Μήνυμα Μερτς σε Πούτιν για ειρηνευτικές συνομιλίες για Ουκρανία μετά από πρόταση Τραμπ

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, κάλεσε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να λάβει σοβαρά υπόψη την πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για διαπραγματεύσεις σχετικά με την Ουκρανία και να προχωρήσει σε απευθείας συνομιλίες χωρίς προϋποθέσεις μετά τη συνάντηση κορυφής με τον Αμερικανό πρόεδρο στην Αλάσκα.

«Προσδοκούμε ότι ο πρόεδρος Πούτιν θα αντιμετωπίσει με σοβαρότητα την πρόταση του προέδρου Τραμπ και θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις χωρίς όρους με την Ουκρανία, αμέσως μετά τη συνάντηση στην Αλάσκα», ανέφερε ο Μερτς σε σημερινή του δήλωση.

Περισσότερα από τρία χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία -μια πράξη που παραβίασε το διεθνές δίκαιο- η Ρωσία έχει πλέον την ευκαιρία να συμφωνήσει σε μια κατάπαυση του πυρός και να σταματήσει τις εχθροπραξίες, τόνισε ο Γερμανός καγκελάριος.

Ο Πούτιν «έχει τώρα την ευκαιρία να δεχθεί κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία», επεσήμανε, προσθέτοντας ότι «ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί να κάνει ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της ειρήνης» μέσα από τις συνομιλίες που είναι προγραμματισμένες να διεξαχθούν σήμερα στο Άνκορατζ της Αλάσκας.

Ο Μερτς υπογράμμισε επίσης πως η Ουκρανία οφείλει να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε μελλοντική συνάντηση, τονίζοντας ότι:

«Ο στόχος θα πρέπει να είναι μια σύνοδος κορυφής με τη συμμετοχή και του προέδρου Ζελένσκι, κατά την οποία να επιτευχθεί συμφωνία για κατάπαυση του πυρός». Παράλληλα ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε συζήτηση για εδαφικά ζητήματα μπορεί να γίνει μόνο με τη συναίνεση της Ουκρανικής πλευράς.

Αναφερόμενος στις προτάσεις περί εδαφικών ανταλλαγών που φέρεται να εξετάζει ο Τραμπ, ο καγκελάριος της Γερμανίας δήλωσε ότι θα διατηρήσει ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ για το θέμα.

Η συνάντηση που πραγματοποιείται σε στρατιωτική αεροπορική βάση κοντά στο Άνκορατζ της Αλάσκας αποτελεί την πρώτη απευθείας επαφή μεταξύ Τραμπ και Πούτιν από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Ο Τραμπ εκφράζει την ελπίδα να επιτευχθεί ειρηνική διευθέτηση της σύρραξης, ωστόσο ο Πούτιν μέχρι στιγμής δεν έχει δείξει σημάδια πρόθεσης για υποχώρηση.