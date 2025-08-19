ΟΗΕ: Το Ισραήλ δεν επιτρέπει την είσοδο επαρκούς ποσότητας βοήθειας ώστε να αποτραπεί ο λιμός στη Γάζα

«Τις τελευταίες λίγες εβδομάδες οι ισραηλινές αρχές επέτρεψαν την είσοδο βοήθειας (στη Γάζα) σε ποσότητες που παραμένουν πολύ κάτω από τις απαιτούμενες για να αποτραπεί ο εκτεταμένος λιμός», δήλωσε ο Θάμιν αλ Χίταν εκπρόσωπος του Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Το Ισραήλ επιτρέπει την είσοδο στη Λωρίδα της Γάζας κάποιας βοήθειας, η οποία όμως δεν επαρκεί για να αποτρέψει τον εκτεταμένο λιμό, κατήγγειλε το γραφείο του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

«Τις τελευταίες λίγες εβδομάδες οι ισραηλινές αρχές επέτρεψαν την είσοδο βοήθειας (στη Γάζα) σε ποσότητες που παραμένουν πολύ κάτω από τις απαιτούμενες για να αποτραπεί ο εκτεταμένος λιμός», δήλωσε ο Θάμιν αλ Χίταν εκπρόσωπος του Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων από τη Γενεύη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο κίνδυνος λιμού στη Γάζα είναι «άμεσο αποτέλεσμα της πολιτικής της ισραηλινής κυβέρνησης να εμποδίζει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας».

Από την πλευρά της η υπηρεσία του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας αρμόδια για τη διαχείριση των πολιτικών υποθέσεων στα παλαιστινιακά εδάφη, η Cogat, τονίζει ότι το Ισραήλ καταβάλλει «σημαντικές προσπάθειες» για τη διανομή βοήθειας στη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Φωτογραφία: Getty Images