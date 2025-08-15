«Στραβοπάτησε» τον Ιούλιο η κινεζική οικονομία

Η οικονομία της Κίνας έχασε σημαντικά τη δυναμική της τον Ιούλιο, καθώς η ασθενής εγχώρια ζήτηση επέμεινε και το Πεκίνο ενίσχυσε τις προσπάθειες για τον περιορισμό της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας.

Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 3,7% σε ετήσια βάση τον Ιούλιο, σημαντικά χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών που ανέμεναν αύξηση 4,6%, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters. Η επίδοση αυτή ήταν επίσης υποχώρηση σε σχέση με την αύξηση 4,8% που καταγράφηκε τον Ιούνιο.

Η βιομηχανική παραγωγή ενισχύθηκε κατά 5,7% σε ετήσια βάση -στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG- και κάτω από τις προβλέψεις για αύξηση 5,9%.

Οι επενδύσεις σε πάγια στοιχεία κατέγραψαν αύξηση 1,6% στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου, έναντι πρόβλεψης για 2,7%, ενώ και αυτή η επίδοση υπολείπεται της αύξησης 2,8% που είχε σημειωθεί στο πρώτο εξάμηνο του έτους.

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η εικόνα στον τομέα των ακινήτων, όπου οι επενδύσεις υποχώρησαν κατά 12% στους πρώτους επτά μήνες του έτους, σύμφωνα με τα επίσημα κυβερνητικά στοιχεία — δείγμα της συνεχιζόμενης κρίσης στον κλάδο.