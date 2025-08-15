Γιατί ο ανάδοχος AKTOR, χωρίς υπαιτιότητά του, αιτήθηκε παράταση σχεδόν ενός έτους, που έγινε αποδεκτή από το υπ. Υποδομών, έως τις 30/06/2026, για τη συνολική προθεσμία της «Μετατροπής σε αυτοκινητόδρομο του ΒΟΑΚ, τμήμα: Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος», ύψους 186 εκατ. ευρώ. Η συσχέτιση με το Ταμείο Ανάκαμψης. Ποιο είναι το έργο.

Στα μέσα του 2026 αναμένεται, πλέον, η ολοκλήρωση του οδικού τμήματος που αφορά στη διαπλάτυνση του υφιστάμενου τμήματος Νεάπολη – Αγ. Νικόλαος με την κατασκευή τετράιχνης αρτηρίας, μήκους περίπου 14,5 χλμ.. Το νέο οδικό τμήμα θα διαθέτει δύο λωρίδες κυκλοφορίας και Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) ανά κατεύθυνση, με διαχωριστικό στηθαίο ασφαλείας και συνολικό πλάτος οδοστρώματος 22,5 μέτρων.

Ειδικότερα, περίπου επιπλέον έναν χρόνο, ή για την ακρίβεια 298 ημέρες, θα χρειαστεί για την ολοκλήρωση του τμήματος του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) «Νεάπολη - Άγιος Νικόλαος, στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου», αναδόχου εταιρείας «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.», δηλαδή όμιλος AKTOR. Όπως προκύπτει, λόγω καθυστερήσεων σε μελέτες, απαλλοτριώσεις, μετατοπίσεις δικτύων κ.α., ο ανάδοχος, χωρίς υπαιτιότητά του, προ ολίγων μηνών αιτήθηκε τη χορήγηση παράτασης για τμηματικές προθεσμίες (1η, 2η, 3η) αλλά και τη συνολική προθεσμία, ζητώντας επιπλέον χρόνο από 212 έως 268 ημερολογιακές ημέρες για τα ενδιάμεσα ορόσημα και 298 ημέρες, ήτοι μέχρι την 30-06-2026 για την συνολική προθεσμία, για την συνολική προθεσμία του έργο. Η παράταση αυτή φαίνεται να αποτελεί επί της ουσίας μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση στην πραγματικότητα και στα νέα χρονοδιαγράμματα, αποτέλεσμα των τεχνικών ζητημάτων που προέκυψαν αλλά και των προβλημάτων.

Η νέα προθεσμία και το Ταμείο ανάκαμψης

Υπενθυμίζεται ότι η σύμβαση του έργου «Μετατροπή σε αυτοκινητόδρομο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης τμήμα: Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος στη Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου» με αρχικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό 186 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ), υπεγράφη στις 5 Σεπτεμβρίου 2022, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» με συνολική προσφερόμενη τιμή 157.045.020 ευρώ (με ΦΠΑ 24%) με προθεσμία περαίωσης έως την 05-09- 2025. Ωστόσο, κι ενώ στην πορεία υπήρχαν και άλλα αιτήματα για μετάθεση προθεσμιών, πλέον ο ορίζοντας υλοποίησης του εν λόγω τμήματος του ΒΟΑΚ πηγαίνει για τις 30/06/2026 χωρίς δικαίωμα της αναδόχου για πρόσθετη αποζημίωση, εκτός από την νόμιμη αναθεώρηση, όπως αποφάσισε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρ. Δήμας. Η νέα προθεσμία συμπίπτει και με την ολοκλήρωση του πλαισίου του Ταμείου Ανάκαμψης και από το οποίο χρηματοδοτείται το έργο με 137 εκατομμύρια ευρώ.

Οι λόγοι της μετάθεσης

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ανάδοχος, ζητήθηκε παράταση στις 28 Μαρτίου «για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της και αφορούν κυρίως σε: α) καθυστέρηση απόδοσης απαλλοτριωμένων εκτάσεων και μετατόπισης δικτύων ΟΚΩ (ΔΕΔΔΗΕ και ΔΕΥΑ), β) εκ νέου εκπόνηση Μελετών βασικού σχεδιασμού λόγω της Αναθεώρησης Περιβαλλοντικών Προδιαγραφών. Επιπλέον, με την ίδια επιστολή, αιτείται και τη συνολική μετάθεση του κρίσιμου, για την πρόσθετη καταβολή, χρόνου, διατηρώντας την επιφύλαξη περαιτέρω αιτήματος παράτασης τόσο των Τμηματικών και όσο και της συνολικής προθεσμίας του έργου, με την συνολική απόδοση των απαλλοτριωμένων εκτάσεων».

Από τις αρμόδιες υπηρεσίες έγιναν αποδεκτές οι παρατάσεις για τους κάτωθι λόγους: α) καθυστέρηση απόδοσης των απαλλοτριωμένων εκτάσεων, β) αργή ανταπόκριση των φορέων ΟΚΩ (ΔΕΔΔΗΕ και ΔΕΥΑ), στα αιτήματα του αναδόχου, η οποία δημιούργησε ιδιαίτερες δυσκολίες και καθυστερήσεις στη εκτέλεση των εργασιών. «Οι ανωτέρω λόγοι καθυστέρησης εκτέλεσης εργασιών δεν οφείλονται σε αποκλειστική ευθύνη και υπαιτιότητα του αναδόχου», σημειώνεται.

Το έργο

Η AKTOR υλοποιεί το έργο «Μετατροπή σε αυτοκινητόδρομο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης τμήμα: Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου». που αφορά τη βελτίωση και διαπλάτυνση του υφιστάμενου τμήματος Νεάπολη – Αγ. Νικόλαος ώστε να μετατραπεί σε σύγχρονο αυτοκινητόδρομο, με δυο λωρίδες κυκλοφορίας και ΛΕΑ, συνολικού μήκους 14,5 χλμ. Μεταξύ άλλων, το έργο θα περιλαμβάνει τρεις ανισόπεδους κόμβους σε Νεάπολη, Λίμνες και Άγιο Νικόλαο και έρχεται να συμπληρώσει το μεγάλο έργο του ΒΟΑΚ στην Ανατολική Κρήτη.