Μαζί με τους τουρίστες, ταξιδεύουν και οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ. Σε πλήρη εξέλιξη το επιχειρησιακό σχέδιο «ΘΕΡΟΣ» της ΑΑΔΕ. Οι ελεγκτικοί στόχοι και οι κυρώσεις στους παραβάτες.

Με την τουριστική κίνηση στους δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς να έχει κορυφωθεί και τους αδειούχους του Αυγούστου να έχουν εγκαταλείψει τα αστικά κέντρα, οι φοροελεγκτές της ΑΑΔE... δεν κάνουν διακοπές.

Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ «Θέρος» βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Οι ελεγκτές έχουν κάνει απόβαση σε νησιά και τουριστικούς προορισμός, επικεντρώνοντας τους ελέγχους σε κλάδους δραστηριότητας, που παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά παραβατικότητας. Από beach bar και τουριστικά σκάφη, που πραγματοποιούν ημερήσιες κρουαζιέρες, μέχρι τα πανηγύρια και τις συναυλίες του καλοκαιριού.

Οι έλεγχοι δεν γίνονται στην τύχη αλλά με στοχευμένα χτυπήματα εκεί που τα στοιχεία δείχνουν υψηλή πιθανότητα παραβατικότητας. Η προσέγγιση των ελέγχων είναι συνδυαστική και 360, με τους ελεγκτές να πραγματοποιούν αιφνιδιαστικές επισκέψεις στις επιχειρήσεις ακόμη και προσποιούμενοι τους τουρίστες, να κάνουν φύλλο και φτερό τα στοιχεία από τα POS και τις ταμειακές, να τα αντιπαραβάλλουν με τα στοιχεία του myDATA, που λαμβάνουν online διαρκώς και των δηλώσεων ΦΠΑ. Η προσέγγιση αυτή τους δίνει τη δυνατότητα να ελέγχουν και παλαιότερες χρήσεις.

Ενδεικτικά:

-Στη Μύκονο, κατάστημα ειδών λαϊκής τέχνης δεν είχε κόψει αποδείξεις - για το 2021 και 2022 - 107.000 ευρώ, εισπράττοντας και μη αποδίδοντας ΦΠΑ 26.000 ευρώ. Επιβλήθηκε πρόστιμο 13.000 ευρώ και κλείσιμο για δύο ημέρες.

-Στο Ηράκλειο Κρήτης, καφετέρια δεν είχε διαβιβάσει αποδείξεις αξίας 275.000 ευρώ (υπότροπος)

-Στην Πάρο επιχείρηση κατασκευής ξυλουργικών προϊόντων δεν είχε διαβιβάσει αποδείξεις, αξίας 111.000 ευρώ

-Στο Γύθειο Λακωνίας, super market δεν είχε διαβιβάσει φορολογικά στοιχεία αξίας 101.000 ευρώ.

-Στη Μύκονο, ιταλικό εστιατόριο δεν είχε εκδώσει το 2021 μία απόδειξη, 28.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 4.000 ευρώ. Μπήκε πρόστιμο και 48ωρο λουκέτο.

-Φοροδιαφυγή εντοπίζεται και σε επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων και μοτοσυκλετών.

-Πολύ γνωστό beach restaurant στη Ρόδο βρέθηκε να μην έχει διασυνδέσει το POS με την ταμειακή μηχανή και δεν είχε κόψει αποδείξεις για τη συντριπτική πλειονότητα των ομπρελών. Στο beach restaurant επιβλήθηκε πρόστιμο 10.500 ευρώ και λουκέτο για 48 ώρες.

-Στη Σαντορίνη οι ελεγκτές έφτασαν από διάφορες ΔΟΥ από όλη την Ελλάδα για να πραγματοποιήσουν ελέγχους σε σκάφη αναψυχής που πραγματοποιούν ημερήσιες κρουαζιέρες, προσποιούμενοι τους τουρίστες. Ελέγχθηκαν συνολικά 23 σκάφη και διαπιστώθηκαν παραβάσεις όπως μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων, καθώς και την πληρωμή μετρητών από πελάτες για ποσά άνω των 500 ευρώ (χωρίς διατραπεζική κατάθεση).

Τα κλιμάκια ελέγχου εναλλάσσονται, μετακινούμενα τόσο στην ηπειρωτική, όσο και στη νησιώτικη Ελλάδα. Με τον τρόπο αυτό, οι έλεγχοι διενεργούνται κυρίως από ελεγκτές διαφορετικής χωρικής αρμοδιότητας.

Οι ελεγκτές έχουν στη διάθεση τους tablet, με εγκατεστημένο το σύστημα ΕΛΕΓΧΟΣlive, μέσω του οποίου έχουν άμεση πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία των ελεγχόμενων διευκολύνοντας το ελεγκτικό τους έργο.

Για την υποστήριξη των κλιμακίων ελέγχου, ειδική επιχειρησιακή ομάδα της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της Αίθουσας Επιχειρήσεων και διαθέτοντας ειδικό λογισμικό, σαρώνει καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας δεδομένα και επιλέγει τις περιοχές εντατικοποίησης των ελέγχων.

Τα αποτελέσματα του risk analysis εμπλουτίζονται και με τα στοιχεία, που προκύπτουν από την αντιπαραβολή των δεδομένων του συστήματος e-send με εκείνα των POS. Πιο συγκεκριμένα, αντιπαραβάλλονται οι αποδείξεις, που διαβιβάζονται μέσω του συστήματος e-send και τα έσοδα των πληρωμών με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

Τα κλιμάκια ελέγχου αντλούν πληροφορίες για ελέγχους και από τις καταγγελίες από την πλατφόρμα «Καταγγελίες Πολιτών» και την εφαρμογή Appodixi.

Οι οδηγίες - τα λουκέτα

Με νέα εγκύκλιο, κοινοποιήθηκαν στις ελεγκτικές υπηρεσίες οι αλλαγές που επήλθαν στη διαδικασία αναστολής λειτουργίας επιχειρήσεων λόγω φοροδιαφυγής, δηλαδή το πότε και για πόσο πρέπει να μπαίνει «λουκέτο». Ειδικότερα:

1. Αναστέλλεται άμεσα για 48 ώρες, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης εφόσον, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο φορολογικό έλεγχο διαπιστώνεται:

- είτε η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση πλέον των δέκα προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης, ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, ότι η αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκε παραστατικό πώλησης ή αυτό εκδόθηκε ανακριβώς υπερβαίνει τα 500 ευρώ

- είτε η μη διαβίβαση στην ΑΑΔΕ περισσότερων των δέκα στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, ότι η μη διαβιβασθείσα αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών υπερβαίνει τα 500 ευρώ.

2. Αναστέλλεται αμελλητί για 96 ώρες, δηλαδή για 4 ημέρες η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος εάν, εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τη διαπίστωση των παραπάνω παραβάσεων, διαπιστωθεί εκ νέου, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου:

- είτε η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών παραστατικών πώλησης ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, ότι η αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκε παραστατικό πώλησης ή αυτό εκδόθηκε ανακριβώς υπερβαίνει τα 500 ευρώ

- είτε η μη διαβίβαση στην ΑΑΔΕ τουλάχιστον τριών στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω ΦΗΜ, ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, ότι η μη διαβιβασθείσα αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών υπερβαίνει τα 500 ευρώ.

3. Μπαίνει «λουκέτο» για 10 ημέρες σε κάθε επόμενη διαπίστωση από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο των παραβάσεων, εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τη διαπίστωσή τους.