Επίσκεψη του Ιάπωνα ΥΠΑΜ στην Τουρκία - Στο επίκεντρο των συνομιλιών η αμυντική συνεργασία

Ο Ιάπωνας υπουργός Άμυνας θα διεξαγάγει σήμερα συνομιλίες στην Τουρκία για συνεργασία τον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, περιλαμβανομένης της ενδεχόμενης αγοράς τουρκικής κατασκευής μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, καθώς το Τόκιο επεκτείνει το ρόλο των μη επανδρωμένων συστημάτων στις ένοπλες δυνάμεις του, δήλωσε διπλωματική πηγή.

Ο Τζεν Νακατάνι είναι ο πρώτος ιάπωνας υπουργός Άμυνας που επισκέπτεται επισήμως την Τουρκία. Η Τουρκία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ που επιδιώκει να επεκτείνει τις οικονομικές και άλλες σχέσεις της πέραν της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής, και η Ιαπωνία είναι αμφότερες σύμμαχοι των ΗΠΑ.

Ο Νακατάνι και ο τούρκος υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ αναμένεται να «συζητήσουν τρόπους για την επέκταση της συνεργασίας στον αμυντικό εξοπλισμό και την αμυντική τεχνολογία και να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με περιφερειακές εξελίξεις», δήλωσε η διπλωματική πηγή στην Άγκυρα.

Οι δύο υπουργοί έχουν επίσης στόχο να αυξήσουν τις επαφές ανάμεσα στις τουρκικές και τις ιαπωνικές ένοπλες δυνάμεις σε επίπεδο μονάδων, πρόσθεσε η πηγή. Ο Νακατάνι πρόκειται επίσης να επισκεφθεί αύριο, Τετάρτη, την Κωνσταντινούπολη.

Τα υπουργεία Άμυνας της Τουρκίας και της Ιαπωνίας δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχόλιο.

Στη διάρκεια της επίσκεψης, ο Νακατάνι θα επισκεφθεί τουρκικές αμυντικές εταιρείες και εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων την Turkish Aerospace Industries (TUSAS), ναυπηγεία και την εταιρεία Baykar που κατασκευάζει μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Σύμφωνα με τη διπλωματική πηγή που επικαλείται το Ρόιτερς, η Ιαπωνία έχει περιλάβει τα τουρκικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στις ενδεχόμενες επιλογές της, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να επεκτείνει τη χρήση των οχημάτων αυτών στις χερσαίες, αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις της.

Η επίσκεψη του Τζεν Νακατάνι στην Τουρκία εντάσσεται στην περιφερειακή περιοδεία που πραγματοποιεί από τις 17 ως τις 22 Αυγούστου και η οποία περιλαμβάνει επίσης σταθμούς στο Τζιμπουτί και την Ιορδανία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ