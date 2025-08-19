Η OpenAI εγκαινιάζει τη φθηνότερη συνδρομή ChatGPT στην Ινδία

Το πιο οικονομικό πακέτο συνδρομής για το ChatGPT εγκαινίασε η OpenAI στην Ινδία το οποίο τιμολογείται στις 399 ρουπίες (4,57 δολάρια), καθώς επιδιώκει να εδραιώσει τη θέση της στην δεύτερη μεγαλύτερη αγορά της σε αριθμό χρηστών.

Το νέο πρόγραμμα που ονομάζεται ChatGPT Go παρέχει εκτεταμένη πρόσβαση στο τελευταίο μοντέλο GPT-5 και επιπλέον χαρακτηριστικά, σε χαμηλότερο κόστος, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Ο επικεφαλής του ChatGPT, Nick Turley, ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media ότι το πρόγραμμα παρέχει 10 φορές υψηλότερο όριο μηνυμάτων, δημιουργίες εικόνων και μεταφορτώσεις αρχείων, καθώς και διπλάσια μνήμη σε σχέση με την δωρεάν εκδοχή.

«Το να κάνουμε το ChatGPT πιο προσιτό οικονομικά είναι ένα πάγιο αίτημα των χρηστών! Εγκαινιάζουμε το Go πρώτα στην Ινδία και θα μάθουμε από τα σχόλια των χρηστών πριν επεκταθούμε σε άλλες χώρες», σημείωσε.

Στην Ινδία, η OpenAI διατηρεί δύο ακόμη συνδρομητικά πακέτα: το ChatGPT Plus που κοστίζει 1.999 ρουπίες το μήνα ή 20 δολάρια και το ChatGPT Pro στις 19.900 ρουπίες το μήνα ή 200 δολάρια.

Τον Φεβρουάριο, ο CEO της OpenAI, Σαμ Άλτμαν συναντήθηκε με τον Ινδό υπουργό Πληροφορικής, Ashwini Vaishnaw, και συζήτησαν το σχέδιο της χώρας για τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος τεχνητής νοημοσύνης χαμηλού κόστους. Ο Άλτμαν εξήρε την ταχεία υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης στην Ινδία, χαρακτηρίζοντάς την σημαντική αγορά για την εταιρεία.

Το τελευταίο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης GPT-5 της OpenAI κυκλοφόρησε νωρίτερα αυτό το μήνα και έλαβε μικτές κριτικές. Ορισμένοι κριτικοί παραπονέθηκαν ότι ήταν λιγότερο διαισθητικό, με αρνητικά σχόλια που οδήγησαν τελικά την εταιρεία να επαναφέρει την πρόσβαση στα παλαιότερα μοντέλα GPT-4 για τους συνδρομητές.

Φωτογραφία: @associatedpress