Πετρέλαιο: Κέρδη 2% με φόντο τις κρίσιμες συνομιλίες Τραμπ-Πούτιν

Περίπου άνοδο 2% σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου την Πέμπτη, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε για «σοβαρές συνέπειες» εάν οι συνομιλίες του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν για την Ουκρανία αποτύχουν, ενώ παράλληλα μία μείωση των επιτοκίων στις ΗΠΑ τον επόμενο μήνα θα μπορούσε να ενισχύσει τη ζήτηση πετρελαίου.

Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύθηκαν 1,16 δολάρια, ή 1,77%, στα 66,79 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate (WTI) των ΗΠΑ σημείωσε κέρδη 1,29 δολάρια, ή 2,06%, στα 63,94 δολάρια.

Το Brent έκλεισε την Τρίτη στη χαμηλότερη τιμή του από τις 5 Ιουνίου και το WTI έκλεισε στη χαμηλότερη τιμή του από τις 2 Ιουνίου, εν μέρει λόγω των πτωτικών δεδομένων αποθεμάτων και προσφοράς από την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ και τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας.

Ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι πιστεύει ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος να κάνει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αφού ο Ρώσος πρόεδρος έθεσε την προοπτική μιας συμφωνίας για τα πυρηνικά όπλα την παραμονή της συνόδου κορυφής τους στην Αλάσκα.

Ωστόσο, την Τετάρτη, ο Τραμπ απείλησε με «σοβαρές συνέπειες» εάν ο Πούτιν δεν συμφωνήσει σε ειρήνη στην Ουκρανία. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν διευκρίνισε ποιες θα μπορούσαν να είναι οι συνέπειες, αλλά προειδοποίησε για οικονομικές κυρώσεις εάν η συνάντηση της Παρασκευής αποδειχθεί άκαρπη.

Η Ρωσία ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός αργού πετρελαίου το 2024 πίσω από τις ΗΠΑ, επομένως οποιαδήποτε συμφωνία που θα μπορούσε να χαλαρώσει τις κυρώσεις κατά της Μόσχας πιθανότατα θα αύξανε την ποσότητα ρωσικού πετρελαίου που διατίθεται για εξαγωγή στις παγκόσμιες αγορές.

Ο Τραμπ απείλησε να επιβάλει δευτερογενείς δασμούς σε αγοραστές ρωσικού αργού πετρελαίου, κυρίως στην Κίνα και την Ινδία, εάν η Ρωσία συνεχίσει τον πόλεμό της στην Ουκρανία.

«Η αβεβαιότητα των ειρηνευτικών συνομιλιών ΗΠΑ-Ρωσίας συνεχίζει να προσθέτει ένα bullish ασφάλιστρο κινδύνου, δεδομένου ότι οι Ρώσοι αγοραστές πετρελαίου θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερη οικονομική πίεση», ανέφερε η Rystad Energy σε σημείωμα πελάτη.

Ωστόσο, ορισμένοι αναλυτές παρέμειναν σκεπτικοί για το αν ο Τραμπ θα λάβει μέτρα που θα μπορούσαν να διαταράξουν σημαντικά την προμήθεια πετρελαίου.

Οι προσδοκίες ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο στήριξαν επίσης τις τιμές του πετρελαίου. Οι επενδυτές πιστεύουν συντριπτικά ότι μια μείωση θα γίνει τον επόμενο μήνα, αφού οι τιμές καταναλωτή στις ΗΠΑ αυξήθηκαν με μέτριο ρυθμό τον Ιούλιο.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι πιστεύει ότι μια επιθετική μείωση μισής ποσοστιαίας μονάδας είναι δυνατή, δεδομένων των πρόσφατων αδύναμων αριθμών απασχόλησης.

Ωστόσο, η Fed έχει ένα δίλημμα: οι τιμές παραγωγού στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά το μεγαλύτερο ποσοστό των τελευταίων τριών ετών τον Ιούλιο, εν μέσω μιας αύξησης του κόστους αγαθών και υπηρεσιών, υποδηλώνοντας ότι μια ευρεία αύξηση του πληθωρισμού είναι επικείμενη.