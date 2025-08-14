Ειδήσεις | Διεθνή

Κάλας: Το σχέδιο ανέγερσης οικισμού στην Δυτική Όχθη παραβιάζει το διεθνές δίκαιο

Κάγια Κάλας / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας κάλεσε σήμερα το Ισραήλ να "παραιτηθεί" από την υλοποίηση του σχεδίου του για την ανέγερση οικισμού στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σχέδιο που υποστηρίζει ο ακροδεξιός Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς.

"Η απόφαση των ισραηλινών αρχών να προωθήσουν το εποικιστικό σχέδιο E1 υπονομεύει περαιτέρω τη λύση των δύο κρατών και αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου", δήλωσε η Κάλας, προσθέτοντας ότι "η ΕΕ προτρέπει το Ισραήλ να παραιτηθεί από την υλοποίηση αυτής της απόφασης, σημειώνοντας τις μεγάλες συνέπειές του. Η ΕΕ επαναλαμβάνει την έκκλησή της προς το Ισραήλ να σταματήσει την κατασκευή του οικισμού".

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ

