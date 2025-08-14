Κυρώσεις από τις ΗΠΑ στο ανταλλακτήριο Garantex

Κυρώσεις στην Garantex Europe OU, ένα ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων με έδρα τη Ρωσία (αρχικά εγγεγραμμένο στην Εσθονία) επέβαλε το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ.

Κυρώσεις στην Garantex Europe OU, ένα ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων με έδρα τη Ρωσία (αρχικά εγγεγραμμένο στην Εσθονία) επέβαλε το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ.

Οι κυρώσεις επιβλήθηκαν με βάση τους ισχυρισμούς ότι η Garantex βοηθούσε εγκληματίες και διευκόλυνε την παράκαμψη κυρώσεων. Το ανταλλακτήριο φέρεται να διατηρούσε λογαριασμούς για εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες, κυρίως για παράνομες δραστηριότητες.

Ο Υφυπουργός Οικονομικών για Θέματα Τρομοκρατίας και Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, John K. Hurley, δήλωσε ότι τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία παίζουν σημαντικό ρόλο στην καινοτομία, αλλά οι ΗΠΑ δεν θα ανεχτούν τέτοιου είδους δραστηριότητα.