Guardian: Τα τέσσερα κύρια σημεία από τη συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι - Ευρωπαίων

Τη Δευτέρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποδέχτηκε ηγέτες από όλη την Ευρώπη, στο πλαίσιο της διπλωματικής προσπάθειας να επιτευχθεί ειρήνη στην Ουκρανία.

Τη Δευτέρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποδέχτηκε ηγέτες από όλη την Ευρώπη, στο πλαίσιο της διπλωματικής προσπάθειας να επιτευχθεί ειρήνη στην Ουκρανία. Μόλις λίγες μέρες μετά την απογοητευτική συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, με την πίεση να κορυφώνεται για την εξεύρεση λύσης σε έναν πόλεμο που μαίνεται χρόνια και που ο Τραμπ είχε ισχυριστεί ότι μπορεί να τερματίσει μέσα σε 24 ώρες.

Σύμφωνα με τον Guardian, παρακάτω παρατίθενται τα 4 κύρια σημεία που προέκυψαν από τις διμερείς και πολυμερείς συζητήσεις του Τραμπ με τους ηγέτες της Ουκρανίας, της Γερμανίας, της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Φινλανδίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του NATO.

1. Μπορεί πράγματι να συμβεί μία συνάντηση Ζελένσκι - Πούτιν;

Η συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι ένα θέμα που βρίσκει πάντα τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν αντίθετο, με τον ίδιο να επιμένει πως θα πρέπει να πληρούνται πρώτα συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ωστόσο τώρα μοιάζει πιο πιθανή από ποτέ.

Μετά τις συζητήσεις στο Λευκό Οίκο, ο Τραμπ δήλωσε: «Κάλεσα τον πρόεδρο Πούτιν και ξεκίνησα τις προετοιμασίες διοργάνωσης συνάντησης σε τοποθεσία που θα καθοριστεί, μεταξύ του Πούτιν και του Ζελένσκι. Μετά από αυτή τη συνάντηση θα έχουμε μία τριμερή, που θα αποτελείται από τους δύο προέδρους και εμένα».

Σύμφωνα με τον Γερμανό καγκελάριο Μερτς, ο Πούτιν είπε στον Τραμπ κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής τους επικοινωνίας ότι είναι έτοιμος να συναντήσει τον Ζελένσκι «μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες». Από τη μεριά του και ο Ζελένσκι δήλωσε έτοιμος για απευθείας συνομιλίες με τον Πούτιν.

Τόσο ο Μερτς όσο και ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ σε ξεχωριστές συνεντεύξεις ανέφεραν ότι μένει να φανεί αν ο Ρώσος πρόεδρος θα έχει το «θάρρος» να προχωρήσει στη συνάντηση. Συγκεκριμένα, ο Στουμπ δήλωσε ότι «Ο Πούτιν σπάνια είναι αξιόπιστος».

Μέχρι στιγμής, ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ έχει δηλώσει μόνο ότι ο Πούτιν είναι ανοιχτός στην «ιδέα» τέτοιων άμεσων συνομιλιών.

2. «Ναι» στις εγγυήσεις ασφάλειας - ωστόσο οι λεπτομέρειες παραμένουν ασαφείς

Παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ υποβάθμισε τη σημασία της κατάπαυσης πυρός, προσέφερε ελπίδες για την αμερικανική εμπλοκή στην εγγύηση της μελλοντικής ασφάλειας της Ουκρανίας. Μετά την υποδοχή του Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο τόνισε πως «σε ό,τι έχει να κάνει με την ασφάλεια θα υπάρξει μεγάλη βοήθεια», αν και οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να αποτελούν την «πρώτη γραμμή άμυνας».

Στη συνέχεια σε ανάρτησή του ανέφερε ότι αυτές οι εγγυήσεις θα είναι «σε συντονισμό» με τις ΗΠΑ.

Το πρωί της Δευτέρας, ο Ζελένσκι περιέγραψε τις εγγυήσεις ασφαλείας ως ένα «ζήτημα - κλειδί, ένα σημείο εκκίνησης για τον τερματισμό του πολέμου» και εξέφρασε την εκτίμησή του στην τοποθέτηση Τραμπ ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να συμμετάσχουν σε αυτό. Επιπλέον, ανέφερε ότι οι εγγυήσεις «θα προσδιοριστούν με κάποιο τρόπο την επόμενη εβδομάδα ή σε 10 ημέρες», κάτι που μπορεί να αποδειχθεί πολύς χρόνος όταν πρόκειται για διπλωματία που αφορά τον Λευκό Οίκο του Τραμπ.

3. Ο Τραμπ πιστεύει ότι είναι πολύ καλός στην επίλυση συγκρούσεων

Η επιθυμία του προέδρου τον ΗΠΑ για Νόμπελ ειρήνης είναι γνωστή - ποιος μπορεί να ξεχάσει την «Διαδρομή Ειρήνης και Ευημερίας του Τραμπ» που καθιερώθηκε ως μέρος μιας συμφωνίας ειρήνης μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν νωρίτερα τον Αύγουστο - και φαινόταν να είναι ξεκάθαρα στο μυαλό του κατά τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο.

Ο «ειρηνοποιός» Τραμπ δήλωσε ότι έχει τερματίσει έξι πολέμους από όταν έγινε πρόεδρος, υποστηρίζοντας πως η κυβέρνησή του έχει βοηθήσει στην επίλυση των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και Ρουάντα, Καμπότζης και Ταϊλάνδης, Ινδίας και Πακιστάν, Σερβίας και Κοσόβου, καθώς και Αιγύπτου και Αιθιοπίας. Ωστόσο, όπως εξηγεί ο Άντριου Ροθ, πρόκειται για έναν ισχυρισμό που παραποιεί την πραγματικότητα.

4. Πιθανή ώθηση στην βιομηχανία όπλων των ΗΠΑ

Η προσέγγιση του Τραμπ σε διεθνείς κρίσεις επικεντρώνεται στην αναζήτηση τρόπων να δημιουργήσει οικονομικές ευκαιρίες για τη βιομηχανία των ΗΠΑ και η Ουκρανία ίσως να μην αποτελεί εξαίρεση, αν η συμφωνία τελικά κλείσει. Ο Ζελένσκι έχει, άλλωστε, αναγκαστεί στο παρελθόν να διαπραγματευτεί την επιθυμία του Αμερικανού προέδρου για κρίσιμα ορυκτά της Ουκρανίας στο πλαίσιο του ανταγωνισμού του με την Κίνα.

Τη Δευτέρα, ο Ζελένσκι υπαινίχθηκε ότι το κόστος για την απόκτηση εγγυήσεων ασφάλειας από τις ΗΠΑ περιλάμβανε μια υπόσχεση να αγοράσει όπλα αξίας 100 δισ. δολαρίων από τις ΗΠΑ, κυρίως αεροσκάφη και συστήματα αεράμυνας.

Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θα επενδύσουν στο πρόγραμμα drones της Ουκρανίας, έναν τομέα στον οποίο η χώρα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο μετά την πλήρη ρωσική εισβολή. Μάλιστα, σύμφωνα με τις προτάσεις, Κίεβο και Ουάσιγκτον θα συνάψουν συμφωνία 50 δισ. δολαρίων για παραγωγή drones με ουκρανικές εταιρείες.