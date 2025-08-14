Ειδήσεις | Ελλάδα

Νέο τζακποτ στο Τζόκερ - Κληρώνονται 28,5 εκατ. ευρώ την Κυριακή

Πρόκειται για το υψηλότερο Τζακποτ όλων των εποχών!

Δεν βρέθηκε υπερτυχερός στην αποψινή κλήρωση του Τζόκερ. Η κλήρωση της Κυριακής μοιράζει το απίθανο ποσό των 28,5 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για το υψηλότερο Τζακποτ όλων των εποχών!

Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση Τζόκερ σήμερα (14/8) ήταν: 1, 16, 22, 24, 28, και αριθμός Τζόκερ το 4.

Κλήρωση Τζόκερ: Πώς να παίξετε

Η συμμετοχή στο Τζόκερ γίνεται σε πρακτορεία του ΟΠΑΠ ή διαδικτυακά. Στην πρώτη περίπτωση η συμμετοχή επιτρέπεται σε όσους έχουν συμπληρώσει τα 18 τους χρόνια και διαδικτυακά σε εκείνους που έχουν κλείσει τα 21 έτη.

Συμμετοχές γίνονται δεκτές από την ολοκλήρωση της προηγούμενης κλήρωσης έως και 30 λεπτά πριν από την έναρξη της επόμενης. Το διάστημα που μεσολαβεί από την ολοκλήρωση κατάθεσης δελτίων (21:30) μέχρι την έναρξη της κλήρωσης (περίπου στις 22:00) είναι απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλιστούν όλες οι συμμετοχές.

Η ακύρωση εκτυπωμένου αποδεικτικού συμμετοχής επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση συμμετοχής στο Τζόκερ μέσω των πρακτορείων και εφόσον οι επιλογές ενός δελτίου δεν συμπίπτουν με τις επιλογές του αποδεικτικού συμμετοχής. Δηλαδή, αν το αποδεικτικό συμμετοχής έχει, λόγω τεχνικού προβλήματος, διαφορετικά στοιχεία (π.χ. επιλεγμένοι αριθμοί, αριθμός συνεχόμενων κληρώσεων) από αυτές που είχε επιλέξει ο παίκτης στο δελτίο που συμπλήρωσε για επικύρωση.

