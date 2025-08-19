DBRS: Οι πυρκαγιές πιέζουν τις ασφαλιστικές - «Δομικά εκτεθειμένη» η Ελλάδα

Η τουριστική ανάπτυξη και η αστικοποίηση έχουν οδηγήσει σε αύξηση των ασφαλίσιμων αξιών, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου οι αστικές και οι αγροτικές ζώνες συνυπάρχουν, σχολιάζει ο οίκος.

Ο κίνδυνος από τις πυρκαγιές στη νότια Ευρώπη έχει μετατραπεί από μια σποραδική, «δευτερεύουσα» απειλή σε έναν δομικά σημαντικό παράγοντα για τις ασφαλιστικές εταιρείες, σε ό,τι αφορά τη διακύμανση των κερδών, των κεφαλαιακών απαιτήσεων και των αντασφαλίσεων, σχολιάζει σε ανάλυσή της η DBRS.

Όπως σημειώνουν οι αναλυτές του οίκου, οι καμένες εκτάσεις φέτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σχεδόν τριπλάσιες από εκείνες του 2024. Οι θερμοκρασίες-ρεκόρ, η αύξηση της διάρκειας της περιόδου των πυρκαγιών και η επέκτασή τους σε περιοχές όπου οι αστικές και αγροτοδασικές εκτάσεις συναντώνται, αυξάνουν τόσο τη συχνότητα όσο και τη σοβαρότητα των ζημιών.

Μάλιστα, οι διαδοχικές περίοδοι ακραίων συνθηκών περιορίζουν τη δυνατότητα καταστολής των πυρκαγιών και αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης πολλαπλών μέτριου μεγέθους συμβάντων μέσα στην ίδια σεζόν.

Μεταξύ άλλων, η DBRS επισημαίνει ότι η τουριστική ανάπτυξη και η αστικοποίηση έχουν οδηγήσει σε αύξηση των ασφαλίσιμων αξιών, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου οι αστικές και οι αγροτικές ζώνες συνυπάρχουν.

Δομικά εκτεθειμένη η Ελλάδα

Η Ελλάδα είναι από τις χώρες που παραμένουν δομικά εκτεθειμένες στον κίνδυνο πυρκαγιών, αναφέρουν οι αναλυτές του οίκου. Οι διακοπές που προκαλούνται λόγω των πυρκαγιών σε επιχειρηματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τον τουρισμό, και η αυξημένη έκθεση σε οφειλές, για αποζημιώσεις που σχετίζονται π.χ. με εκκενώσεις ή με προβλήματα υγείας λόγω καπνού, είναι το βασικό ζήτημα για τον κλάδο των ασφαλιστικών.

Διεθνώς, μεγάλες εταιρείες του κλάδου καταγράφουν ήδη αύξηση στις ασφαλισμένες ζημίες λόγω πυρκαγιών, πλημμυρών ή καταιγίδων, λέει η DBRS< εξηγώντας ότι σε παγκόσμιο επίπεδο οι πυρκαγιές οδηγούν ολοένα και περισσότερο σε υψηλότερες αξιώσεις για ζημιές και ολική απώλεια περιουσίας και εξοπλισμού, έξοδα διαβίωσης μετά από υποχρεωτικές εκκενώσεις και απώλεια εισοδήματος για επιχειρήσεις που επηρεάζονται.

Και στην Ελλάδα, οι ασφαλιστικές εταιρείες με αυξημένη έκθεση σε περιοχές όπου οι αστικές και αγροτοδασικές ζώνες συναντώνται, βρίσκονται αντιμέτωπες με βραχυπρόθεσμους κινδύνους σε επίπεδο κερδοφορίας, σχολιάζει ο οίκος. Κι αυτό, διότι η υψηλότερη συχνότητα μικρών ζημιών και η πιθανότητας εμφάνισης πολλαπλών μέτριων συμβάντων είναι πιθανό να οδηγεί σε υπέρβαση των αντασφαλιστικών καλύψεων. Η DBRS εκτιμά μάλιστα ότι στη Μεσόγειο τα χαρτοφυλάκια που έχουν υποστεί τέτοιες ζημιές θα αντιμετωπίσουν πιο απαιτητικούς όρους αντασφάλισης.