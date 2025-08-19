ΤτΕ: Ταμειακό πρωτογενές πλεόνασμα 7,21 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2025

Το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε πλεόνασμα 1,85 δισ. ευρώ έναντι πλεονάσματος 338 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Στα 7,21 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ταμειακό πρωτογενές πλεόνασμα κεντρικής διοίκησης στο επτάμηνο του 2025 έναντι πλεονάσματος 5,53 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας, την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2025 το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε πλεόνασμα 1,85 δισ. ευρώ έναντι πλεονάσματος 338 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 40.827 εκατ. ευρώ, από 37.523 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 36.645 εκατ. ευρώ, από 34.256 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2024.