Καλοκαιρινό home cinema: Όλα όσα χρειάζεσαι για βραδιές ταινίας στο μπαλκόνι

Οι βραδιές του Αυγούστου είναι πάντα ξεχωριστές, η ηρεμία το συχνό αεράκι όλα συμβάλουν για εξαιρετικές βραδιές home cinema! Είτε είσαι στο εξοχικό είτε επιλέγεις να περάσεις τον Αύγουστο στην ηρεμία της Αθήνας τα βράδια του Αυγούστου είναι ιδανικά για να απολαμβάνεις τις ταινίες σου! Πλέον είναι πολύ εύκολο να στήσεις ένα καλό setup για βραδιές home cinema. Ειδικά αν θες απολαμβάνεις ταινίες στο μπαλκόνι σου τα πράματα είναι εύκολα. Με κέντρο μια καλή τηλεόραση μπορείς να δημιουργήσεις τις ιδανικές συνθήκες θέασης! Εμείς θα σε βοηθήσουμε να επιλέξεις από τις πολλές διαθέσιμες τηλεοράσεις αυτή που θα μετατρέψει το μπαλκόνι σου σε ένα ιδιωτικό θερινό σινεμά!

Πριν σου προτείνουμε τηλεοράσεις για το μπαλκόνι σου ας δούμε μερικά κρίσιμα αξεσουάρ! Το πιο βασικό είναι να έχεις μια κατάλληλη βάση, μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα σε επιτοιχείες, βάσεις οροφής ή στην πρόταση μας: μια καλή επιδαπέδια βάση τροχήλατη! Μπορεί να είσαι η εξαίρεση και να σε βολέψει κάποια άλλη λύση, αλλά μια καλή επιδαπέδια βάση σου επιτρέπει να μετακινήσεις εύκολα και με ασφάλεια την τηλεόραση σου σε όποιο σημείο θες μαζί με τα περιφερειακά της!

1. Turbo-X Office Eπιδαπέδια Βάση TV FLW-150 45''90''

Η πρόταση μας είναι η επιδαπέδια βάση FLW-150 45"-90" της Turbo-X. Σηκώνει βάρος μέχρι εξήντα κιλά και υποστηρίζει οθόνες μέχρι 90 ίντσες! Σου επιτρέπει να μεταφέρεις την TV σου με ασφάλεια όπου θες! Διαθέτει ροδάκια βαρέως τύπου, που εξασφαλίζουν σταθερότητα και μέγιστη αντοχή, αλλά και ράφι για να αποθηκεύεις τα παρελκόμενα και να έχεις τα πάντα οργανωμένα και στη σωστή θέση.

2. Crystal Audio Soundbar 2.1 CASB240

Το επόμενο κρίσιμο αξεσουάρ για απολαυστικό home cinema είναι ο ήχος! Μια καλή και οικονομική ηχόμπαρα θα αναβαθμίσει την εμπειρία σου! To CASB240 της Crystal Audio είναι ένα διακριτικό ηχοσύστημα 2.1, η σχεδίαση του οποίου σου επιτρέπει να το διαμορφώσεις ανάλογα με τις ανάγκες και το χώρο σου! Αποτελείται από μία αποσπώμενη ηχόμπαρα και ένα υψηλής ισχύος subwoofer με Bass Reflex, για να απολαμβάνεις βαθύ και ισχυρό μπάσο, χωρίς παραμορφώσεις. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της είναι ότι η μπάρα «σπάει» και μπορεί να μεταμορφωθεί σε δύο δορυφορικά ηχεία για α έχεις επιπλέον δυνατότητες στο στήσιμο του ήχου.

Όμως όπως ήδη είπαμε, το κεντρο τους καλοκαιρινού σου home cinema είναι η τηλεόραση σου, φυσικά θα επιλέξεις κάποια smart TV για να μπορείς να «παίξεις» τις ταινίες σου ε κολα! Αυτό που θα χρειαστεί να λάβεις υπόψιν σου είναι το μέγεθος του μπαλκονιού σου!

Αν το μπαλκόνι σου είναι μικρό και οι προβολές σου θα είναι για μετρημένα άτομα μια οθόνη από 40 μέχρι 45 ίντσες είναι αρκετή. Σε αυτές τις ίντσες μπορείς να επιλέξεις μια οθόνη full HD αλλά με τις τιμές να πέφτουν μπορείς να επιλέξεις και ένα μοντέλο στα 4Κ. Η πρόταση μας:

3. Turbo-X 4K Android TV 43'' TXV-AU4396SMT

Η 43'' Turbo-X TXV-AU4396 συνδυάζει την απόλυτη εμπειρία Smart TV με την ανώτερη ποιότητα εικόνας 4K HDR. Τρέχει σε Android TV (έκδοση 11) για να σου προσφέρει το περιεχόμενο που θέλεις, τη στιγμή που το θέλεις! Μέσα από ένα γνώριμο περιβάλλον χρήσης και πρόσβαση στο Google Play Store όπου μπορείς να βρεις αγαπημένες εφαρμογές, ταινίες, εκπομπές, παιχνίδια και μουσική, με ενσωματωμένο Google Assistant για άμεση πρόσβαση στο διαδίκτυο με τη χρήση φωνητικών εντολών και Chromecast για συνεχή ροή περιεχομένου από συμβατές συσκευές, βρίσκεις, παίζεις και παρακολουθείς τα πάντα με υψηλή ποιότητα εικόνας και ήχου! Με τεχνολογίες εικόνας Dolby Vision®/HDR10 για δυναμικά χρώματα και μεγαλύτερη αίσθηση ρεαλισμού, ανάλυση 4Κ UHD για απίστευτη λεπτομέρεια, δείκτη ποιότητας στα 2600 CMP για ομαλή, φυσική ποιότητα εικόνας ακόμα και στις πιο γρήγορες σκηνές δράσης η TXV-AU4396 σου ανοίγει ένα παράθυρο σε έναν νέο τρόπο διασκέδασης και θα μεταμορφώσει το μπαλκόνι σου σε open air cinema!

4. Samsung 4K Smart TV 55'' 55U8072F

Για πιο ευρύχωρα μπαλκόνια και λίγο μεγαλύτερες παρέες μια λύση στις 55 ίντσες είναι ότι πρέπει! Με λεπτή, μεταλλική σχεδίαση σου προσφέρει εκπληκτική, κινηματογραφικού επιπέδου εικόνα και καθηλωτικό ήχο. Με ανάλυση 4K Ultra HD και τις δυνατότητες του επεξεργαστή Crystal Processor 4K, προσφέρει εντυπωσιακή ποιότητα εικόνας. Με την τεχνολογία PurColor εμφανίζεται τεράστια γκάμα χρωμάτων, με το χαρακτηριστικό Contrast Enhancer παρέχεται ενισχυμένη αίσθηση βάθους και χρώματος, με το Motion Acceleration απολαμβάνεις ομαλή κίνηση για καθαρή εικόνα ενώ με την υποστήριξη HDR αναδεικνύεται και η παραμικρή λεπτομέρεια στην εικόνα, τόσο στις φωτεινές όσο και στις σκοτεινές σκηνές. Επιπλέον, με το χαρακτηριστικό Object Tracking Sound Lite (OTS Lite) απολαμβάνεις ρεαλιστικό, τρισδιάστατο ήχο!

5. LG UHD Smart TV 75'' 75UA75006LA AI

Τέλος αν είσαι από αυτούς που έχουν τον χώρο για πολλές ίντσες μια λύση στις 75 ίντσες θα κάνει το μπαλκόνι σου το απόλυτο ιδιωτικό σινεμά! Με σημαντικές βελτιώσεις στην απόδοση, η ταχύτερη επεξεργασία από τον επεξεργαστή alpha 7 AI Processor Gen8 προσφέρει τώρα ποιότητα εικόνας 4K με πολύ καλύτερη ευκρίνεια και βάθος από πριν. Απόλαυσε εκπληκτικά χρώματα και λεπτομέρειες με την 4K HDR10 Pro, βελτιωμένη ανάλυση, φωτεινότητα και ευκρίνεια με 4K Super Upscaling και αναβαθμισμένη ποιότητα ήχου απευθείας από τον επεξεργαστή, καθώς και «μαγική» περιήγηση με το εκπληκτικό AI Magic Remote — το οποίο διαθέτει νέο κουμπί ΑΙ, φωνητικά στοιχεία ελέγχου και λειτουργίες «drag and drop».

Καλή θέαση!