Εκταμιεύσεις 200 εκατ. ευρώ από Πειραιώς για τον αγροτικό κόσμο - Όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία

Σχεδόν 200 εκατ. ευρώ νέα δάνεια για τη στήριξη επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων που ασχολούνται με τον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο παρείχε η Τράπεζα Πειραιώς κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Η καθαρή πιστωτική επέκταση διαμορφώθηκε στα 50 εκατ. ευρώ σε αυτό το πεδίο, κάτι που συνεπάγεται πως υπήρξαν αποπληρωμές της τάξεως των 150 εκατ. ευρώ. Μέρος της χρηματοδότησης αφορούσε επιχειρήσεις που εστιάζουν σε λύσεις τεχνολογίας θερμοκηπίου (θερμοκηπιακή γεωργία).

Παράλληλα, η Πειραιώς έλαβε νέες πρωτοβουλίες κατά το δεύτερο τρίμηνο για την ενίσχυση της λιανικής τραπεζικής και τη στήριξη μέσω χρηματοδοτήσεων και άλλων λύσεων, ιδιωτών και επιχειρήσεων. Για τη διευκόλυνση του αγροτικού κόσμου, η Πειραιώς δημιούργησε μια ακόμη υπηρεσία, το Agri e-loan, που επιτρέπει την απομακρυσμένη, γρήγορη και ασφαλή υποβολή αιτήσεων δανείου μέσω της ηλεκτρονικής τραπεζικής (Πειραιώς e-banking), υποστηρίζοντας την αγροτική οικονομία και επεκτείνοντας τις δυνατότητες των ψηφιακών καναλιών της.

Επιπλέον δημιούργησε το Agri Flex, μια υπηρεσία που προσφέρεται για υφιστάμενες και νέες δανειακές συμβάσεις με στόχο την προστασία των ταμειακών ροών των αγροτών, μέσω αυτόματης επέκτασης των δανειακών υποχρεώσεων, υπό τυχόν δυσμενείς τιμές των εμπορευμάτων (commodities).

Παράλληλα διαθέτει μια σειρά εξειδικευμένων προγραμμάτων:

Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας:

Σκοπός του προγράμματος είναι η υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων παρέχοντας προνομιακούς όρους δανεισμού σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. Μέσω του προγράμματος, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης δανείου επενδυτικού χαρακτήρα ή/και κεφαλαίου κίνησης, το οποίο θα πρέπει να συνδυάζεται με δάνειο για επενδύσεις. Η χρηματοδότηση αφορά στην κάλυψη δαπανών, ενδεικτικά για:

-- την απόκτηση ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων, την απόκτηση καινούριου & μεταχειρισμένου εξοπλισμού και μηχανημάτων, το ΦΠΑ επιλέξιμων δαπανών, ζώντα ζώα, μονοετή-πολυετή φυτά και η φύτευσή τους. Το ύψους της χρηματοδότησης κυμαίνεται από 3.000 - 25.000 ευρώ, για 2 έως 7 έτη, συμπεριλαμβανομένης δυνατότητας περιόδου χάριτος (έως 24 μήνες). Ως προς το επιτόκιο για τα δύο πρώτα έτη υπάρχει 100% επιδότηση του επιτοκίου από το Ταμείο και για τα επόμενα έτη, το επιτόκιο θα είναι μειωμένο κατά 50% λόγω της άτοκης συνεισφοράς των κεφαλαίων του Ταμείου στο σχήμα της συγχρηματοδότησης.

Δάνειο Εξοικονόμησης Ύδατος Άρδευσης:

Με τη χρηματοδότηση για δράσεις εξοικονόμησης ύδατος άρδευσης δίνετε η δυνατότητα επένδυσης σε σύγχρονα αρδευτικά συστήματα, δεξαμενές, νέες γεωτρήσεις, για απόκτηση νέου, αλλά και εκσυχρονισμό του υφιστάμενο μηχανολογικού εξοπλισμό. Αφορά αγρότες ηλικίας από 18 - 70 ετών και το ύψους της χρηματοδότησης κυμαίνεται από 5.000 - 150.000 ευρώ. Διάρκεια αποπληρωμής είναι τα 10 έτη, με περίοδο χάριτος 12 μήνες, ενώ το επιτόκιο είναι κυμαινόμενα με βάση το ΒΕΑ.

Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης:

Το πρόγραμμα αφορά τη χρηματοδότηση αγροτών, ομάδων παραγωγών, αγροτικών συνεταιρισμών & μικρομεσαίων επιχειρήσεων της αγροδιατροφής για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων σας με προνομιακούς όρους δανεισμού σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) στο πλαίσιο του «Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης». Βασικά πλεονεκτήματα, η περίοδος χάριτος που φτάνει μέχρι 2 χρόνια, η εγγύηση στο 80% του κεφαλαίου, οι μειωμένες εξασφαλίσεις και η προνομιακή τιμολόγηση.

Αναλυτικότερα, για μεσομακροπρόθεσμο επενδυτικό δάνειο η χρηματοδότηση μπορεί να κινηθεί μεταξύ 10.000 - 5 εκατ. ευρώ (διάρκεια από 2 -12 έτη, με περίοδο χάριτος έως 24 μήνες). Για κεφάλαιο κίνησης (διάρκεια αποπληρωμής 1 - 8 έτη, με περίοδο χάριτος έως 12 μήνες) ξεκινά από 10.000 ευρώ και αφορά δαπάνες που είναι άμεσα συνδεδεμένες με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και το ύψος του δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ ή το 30% του συνολικού ποσού των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου που χρηματοδοτείται - όποιο ποσό από τα δύο είναι υψηλότερο. Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο με βάση το Euribor 1Μ, 3Μ, κ.λπ. ανάλογα με τη συχνότητα αποπληρωμής πλέον περιθωρίου.

Αγροτικό Αναπτυξιακό Κεφάλαιο Κίνησης:

Με το Αγροτικό Αναπτυξιακό Κεφάλαιο Κίνησης ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει χρηματοδότηση μέσω προεξόφλησης της επιχορήγησης για την υλοποίηση των επενδυτικών του σχεδίων. Το ύψος χρηματοδότησης ξεκινά από 5.000 ευρώ, με δυνατότητα αποπληρωμής έως 3 έτη, με δυνατότητα παράτασης και επιτόκιο, κυμαινόμενο με βάση το ΒΕΑ πλέον περιθωρίου.

Μικρο-Χρηματοδότηση αγροτών:

Με τη Μικρο-Χρηματοδότηση αγροτών υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης άμεσων έκτακτων αναγκών σχετικών με την αγροτική δραστηριότητα, όπως αντικατάσταση φυσικού ή ζωικού κεφαλαίου μικρής κλίμακας, αποκατάσταση ζημιών στον γεωργικό εξοπλισμό, μικροεπισκευές και οποιαδήποτε άλλα μη προγραμματισμένα έξοδα, όπως αναφέρει η Τράπεζα Πειραιώς. Το ύψος της χρηματοδότησης είναι έως 5.000 ευρώ, με ετήσια αποπληρωμή με δικαίωμα ανανέωσης για ένα ακόμη έτος. Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο με βάση το ΒΕΑ πλέον περιθωρίου 0,3%.

Δάνειο Υποστήριξης Νέων & Νεοεισερχόμενων Αγροτών:

Με το δάνειο Υποστήριξης Νέων & Νεοεισερχόμενων Αγροτών μπορεί κανείς να αγοράσει καλλιεργήσιμη γη και γεωργικά/κτηνοτροφικά κτίσματα, να πραγματοποιήσει την ανέγερση, την αποπεράτωση ή και τη βελτίωση των γεωργο-κτηνοτροφικών του κτισμάτων, να αγοράσει μηχανολογικό εξοπλισμό καθώς και φυτικό ή/και ζωικό κεφάλαιο. Αφορά φυσικά πρόσωπα, ηλικίας 19 - 50 ετών οι οποίοι θα απασχοληθούν στον αγροτικό τομέα και θα αποκτήσουν την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη. Η χρηματοδότηση κυμαίνεται από 5.000 έως 500.000 ευρώ, με μέγιστο ποσοστό χρηματοδότησης έως το 80% του εκτιμώμενου κόστους της επένδυσης και έως το 80% της εκτιμώμενης αξίας του προσημειούμενου ακινήτου. Η διάρκεια αποπληρωμής διαφέρει καθώς για αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού φτάνει έως τα 10 έτη, για αγορά καλλιεργήσιμης γης και γεωργο-κτηνοτροφικών κτισμάτων, ανέγερση/βελτίωση γεωργο-κτηνοτροφικών κτισμάτων έως τα 15 έτη, για τη χρηματοδότηση φυτικού κεφαλαίου: έως τα 8 έτη και για χρηματοδότηση ζωικού κεφαλαίου έως τα 6 έτη. Παράλληλα, ανάλογα με το είδος της επένδυσης και σε συνδυασμό με το χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι το 1ο έτος στο οποίο αναμένεται παραγωγή και πώληση των αγροτικών προϊόντων, υπάρχει περίοδος χάριτος 12 μήνες: με απαιτητικούς τόκους ή κεφαλαιοποίηση και έως 36 μήνες με καταβολή τόκων και δυνατότητα ελεύθερων καταβολών κεφαλαίου. Επιπλέον και εξίσου σημαντικό πως η Πειραιώς προσφέρει κυμαινόμενο με βάση το ΒΕΑ και ειδικά για νέους ηλικίας έως 40 ετών για την αγορά γης, δύναται να υπάρξει επιδότηση επιτοκίου έως και 100%.

Ανοικτό Δάνειο Αγροτών (ΑΔΑ):

Με το Ανοικτό Δάνειο Αγροτών (ΑΔΑ) μπορείτε να εξασφαλίσει κανείς την παροχή ετήσιου Πιστοδοτικού Ορίου (Π.Ο.) για την κάλυψη των ετήσιων λειτουργικών αναγκών της εκμετάλλευσής σας. Το ύψος της χρηματοδότησης φτάνει μέχρι το 90% του δικαιούμενου πιστοδοτικού ορίου, με ετήσια διάρκεια με δικαίωμα ανανέωσης για ένα έτος. Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο με βάση το ΒΕΑ (εκτοκισμός κάθε 30/6 και 31/12 με κεφαλαιοποίηση).

Δάνειο Αγροτών Γη και Εξοπλισμός:

Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος η Πειραιώς χρηματοδοτεί κάθε αγροτική επενδυτική ανάγκη (αγορά καλλιεργήσιμης γης & γεωργο-κτηνοτροφικών κτισμάτων, αγορά πάγιου εξοπλισμού, ανέγερση γεωργο-κτηνοτροφικών κτισμάτων, αγορά φυτικού ή/και ζωικού κεφαλαίου). Η χρηματοδότηση κινείται από 5.000 ευρώ, με μέγιστο ποσοστό χρηματοδότησης έως το 80% της εκτιμώμενης αξίας του προσημειωμένου ακινήτου, με επιτόκιο κυμαινόμενο με βάση το ΒΕΑ πλέον περιθωρίου. Για χρηματοδότηση πάγιου εξοπλισμού υπάρχει περίδος αποπληρωμής έως 10 έτη, για χρηματοδότηση αγοράς καλλιεργήσιμης γης, αγοράς/ανέγερσης γεωργο-κτηνοτροφικών κτισμάτων έως 15 έτη, για χρηματοδότηση φυτικού κεφαλαίου έως 8 έτη και για την χρηματοδότηση ζωικού κεφαλαίου έως 6 έτη. Η περίοδος χάριτος φτάνει έως του 12 μήνες (μηνιαία δόση: από 1 έως 12 μήνες, τριμηνιαία δόση: 3 ή 6 ή 9 ή 12 μήνες, εξαμηνιαία δόση: 6 ή 12 μήνες, ετήσια δόση: μόνο 12 μήνες).

Δάνειο Ενεργητικής Προστασίας (ΕΛ.Γ.Α.):

O ενδιαφερόμενος σύμφωνα με την Πειραιώς αφορά τη χρηματοδότηση που χρειάζεται για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, που εντάσσονται στο ετήσιο πρόγραμμα Ενεργητικής Προστασίας του ΕΛ.Γ.Α. που αφορά στην αγορά υλικών και εγκατάσταση συστημάτων προστασίας αγροτικών καλλιεργειών από το χαλάζι και τη βροχή. Το πρόγραμμα αφορά αγρότες, φυσικά πρόσωπα, ηλικίας 18 - 65 ετών που εντάσσονται στο ετήσιο πρόγραμμα Ενεργητικής Προστασίας του ΕΛ.Γ.Α. Η χρηματοδότηση κινείται από 2.000 έως 170.000 ευρώ. Αναλυτικά, το ύψος της χρηματοδότησης ανέρχεται μέχρι και το 90% του εγκεκριμένου ποσού επιχορήγησης και μέχρι του 80% της ιδίας συμμετοχής (Η επιχορήγηση του ΕΛ.Γ.Α. ανέρχεται στο 60% της επιλέξιμης δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.) με παρακράτηση χαρτόσημου 3,6%). Η διάρκεια αποπληρωμής φτάνει έως τα 6 έτη, με κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το ΒΕΑ.