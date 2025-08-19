Πολιτική | Διεθνή

Η Κίνα υποστηρίζει τις ειρηνευτικές συνομιλίες Ουκρανίας και Ρωσίας

Κίνα / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Υποστηρίζουμε όλες τις προσπάθειες υπέρ της ειρήνης, δήλωσε η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

Το Πεκίνο δήλωσε σήμερα ότι «υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες» για την ειρήνη, μετά τη συνάντηση στην Ουάσινγκτον ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και την ανακοίνωση μιας ενδεχόμενης συνόδου κορυφής ανάμεσα στον ουκρανό πρόεδρο και τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Η Κίνα ήταν ανέκαθεν πεπεισμένη πως ο διάλογος και η διαπραγμάτευση αποτελούν τη μοναδική βιώσιμη οδό για την επίλυση της ουκρανικής κρίσης. Υποστηρίζουμε όλες τις προσπάθειες υπέρ της ειρήνης», δήλωσε στη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων η Μάο Νινγκ, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

