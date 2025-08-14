Αντιπαράθεση Δούκα - Μπακογιάννη για τη Βασιλίσσης Όλγας

Η οδός Βασιλίσσης Όλγας βρέθηκε σήμερα στο επίκεντρο αντιπαράθεσης μεταξύ του Χάρη Δούκα και του Κώστα Μπακογιάννη. Αρχικά, ο δήμαρχος Αθηναίων έκανε ανάρτηση στην προσωπική σελίδα του στο Facebook για τις εργασίες που ολοκληρώνονται ώστε να παραδοθεί στην κυκλοφορία, και αργότερα ο πρώην δήμαρχος «απάντησε» με δική του ανάρτηση στο Facebook.

«Η Βασιλίσσης Όλγας επιστρέφει στην κυκλοφορία», έγραψε ο κ. Δούκας και συνέχισε: «Μετά από μήνες εντατικών εργασιών, η εμβληματική λεωφόρος ξαναμπαίνει στον χάρτη της καθημερινής μετακίνησης στην Αθήνα.

Στόχος:

- η αποσυμφόρηση του κέντρου

- η καλύτερη ροή οχημάτων

- η αναβάθμιση του δημόσιου χώρου

- η άνετη πρόσβαση στα σημεία ιστορικού ενδιαφέροντος.

Ήδη ολοκληρώθηκε:

- ένας νέος χώρος πρασίνου που προσφέρει δροσιά και ξεκούραση στους πεζούς

- η πεζοδρόμηση από τη Βασ. Κωνσταντίνου μέχρι τα αρχαία της Λεωφ. Αμαλίας

- καθώς και η ανάπλαση που συνδέει τη Βασ. Όλγας με το Ζάππειο.

Από την απέναντι μεριά, διαμορφώνεται ακόμη μια όμορφη πεζοδρόμηση με δρόμους ήπιας κυκλοφορίας και το τραμ που βρίσκεται ήδη σε λειτουργία.

Κάθε βήμα σε αυτή τη διαδρομή αποκαλύπτει την ιστορία της πόλης, με πολύτιμα ευρήματα από διαφορετικές εποχές.

Μέχρι τέλος Αυγούστου παραδίδεται το κομμάτι από την Αρδηττού έως τους Στύλους του Ολυμπίου Διός.

Στη συνέχεια, ξεκινά το τελικό τμήμα δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο.

Το εργοτάξιο της Βασιλίσσης Όλγας είναι το μοναδικό στην πόλη που θα μείνει ανοιχτό και τον Δεκαπενταύγουστο, ώστε το έργο να παραδοθεί στους Αθηναίους και τις Αθηναίες το συντομότερο δυνατόν.

Η Βασιλίσσης Όλγας ξαναγίνεται ένας δρόμος που ενώνει την πόλη, αποσυμφορίζει την κυκλοφορία και αναδεικνύει την Αθήνα που θέλουμε».

Απάντηση Μπακογιάννη

Ως «απάντηση», ο κ. Μπακογιάννης έγραψε:

«Παραμονή της Παναγίας το θαύμα έγινε.

Ο δήμαρχος πρωτοστατεί σε φωτογραφίες, βίντεο και δελτία τύπου πανηγυρίζοντας για την επικείμενη ολοκλήρωση της Βασιλίσσης Όλγας.

Προσπαθεί δηλαδή να οικειοποιηθεί ένα έργο που πολέμησε με όλες του τις δυνάμεις, χλεύασε και περιγέλασε: προεκλογικά δεσμεύτηκε ότι θα το σταματήσει και θα ξαναστρώσει άσφαλτο, μετεκλογικά ειρωνευόταν το υπουργείο Πολιτισμού μιλώντας για 'χαμένη Ατλαντίδα'.

Με αυτόν τον ρυθμό, είναι θέμα χρόνου να μάθουμε πως εκείνος πεζοδρόμησε την Αρεοπαγίτου, την Ερμού... και γιατί όχι, ότι έφτιαξε και το Μετρό.

Ευτυχώς όμως δεν απευθύνεται ούτε σε χρυσόψαρα, ούτε σε λωτοφάγους.

Ο λαός θέλει, το ΠΑΣΟΚ μπορεί».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ