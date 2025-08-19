Μακρόν και Στάρμερ προεδρεύουν της συνεδρίασης του «συνασπισμού των προθύμων»

Σκοπός της συνεδρίασης είναι η ενημέρωση των ηγετών για τα αποτελέσματα των συνομιλιών της Ουάσινγκτον. Θα ακολουθήσει τηλεδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ προεδρεύουν σήμερα της συνεδρίασης του «συνασπισμού των προθύμων», μία ημέρα μετά τις συνομιλίες της Ουάσινγκτον ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ, τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους ευρωπαίους ηγέτες.

Εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι σκοπός της συνεδρίασης, η οποία ήταν προγραμματισμένη για τις 13:00 ώρα Ελλάδος, είναι η ενημέρωση των ηγετών για τα αποτελέσματα των συνομιλιών της Ουάσινγκτον και η συζήτηση για τα επόμενα βήματα στην Ουκρανία.

Θα ακολουθήσει τηλεδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υπό την προεδρία του Αντόνιο Κόστα για την ενημέρωση όλων των μελών του για τις συνομιλίες της Ουάσινγκτον.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε παράλληλα ότι το Κίεβο επεξεργάζεται το περιεχόμενο των εγγυήσεων ασφαλείας που η χώρα του ζητά από τους συμμάχους και ότι η συζήτηση θα συνεχισθεί σήμερα σε επίπεδο ηγετών. «Οι σύμβουλοι εθνικής ασφαλείας βρίσκονται επίσης τώρα σε συνεχή επαφή. Θα υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας», είπε ο Ζελένσκι.