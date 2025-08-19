ΥΠΑΑΤ: Δεν απαιτείται η καταβολή των τελών εκτίμησης από τους πληγέντες παραγωγούς

Όπως τονίστηκε, όσοι ασφαλισμένοι αγρότες στον ΕΛΓΑ κατέβαλαν ήδη τα τέλη εκτίμησης θα τους επιστραφούν άμεσα, με ευθύνη του Οργανισμού.

Δεν απαιτείται η καταβολή των τελών εκτίμησης από τους πληγέντες παραγωγούς από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού 2025, για την υποβολή δήλωσης ζημίας για απώλειες ζωικού κεφαλαίου, όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Όπως τονίστηκε, όσοι ασφαλισμένοι αγρότες στον ΕΛΓΑ κατέβαλαν ήδη τα τέλη εκτίμησης θα τους επιστραφούν άμεσα, με ευθύνη του Οργανισμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των προϊσταμένων των υποκαταστημάτων του ασφαλιστικού οργανισμού στις πληγείσες περιοχές μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, θα έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη των πορισμάτων ζημιών ζωικού κεφαλαίου και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου θα έχουν εξοφληθεί στο σύνολό τους οι αποζημιώσεις στους δικαιούχους κτηνοτρόφους, από τα διαθέσιμα κεφάλαια του Οργανισμού.

Ως προς το εκτιμητικό έργο των ζημιών φυτικού κεφαλαίου, θα αξιοποιηθούν από τις υπηρεσίες του ΕΛΓΑ τα διαθέσιμα τεχνολογικά μέσα, εικόνες από το δορυφορικό σύστημα Copernicus και σε συνδυασμό με τις δηλώσεις των πληγέντων παραγωγών, οι οποίες πρέπει να υποβληθούν μέχρι το τέλος Αυγούστου, θα συγκροτηθεί το ψηφιακό αρχείο των δικαιούχων οικονομικών ενισχύσεων.

Σημειώνεται ότι η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, με νομοθετική της πρωτοβουλία, θα καθορίσει τις διαδικασίες και το ύψος των προκαταβολών στους πληγέντες παραγωγούς και τα διοικητικά θέματα της εργασίας κατά τα Σαββατοκύριακα, ενώ ο ΕΛΓΑ θα ενισχυθεί με πρόσθετο έκτακτο ανθρώπινο δυναμικό.

Παράλληλα στους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ υποβάλλονται και καταχωρούνται στα πληροφοριακά συστήματα του οργανισμού δηλώσεις των ασφαλισμένων παραγωγών, για ζημίες οι οποίες προκλήθηκαν σε εγκαταστάσεις παγίου κεφαλαίου και αποθηκευμένων προϊόντων.

Στις περιπτώσεις αυτές, θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες αποζημιώσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ