Στάση αναμονής στο ΧΑ - Οριακά κέρδη για τον Γενικό Δείκτη

Στάση αναμονής τηρούν οι επενδυτές στη Λεωφόρο Αθηνών, με την ελληνική αγορά να ευθυγραμμίζεται με την εικόνα των μεγάλων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων.

Στην επικαιρότητα κυριαρχεί η διπλωματική κινητικότητα για το Ουκρανικό, ενώ ξένοι αναλυτές κάνουν λόγο για συγκρατημένη αισιοδοξία ως προς το ενδεχόμενο τερματισμού του πολέμου.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ING, από τις χθεσινές επαφές στις ΗΠΑ προκύπτει ένας πιο σαφής «οδικός χάρτης» προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά και η προθυμία των ΗΠΑ να συμμετάσχουν στις εγγυήσεις ασφαλείας.

Από την άλλη, η αντίδραση των αγορών, συμπεριλαμβανομένης της υποχώρησης του ευρώ στην αγορά συναλλάγματος, αντανακλά ενδεχομένως μια απογοήτευση για την αποτυχία επί μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, σίγουρα όμως υποδηλώνει ότι οι επενδυτές αντιλαμβάνονται ότι τα δύσκολα είναι μπροστά μας, ειδικά σε ό,τι αφορά το εδαφικό.

Πέραν των γεωπολιτικών, με ενδιαφέρον αναμένονται αύριο τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Fed, από τα οποία θα φανεί αν περισσότερα από δύο μέλη της FOMC τάχθηκαν υπέρ της μείωσης των επιτοκίων, αλλά και η ομιλία του διοικητή της Fed στο Jackson Hole την Παρασκευή.

Στο ταμπλό του ΧΑ, ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.092,91 μονάδες με οριακά κέρδη 0,03%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης είναι αμετάβλητος, παρά τα κέρδη έως 0,57% νωρίτερα. Στη σύνθεση του ΔΤΡ η εικόνα είναι μικτή, ξεχωρίζει ωστόσο εκ νέου η μετοχή της Attica Bank, με νέα μεγάλη άνοδο 5,15% στα 1,59 ευρώ, με όγκο 1,49 εκατ. τεμαχίων.

Στο σύνολο του ταμπλό 70 μετοχές κινούνται ανοδικά, έναντι 29 που υποχωρούν και 54 που διατηρούνται αμετάβλητες, με τζίρο ο οποίος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 27,81 εκατ. ευρώ – εκ των οποίων 9,37 εκατ. ευρώ μέσω προσυμφωνημένων συναλλαγών.