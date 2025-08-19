IX: Έρχονται τα πρώτα πρόστιμα για 350.000 οχήματα χωρίς ΚΤΕΟ και τέλη κυκλοφορίας

Τα πρώτα μπιλιετάκια με τσουχτερά πρόστιμα στους ιδιοκτήτες οχημάτων στέλνει τις επόμενες εβδομάδες η ΑΑΔΕ.

Τα πρώτα μπιλιετάκια με τσουχτερά πρόστιμα στους ιδιοκτήτες οχημάτων που δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ ή δεν έχουν πληρώσει τέλη κυκλοφορίας, ετοιμάζεται να στείλει η ΑΑΔΕ.

Η πρώτη ηλεκτρονική διασταύρωση στοιχείων που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο στις βάσεις δεδομένων των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών εντόπισε 350.000 ιδιοκτήτες, οι οποίοι θα λάβουν και τα ειδοποιητήρια στα τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου.

Πολλά οχήματα έχουν πολλαπλές παραβάσεις, ενώ το παράδοξο είναι ότι έχουν εντοπιστεί και πολλά ανασφάλιστα οχήματα που έχουν πληρωμένα τέλη κυκλοφορίας ή αντίθετα οχήματα που ενώ ασφάλιση δεν έχουν πληρωθεί τέλη κυκλοφορίας.

Τα πρόστιμα είναι ιδιαίτερα υψηλά για τους παραβάτες και διαμορφώνονται ως εξής:

Από 250 έως και 1.000 ευρώ αν το όχημα εντοπίζεται ανασφάλιστο. Συγκεκριμένα, ο νόμος προβλέπει πρόστιμο 1.000 ευρώ για τα λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης, 500 ευρώ για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα κάθε φύσης και 250 ευρώ για τα δίκυκλα.

Ισόποσα των τελών κυκλοφορίας (συν τα ετήσια τέλη) στην περίπτωση ανασφάλιστων οχημάτων, αν διαπιστώνεται οφειλή τελών κυκλοφορίας ενός τουλάχιστον έτους.

400 ευρώ αν το όχημα δεν έχει υποβληθεί σε περιοδικό έλεγχο Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων.

Θα ακολουθήσουν και άλλες διασταυρώσεις στοιχείων, τουλάχιστον μια ανά εξάμηνο, ενώ ο νόμος ορίζει ότι σε περίπτωση υποτροπής, τα πρόστιμα διπλασιάζονται και παράλληλα αφαιρούνται η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες του οχήματος που επιστρέφονται μόνο με την προσκόμιση του σχετικού συμβολαίου ασφάλισης ή του ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου του οχήματος ή της βεβαίωσης περί μη οφειλής των τελών κυκλοφορίας, κατά περίπτωση, και της απόδειξης καταβολής του προστίμου κατά περίπτωση.

«Σαφάρι» για τα οχήματα σε ακινησία

Ιδιαίτερα τσουχτερό είναι το πρόστιμο των 10.000 ευρώ για οχήματα που έχουν δηλωθεί σε ακινησία και εντοπιστούν να κινούνται ή να είναι σταθμευμένα σε διαφορετικό σημείο από αυτό που έχουν δηλωθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ακινησίας. Εάν η ίδια παράβαση επαναληφθεί, το πρόστιμο τριπλασιάζεται και φτάνει στα 30.000 ευρώ, ενώ επιπλέον αφαιρείται το δίπλωμα οδήγησης από τον ιδιοκτήτη για τρία χρόνια.

Στις 30 Σεπτεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσουν και οι εκτεταμένοι έλεγχοι μέσω των καμερών των διοδίων στους αυτοκινητόδρομους της χώρας. Η ΑΑΔΕ θα λαμβάνει από τους παραχωρησιούχους το φωτογραφικό υλικό από τις διελεύσεις και θα διασταυρώνει τα στοιχεία με το αρχείο ακινησιών της Φορολογικής Διοίκησης και θα εντοπίζει τα οχήματα που, ενώ είχαν δηλωθεί σε ακινησία, διαπιστώθηκε ότι διήλθαν από τα διόδια.