ΕΕΤ: Η ευκαιρία του ESG για τις επιχειρήσεις και την ελληνική οικονομία

Πληροφοριακό φυλλάδιο για τις ευκαιρίες που παρουσιάζει το ESG για τις επιχειρήσεις και την ελληνική οικονομία δημοσίευσε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών.

Παράλληλα, η ΕΕΤ και Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο συνδιοργανώνουν συνέδριο ESG με θέμα «Fit4FutureFinance: Enabling the sustainable transition to the next generation economy», την Πέμπτη 22 Ιουνίου 2023, στο Μέγαρο Καρατζά της Εθνικής Τράπεζας.