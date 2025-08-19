Σδούκου για ΔΕΘ: Το «καλάθι» γεμίζει με συνετή διαχείριση

Αναφερόμενη στην επικείμενη ΔΕΘ, η κ. Σδούκου υπογράμμισε ότι «δεν είναι καθόλου αυτονόητο πως κάθε φορά που μεταβαίνει ένας πρωθυπουργός στη ΔΕΘ μπορεί να ανακοινώσει παροχές».

«Η ελληνική κυβέρνηση έχει απόλυτη επίγνωση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η κοινωνία και καθήκον μας είναι να απαντήσουμε στις ανησυχίες των πολιτών με πειστικό και μόνιμο τρόπο», τόνισε σε δηλώσεις της η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου.

Ειδικότερα, μιλώντας σήμερα στο MEGA και στο Πρώτο Πρόγραμμα 91.6 της ΕΡΤ, η κ. Σδούκου σημείωσε ότι αυτό κάνει η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία έξι χρόνια «σταθερά σε πολλούς τομείς - στην οικονομία, στην ανάπτυξη, στην υγεία, στην παιδεία, στη δικαιοσύνη, στον εκσυγχρονισμό του κράτους».

Όπως σημείωσε, το «καλάθι» γεμίζει μέσα από συνετή και υπεύθυνη οικονομική διαχείριση. Η Ελλάδα βρίσκεται σε πορεία ανάκαμψης, με ισχυρή ανάπτυξη και σταθερότητα στις δημόσιες οικονομικές της επιδόσεις και αυτό μας επιτρέπει να προχωρούμε σε φορολογικές ελαφρύνσεις που ενισχύουν περαιτέρω το εισόδημα των πολιτών», τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου.

«Αν συγκρίνουμε την Ελλάδα του 2019 με την Ελλάδα του 2025, η διαφορά είναι ξεκάθαρη. Είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση. Σκεφτείτε: το 2019 η ανεργία ήταν στο 17%. Σήμερα έχει πέσει στο 7,9% που είναι το χαμηλότερο ποσοστό των τελευταίων 17 ετών. Αυτό σημαίνει δουλειές. Σημαίνει προοπτική για τους νέους. Σημαίνει ότι η χώρα παράγει ξανά ευκαιρίες. Το ΑΕΠ μας. Τότε, ήταν στη σκιά της κρίσης και λιτότητας. Σήμερα, έχουμε πετύχει ανάπτυξη πάνω από τον μέσο όρο της Ευρώπης. Κι αυτό δεν έγινε τυχαία. Έγινε με επενδύσεις, με μεταρρυθμίσεις, με αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Και οι αγορές. Το 2019 μας κοιτούσαν με καχυποψία. Τώρα, μας εμπιστεύονται. Η Ελλάδα ξαναμπήκε σε επενδυτική βαθμίδα. Δανειζόμαστε με ιστορικά χαμηλά επιτόκια. Και όταν οι επενδυτές βλέπουν σταθερότητα και σοβαρότητα, βάζουν κεφάλαια. Αυτό φέρνει νέες δουλειές, καλύτερους μισθούς, ανάπτυξη. Αυτή είναι η αλήθεια. Και είναι μια επιτυχία που χτίστηκε με σχέδιο, με δουλειά και με επιμονή», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Η κ. Σδούκου είπε επίσης ότι οι πολίτες έχουν δει απτά αποτελέσματα στην τσέπη τους: «αυξήσεις σε μισθούς, μειώσεις φόρων, ενίσχυση χαμηλοσυνταξιούχων και οικογενειών, επιστροφές ενοικίων, αύξηση της απασχόλησης» και πρόσθεσε:

«Ό,τι μπορούμε να κάνουμε, το κάνουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα. Δεν θα τάξουμε "λαγούς με πετραχήλια", όπως έχει γίνει στο παρελθόν».

Στην κριτική περί «υπερπλεονασμάτων» και «λίγης στήριξης» σχολίασε ότι η κυβέρνηση δεν δίνει «λίγα» αλλά «στοχευμένα» τονίζοντας ότι στόχος μας δεν είναι να ξαναπάμε σε λάθη του παρελθόντος. Υπογράμμισε επίσης ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες από τους οποίους καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να παρεκκλίνει.

Η κ. Σδούκου αναφέρθηκε και στη συνάντηση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και Ευρωπαίους ηγέτες.

Όπως είπε, οι ηγέτες παρουσίασαν ένα ενωμένο μέτωπο και έδειξαν διάθεση να συμφωνήσουν στα επόμενα βήματα για την προσπάθεια τερματισμού των συγκρούσεων. «Πρόκειται για μια εικόνα διπλωματικά φιλόδοξη και ταυτόχρονα εύθραστη. Αν μην τι άλλο έδειξε ενότητα και αποφασιστικότητα. Ποιος δεν θέλει να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, που φέρνει μόνο απώλειες και έχει τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις - ακόμη και για την Ελλάδα, με πληθωρισμό και ακρίβεια λόγω του ρωσοουκρανικού πολέμου;», δήλωσε.

Η εκπρόσωπος Τύπου σημείωσε ότι, τουλάχιστον σε επίπεδο δηλώσεων, υπάρχει η διάθεση όλων να βρεθεί λύση, αν και «δεν είναι βέβαιο ότι όλοι εννοούν το ίδιο πράγμα, αυτό θα φανεί στις επόμενες εβδομάδες».

Τέλος, υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο της Ευρώπης: «Η Ευρώπη παρενέβη δυναμικά στο πλευρό της Ουκρανίας, ενισχύοντας την διαπραγματευτική της ισχύ. Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη στην Ουκρανία χωρίς τη συμμετοχή της Ευρώπης. Οποιαδήποτε λύση πρέπει να έχει ως βάση το διεθνές δίκαιο - όχι στην αλλαγή συνόρων με πόλεμο και εισβολή. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε και υπό το πρίσμα των συμφερόντων της Ελλάδας. Η λύση των διαφορών να είναι με βάση το διεθνές δίκαιο και όχι με βάση το δίκαιο αυτού που νομίζει ότι είναι ισχυρός».

Αναφερόμενη τέλος στον εκλογικό νόμο η κ. Σδούκου, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία αλλαγή στον εκλογικό νόμο. Όπως υπογράμμισε, «οι εκλογές, όπως έχει πει και ο πρωθυπουργός, θα διεξαχθούν στο τέλος της τετραετίας και τότε οι πολίτες θα μας κρίνουν για το συνολικό μας έργο».

