξει περισσότερο ανθρώπινο δυναμικό στη μάχη.

Μέγιστες παραχωρήσεις

Επομένως, είναι πιθανό ο Πούτιν να προσπαθήσει να αποσπάσει όσο το δυνατόν περισσότερες παραχωρήσεις και οφέλη για τη Ρωσία από τις ΗΠΑ όταν πατήσει το πόδι του σε αμερικανικό έδαφος για πρώτη φορά μετά από σχεδόν μια δεκαετία.

«Η ρωσική πλευρά πιθανότατα θα επιδιώξει να διευρύνει την ατζέντα πέρα από την Ουκρανία, δίνοντας έμφαση στις δυνατότητες στρατηγικής γεωπολιτικής και οικονομικής συνεργασίας - συμπεριλαμβανομένων επικερδών ενεργειακών συμφωνιών και πιθανών συνθηκών ελέγχου των όπλων ή στρατηγικών όπλων», δήλωσε επίσης στο CNBC ο Άντριους Τούρσα, σύμβουλος για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη στην εταιρεία συμβούλων διαχείρισης κινδύνου Teneo.

«Το Κρεμλίνο ενδεχομένως να ελπίζει ότι η συναλλακτική φύση της προσέγγισης του Τραμπ στην εξωτερική πολιτική θα βοηθήσει στην προώθηση των στόχων του Πούτιν στην Ουκρανία, όπως οι εδαφικές παραχωρήσεις, οι περιορισμοί στην κυριαρχία και τις στρατιωτικές δυνατότητες της Ουκρανίας και η αντικατάσταση της πολιτικής της ηγεσίας», πρόσθεσε.

Η επίγνωση του Κρεμλίνου για τη συναλλακτική φύση του Τραμπ όσον αφορά τη σύναψη συμφωνιών είναι πιθανό να υπογραμμίσει τον τρόπο με τον οποίο ο Πούτιν τον προσεγγίζει κατά τη διάρκεια των συνομιλιών και ο Πούτιν είναι σαφώς επιδέξιος διαπραγματευτής, σύμφωνα με τον Κρίστοφερ Γκράνβιλ, διευθύνοντα σύμβουλο της TS Lombard. «Ο Πούτιν είναι πάντα επιδέξιος στη χρήση του «δούναι και λαβείν»», δήλωσε στο CNBC. «Είναι αλήθεια ότι ο Πούτιν έχει μια μεγάλη νίκη προσκαλούμενος στην Αλάσκα και εξασφαλίζοντας διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία πριν από μια εκεχειρία. Aλλά έδωσε κάτι στον Τραμπ, την εντύπωση ότι η σκληρή γραμμή του Αμερικανού προέδρου έχει λειτουργήσει, ότι ο Πούτιν έχει προσφέρει παραχωρήσεις σε εδαφικές ανταλλαγές... και αυτό είναι ήδη ένα σημάδι αυτού του επιδέξιου «δούναι και λαβείν» - ή της ψευδαίσθησης του «δούναι και λαβείν» - που ο Πούτιν έχει αναπτύξει με τόση επιτυχία σε πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν», είπε.

Ο Τραμπ έδειξε αδυναμία

Μια πιθανή πηγή αδυναμίας για τον Τραμπ, καθώς οδεύει προς τη συνάντηση είναι ότι ο Πούτιν θα αναγνωρίσει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, παρά τις επανειλημμένες απειλές, έχει αντισταθεί στην επιβολή περισσότερων τιμωρητικών κυρώσεων στη Μόσχα, παρόλο που η τελευταία αρνήθηκε μια εκεχειρία με την Ουκρανία, η οποία υποστηρίχθηκε τόσο από την Ουάσινγκτον όσο και από το Κίεβο.

Στην πραγματικότητα, ο Τραμπ μέχρι στιγμής προτιμά να τιμωρήσει τους φίλους και εμπορικούς εταίρους της Ρωσίας, όπως την Ινδία, που αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο - αντί για την ίδια τη Ρωσία - με υψηλότερους δασμούς και την απειλή «δευτερογενών κυρώσεων».

«Ο Πούτιν είναι αρκετά έξυπνος για να αναγνωρίσει ότι ο Τραμπ ανεβάζει την ένταση, αλλά είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ο Τραμπ αποφάσισε να ανεβάσει την ένταση στον φίλο του Ναρέντρα Μόντι της Ινδίας και όχι στον ίδιο τον Πούτιν», δήλωσε ο Φόρντχαμ στο CNBC. «Μας λέει ότι ο Τραμπ είναι πολύ απρόθυμος να ασκήσει άμεση πίεση στον Πούτιν, σε τέτοιο βαθμό που είναι πρόθυμος να θέσει σε κίνδυνο τη σχέση με την Ινδία, η οποία είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός σύμμαχος στο ευρύτερο πλαίσιο των σχέσεων ΗΠΑ-Κίνας», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ έχει επίσης κατηγορηθεί ότι δείχνει τα χαρτιά του στη Ρωσία υπονοώντας ότι η Ουάσινγκτον θα μπορούσε να εξετάσει την ιδέα της ανταλλαγής ορισμένων εδαφών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, μια υπόδειξη που έχει προκαλέσει ανησυχία στην Ευρώπη, η οποία έχει προτρέψει τον Τραμπ να μην παραχωρήσει πολλά στον Πούτιν. Η Κάγια Κάλλας, επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, δήλωσε στο CNBC την Τρίτη ότι ο Πούτιν παρέσυρε τον Τραμπ και απλώς προσποιούνται ότι διαπραγματεύονται.

Ενώ όμως ο Πούτιν φαίνεται να εισέρχεται στις συνομιλίες από θέση ισχύος και όχι αδυναμίας – σε αντίθεση με πολλούς ηγέτες όταν συναντούν τον Τραμπ - ο Ρώσος πρόεδρος θα μπορούσε αναμφισβήτητα να αναζητά μια εκτόνωση, καθώς η οικονομία και οι πολίτες της Ρωσίας τελούν υπό την πίεση των διεθνών κυρώσεων, της έλλειψης εργατικού δυναμικού και του ανεξέλεγκτου πληθωρισμού, κάτι που ακόμη και ο Πούτιν χαρακτήρισε ανησυχητικό.

«Στο πεδίο της μάχης, ο Πούτιν ξεκινά από μια σχετικά ισχυρή θέση. Όμως, από οικονομική άποψη, ξεκινά από αδύναμη θέση. Η ρωσική οικονομία δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Διατηρούν σημαντικό δημοσιονομικό έλλειμμα, εν μέρει επειδή τα έσοδα από το πετρέλαιο έχουν μειωθεί πολύ σημαντικά, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο έχουν μειωθεί λόγω της τιμής του πετρελαίου. Και... αυτή είναι μια αδύναμη οικονομία», δήλωσε στο CNBC ο Ρίτσαρντ Πόρτες, επικεφαλής της οικονομικής σχολής στο London Business School.

Ο Μάικλ Φρόμαν, πρόεδρος του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων και πρώην εμπορικός εκπρόσωπος των ΗΠΑ, δήλωσε επίσης στο CNBC ότι ο Πούτιν θα μπορούσε να συμφωνήσει σε μια κατάπαυση του πυρός, αλλά μόνο εάν ο Τραμπ προσφέρει σοβαρές παραχωρήσεις στις εξαγωγές πετρελαίου της Ρωσίας, οι οποίες έχουν υποστεί κυρώσεις και περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένου ενός ανώτατου ορίου τιμών πετρελαίου. «Νομίζω ότι αν ο Πούτιν έρθει και πει, "είμαι πρόθυμος να δεχτώ μια κατάπαυση του πυρός, αλλά πρέπει να μειώσετε την πίεση στις πωλήσεις πετρελαίου μου", αυτή είναι μια συμφωνία που θα μπορούσε να συζητηθεί. Ο Τραμπ χρησιμοποιεί ακριβώς την επιρροή του για να πείσει τον Πούτιν να έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, να κάνει κάτι που δεν ήταν πρόθυμος να κάνει πριν, δηλ. να δεχτεί μια άνευ όρων κατάπαυση του πυρός».