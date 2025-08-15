Ιαπωνία: Ταχύτερος του αναμενόμενου ρυθμός ανάπτυξης το β' τρίμηνο χάρη στις ανθεκτικές εξαγωγές

Με ρυθμό 0,3% «έτρεξε» η οικονομία της Ιαπωνίας το δεύτερο τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, ξεπερνώντας τις προβλέψεις παρά τα εμπόδια από τους δασμούς των ΗΠΑ.

Αυτό έρχεται να συγκριθεί με την αναθεωρημένη ανάπτυξη του 0,1% που σημειώθηκε το πρώτο τρίμηνο και είναι υψηλότερο από το +0,1% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters.

Η υπέρβαση των εκτιμήσεων για τον ρυθμό ανάπτυξης αποδίδεται κυρίως στην ανθεκτικότητα των εξαγωγών, οι οποίες προσέθεσαν 0,3 ποσοστιαίες μονάδες στην ανάπτυξη του ΑΕΠ, σε σύγκριση με τη συρρίκνωση 0,8% που σημειώθηκε το πρώτο τρίμηνο του έτους. Το εμπορικό έλλειμμα της Ιαπωνίας μειώθηκε από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο, σύμφωνα με δεδομένα του υπουργείου Εμπορίου της χώρας.

Σε ετήσια βάση, το ΑΕΠ της Ιαπωνίας αυξήθηκε κατά 1,2% το δεύτερο τρίμηνο, κατεβάζοντας ταχύτητα σε σχέση με την ανάπτυξη 1,8% του πρώτου τριμήνου.

Η ετησιοποιημένη ανάπτυξη ανήλθε στο 1%, υπερδιπλάσια από την πρόβλεψη του 0,4%.

Ο δείκτης Nikkei 225 αντέδρασε με άνοδο 0,59% μετά την ανακοίνωση, ενώ το γεν ενισχύθηκε κατά 0,1%, φτάνοντας τα 147,6 γεν έναντι του δολαρίου.