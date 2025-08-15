Στις 22:00 η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν για Ουκρανία - Αισιόδοξος ο Αμερικανός Πρόεδρος

O Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πιθανότητα να υπάρξει ειρήνη μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η συνάντηση κορυφής του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον ομόλογό του της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν θα γίνει στις 11:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδος) σήμερα στο Άνκορατζ, στην Αλάσκα, ανέφερε ο Λευκός Οίκος σε ανακοίνωση Τύπου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα αναχωρήσει από τον Λευκό Οίκο στις 6:45 τοπική ώρα (13:45 ώρα Ελλάδος) σήμερα και θα φύγει από το Άνκορατζ την ίδια μέρα, στις 17:45 ώρα Αλάσκας σήμερα. Προγραμματίζεται να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο νωρίς το Σάββατο το πρωί.

Μετά τη συνάντηση των ηγετών, θα ακολουθήσει επίσημο γεύμα εργασίας για τις δύο αντιπροσωπείες, ενώ στη συνέχεια οι πρόεδροι θα παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου, κατά την οποία θα παρουσιάσουν τα βασικά σημεία των συνομιλιών τους.

Ο Πούτιν και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συναντώνται για να προσπαθήσουν να διαπραγματευτούν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά στενοί κύκλοι της ηγεσίας της Μόσχας είναι σκεπτικοί για το εάν θα επιτευχθεί οποιαδήποτε βιώσιμη λύση στη συνάντηση κορυφής.

O Τραμπ πάντως εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πιθανότητα να υπάρξει ειρήνη μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σε νέες δηλώσεις του στο Οβάλ Γραφείο την παραμονή της συνάντησής του με τον Ρώσο πρόεδρο στην Αλάσκα, σημείωσε ότι «θα δούμε αν μπορούν να τα βρουν» για τους αντιμαχόμενους ηγέτες, ενώ πρόσθεσε ότι πιστεύει ότι οι δύο μπορούν να «κάνουν ειρήνη».

Στη συνέχεια τόνισε ότι ο Πούτιν «δεν πρόκειται να τα βάλει μαζί του», καθώς θεωρεί ότι «επιθυμεί συμφωνία».

Ο Τραμπ πιστεύει ότι η συνάντηση στην Αλάσκα θα έχει θετικό πρόσημο. Ωστόσο, συμπλήρωσε, ότι «η πιο σημαντική συνάντηση θα είναι η δεύτερη συνάντηση» με τον πρόεδρο Πούτιν, τον Ζελένσκι και τον ίδιο, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να είναι παρόντες και Ευρωπαίοι ηγέτες».

«Ο Τραμπ επιθυμεί να εξαντλήσει κάθε δυνατότητα για μια ειρηνική λήξη του πολέμου», ανέφερε ο Λευκός Οίκος παραμονή της συνόδου κορυφής στην Αλάσκα. Μένει, ωστόσο, να φανεί αν αυτές οι «δυνατότητες» θα αποδειχθούν τελικά ευνοϊκές ή επιζήμιες για την Ουκρανία. Στο τραπέζι δεν βρίσκεται μόνο μια ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός — εφόσον ο Τραμπ καταφέρει να πείσει τον Πούτιν — αλλά και η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, η ασφάλεια της Ευρώπης, η ρωσική οικονομία και οι γεωπολιτικές της συμμαχίες.

Ο 79χρονος Ρεπουμπλικάνος, που λέει πως θέλει να «βολιδοσκοπήσει» τον Ρώσο ομόλογό του, προεξόφλησε την Τετάρτη πως οι πιθανές εκβάσεις είναι δύο:

* Αν η συνάντηση πάει καλά, θα ακολουθήσει, «σχεδόν αμέσως», τριμερής σύνοδος του ιδίου, του Πούτιν και τον Ουκρανού ομολόγου τους Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για να τερματιστεί ο πόλεμος που ξέσπασε τον Φεβρουάριο του 2022, με την εισβολή του ρωσικού στρατού.

* Όμως, αν η πρώτη συνάντηση που θα έχει από το 2019 πρόσωπο με πρόσωπο με τον επικεφαλής του Κρεμλίνου πάει άσχημα, ο μεγιστάνας διαμηνύει πως δεν θα υπάρξει «δεύτερη».

Οι Ευρωπαίοι προσπαθούσαν την Τετάρτη να επηρεάσουν τη διάθεση με την οποία ο Τραμπ, γνωστός για το πολύ ευμετάβλητο ταπεραμέντο του, θα συζητήσει με τον Πούτιν.

Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς κάλεσε τον Πούτιν να λάβει σοβαρά υπόψη την πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για διαπραγματεύσεις σχετικά με την Ουκρανία και να προχωρήσει σε απευθείας συνομιλίες χωρίς προϋποθέσεις μετά τη συνάντηση κορυφής με τον Αμερικανό πρόεδρο στην Αλάσκα. «Προσδοκούμε ότι ο πρόεδρος Πούτιν θα αντιμετωπίσει με σοβαρότητα την πρόταση του προέδρου Τραμπ και θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις χωρίς όρους με την Ουκρανία, αμέσως μετά τη συνάντηση στην Αλάσκα», ανέφερε ο Μερτς σε σημερινή του δήλωση. Περισσότερα από τρία χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία -μια πράξη που παραβίασε το διεθνές δίκαιο- η Ρωσία έχει πλέον την ευκαιρία να συμφωνήσει σε μια κατάπαυση του πυρός και να σταματήσει τις εχθροπραξίες, τόνισε ο Γερμανός καγκελάριος.

Η συνάντηση που πραγματοποιείται στην αεροπορική βάση του Έλμεντορφ κοντά στο Άνκορατζ της Αλάσκας αποτελεί την πρώτη απευθείας επαφή μεταξύ Τραμπ και Πούτιν από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Οι διεκδικήσεις και οι συμβολισμοί

Η Ρωσία απαιτεί η Ουκρανία να της παραχωρήσει επίσημα τις τέσσερις περιφέρειες που έχει καταλάβει εν μέρει (Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Ζαπορίζια, Χερσώνα) και λέει πως έχει προσαρτήσει, πέρα από την Κριμαία, που προσαρτήθηκε το 2014, να αποκηρύξει την ένταξή της στο NATO και να πάψει να εξοπλίζεται από δυτικά κράτη. Το Κίεβο χαρακτηρίζει τις απαιτήσεις αυτές απαράδεκτες.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ προέβλεψε «ανταλλαγές εδαφών» τη στιγμή που τα ρωσικά στρατεύματα κατέχουν περί το 20% της Ουκρανίας.

Ο ουκρανός ομόλογός του Ζελένσκι απέκλεισε εκ προοιμίου την απόσυρση των δυνάμεών του από περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας στο πλαίσιο της όποιας συμφωνίας.

Μολαταύτα, κατά τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, η Ουκρανία είναι «έτοιμη να συζητήσει εδαφικά ζητήματα» αλλά όχι τη «νομική αναγνώριση» της ρωσικής κατοχής τομέων της επικράτειάς της.

Παρατηρητές του Κρεμλίνου αναζητούν να δουν αν ο Τραμπ θα μαγευτεί ξανά από τον Πούτιν και θα επηρεαστεί από το επιχείρημά του ότι η Ρωσία έχει το δικαίωμα να κυριαρχεί στην Ουκρανία. Η Ρωσία δεν έχει δώσει καμία ένδειξη ότι είναι διατεθειμένη να κάνει παραχωρήσεις.

Ο Πούτιν δήλωσε, χθες, ότι η αμερικανική κυβέρνηση καταβάλλει «ειλικρινείς προσπάθειες» για να επιλυθεί η σύγκρουση στην Ουκρανία και άφησε να εννοηθεί ότι η Μόσχα και η Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων.

Όμως, την Πέμπτη το απόγευμα, το Κρεμλίνο θέλησε να υπενθυμίσει ότι θα ήταν μεγάλο λάθος να προβλέψει κανείς το αποτέλεσμα της συνόδου κορυφής. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν σχέδια για υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου μετά τη σύνοδο κορυφής.

Ο τόπος της συνόδου έχει και αυτός τους δικούς του συμβολισμούς. Η Αλάσκα πωλήθηκε από τη Ρωσία στις ΗΠΑ και η αεροπορική βάση του Έλμεντορφ στο Άνκορατζ έπαιξε σημαντικό ρόλο στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά η στρατηγική της σημασία κορυφώθηκε κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, ειδικά εν μέσω του αυξανόμενου ενδιαφέροντος για την Αρκτική.

«Ακόμα κι αν έπαιρνα τη Μόσχα και το Λένινγκραντ δωρεάν σε μια συμφωνία με τη Ρωσία, τα fake media θα έλεγαν ότι έκανα μια κακή συμφωνία», είπε πριν μέρες ο Τραμπ, εξοργισμένος με δημοσιεύματα αναφορικά με τη σύνοδο της Αλάσκας.

Το Λένινγκραντ, το όνομα που έδωσαν οι σοβιετικές αρχές στην πρώην ρωσική αυτοκρατορική πρωτεύουσα, επανήλθε σε Αγία Πετρούπολη το 1991, λίγο πριν από την επίσημη διάλυση της ΕΣΣΔ.