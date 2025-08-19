Deutsche Bank: Γιατί οι αγορές φοβούνται -τώρα- τον πληθωρισμό

Αν οι πληθωριστικές πιέσεις συνεχιστούν, τότε οι αγορές μπορεί και πάλι να εκπλαγούν αρνητικά από τη Fed, όπως συνέβη τον Ιούνιο, σχολιάζει η DB.

Η πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ είναι αυτή τη στιγμή ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τις αγορές, καθώς μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο στις μειώσεις επιτοκίων που οι αγορές έχουν ήδη προεξοφλήσει, σχολιάζει σε ανάλυσή της η Deutsche Bank.

Ήδη ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ επηρεάζεται από παράγοντες όπως οι δασμοί, η δημοσιονομική τόνωση και η καθυστερημένη επίδραση των προηγούμενων μειώσεων επιτοκίων.

«Η εμπειρία του 2022 έδειξε πόσο προβληματική μπορεί να γίνει αυτή η κατάσταση» σημειώνει η DB, υπενθυμίζοντας ότι την προηγούμενη εβδομάδα καταγράφηκε η ισχυρότερη μηνιαία άνοδος του δείκτη τιμών παραγωγού (PPI) στις ΗΠΑ από το 2022, ενώ ο δομικός δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) σημείωσε τη μεγαλύτερη άνοδο των τελευταίων έξι μηνών.

«Επιπλέον, η πλήρης επίδραση των δασμών δεν έχει ακόμη φανεί, καθώς αρκετοί τέθηκαν σε ισχύ μόλις στις 7 Αυγούστου, με νέους συντελεστές να βρίσκονται προ των πυλών σε τομείς όπως οι ημιαγωγοί και τα φαρμακευτικά προϊόντα» εξηγεί η Deutsche Bank. Προσθέτει δε, πως τόσο ο γενικός όσο και ο δομικός πληθωρισμός βρίσκονται πάνω από τον στόχο του 2% της Fed για περισσότερα από τέσσερα χρόνια, πράγμα που καθιστά την Ομοσπονδιακή Τράπεζα ιδιαίτερα επιφυλακτική στο να μειώσει τα επιτόκια γρήγορα.

«Ιστορικά, η επιθετική νομισματική πολιτική της Fed έχει υπάρξει από τους βασικούς καταλύτες για μεγάλες διορθώσεις στις αγορές», κάτι που είδαμε τόσο το 2022 όσο και στα τέλη του 2018.

«Αν οι πληθωριστικές πιέσεις συνεχιστούν, κάτι που είναι αρκετά πιθανό, τότε οι αγορές μπορεί και πάλι να εκπλαγούν αρνητικά» από τη Fed, εκτιμά η Deutsche Bank. «Στην πραγματικότητα, αυτό συνέβη ήδη φέτος, καθώς οι αγορές ξεκίνησαν το 2025 προεξοφλώντας πλήρως μια μείωση επιτοκίων τον Ιούνιο, η οποία όμως δεν πραγματοποιήθηκε».

Βέβαια, ως προς τον πληθωρισμό ένα μέρος του κινδύνου έχει ήδη αποτιμηθεί, λέει η DB. Γεγονός που σημαίνει ότι μια ευχάριστη έκπληξη, ένας χαμηλότερος των εκτιμήσεων πληθωρισμός, θα μπορούσε να προσφέρει τελικά πρόσθετη στήριξη στις αγορές.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα τελευταία στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή, παρότι κινήθηκαν ακριβώς πάνω στις εκτιμήσεις, προκάλεσαν ράλι διότι έτσι έμεινε ανοικτό το ενδεχόμενο μείωσης επιτοκίων. «Κάτι παρόμοιο συνέβη το 2023, όταν ο χαμηλότερος πληθωρισμός οδήγησε σε ένα μεγάλο ανοδικό ράλι, επειδή δημιούργησε την προσδοκία ότι η Fed θα μπορούσε πράγματι να μετακινηθεί προς μια πιο διασταλτική πολιτική» καταλήγει η Deutsche Bank.