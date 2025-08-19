Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Γενική Εμπορίου και Βιομηχανίας: Εξόφλησε πλήρως δάνειο ύψους 3 εκατ. ευρώ

Γενική Εμπορίου και Βιομηχανίας: Εξόφλησε πλήρως δάνειο ύψους 3 εκατ. ευρώ
Το δάνειο είχε συναφθεί τον Ιούνιο του 2025.

Την ολοκλήρωση της πλήρους εξόφλησης του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού της δανείου ύψους 3 εκατ. ευρώ, που είχε συναφθεί τον Ιούνιο του 2025, ανακοίνωσε η Γενική Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΓΕΒΚΑ).

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η εταιρεία «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.», σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, καθώς και της Απόφασης 3/347/12.07.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι προχώρησε εχθές 18.08.2025 στην πλήρη εξόφληση του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανείου, συνολικού ποσού τριών εκατομμυρίων ευρώ (€3.000.000), το οποίο είχε συναφθεί στις 23 Ιουνίου 2025 με διάρκεια τριών μηνών.»

