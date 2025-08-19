Το μειονέκτημα των ταχυφορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων για την υγεία

Ενώ τα ηλεκτρικά οχήματα συμβάλλουν πολύ λιγότερο στην ατμοσφαιρική ρύπανση από τα οχήματα με καύση, οι σταθμοί ταχείας φόρτισης είναι αυτό που μια πρόσφατη μελέτη χαρακτήρισε ως «παραβλεπόμενη πηγή ατμοσφαιρικής ρύπανσης».

Εκατοντάδες δημόσιοι ταχυφορτιστές υπάρχουν στις ΗΠΑ για να εξυπηρετήσουν τους οδηγούς ηλεκτρικών οχημάτων που αναζητούν μια καθαρότερη εναλλακτική λύση στα αυτοκίνητα με βενζίνη.

Αλλά συνοδεύονται από έναν κίνδυνο: Οι σταθμοί φόρτισης δημιουργούν ατμοσφαιρική ρύπανση. Ενώ τα ηλεκτρικά οχήματα συμβάλλουν πολύ λιγότερο στην ατμοσφαιρική ρύπανση από τα οχήματα με καύση, οι σταθμοί ταχείας φόρτισης είναι αυτό που μια πρόσφατη μελέτη χαρακτήρισε ως «παραβλεπόμενη πηγή ατμοσφαιρικής ρύπανσης», αναφέρει το Bloomberg.

Οι ΗΠΑ πρόσθεσαν 703 σταθμούς φόρτισης υψηλής ταχύτητας το δεύτερο τρίμηνο, ανεβάζοντας το σύνολο σε όλη τη χώρα σε 11.400, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Ενέργειας. Οι εταιρείες φόρτισης σχεδιάζουν να εγκαταστήσουν εκατοντάδες ακόμη πριν από το τέλος του έτους, γεγονός που καθιστά σημαντικό να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι για την υγεία τώρα, προτού η υποδομή εδραιωθεί.

Το πρόβλημα «μπορεί να λυθεί», δήλωσε ο Γιουάν Γιάο, συν-συγγραφέας της μελέτης και μεταδιδακτορικός ερευνητής στη Σχολή Δημόσιας Υγείας Fielding του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες. «Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι η υιοθέτηση των ηλεκτρικών οχημάτων είναι καθαρή», αναφέρει το Bloomberg.

Οι εκπομπές πιθανότατα συνδέονται με τους ανεμιστήρες που χρησιμοποιούνται στα ερμάρια των ταχυφορτιστών συνεχούς ρεύματος. Ενώ βοηθούν στη διατήρηση της ψύξης του εξοπλισμού, η πρόσφατη μελέτη δείχνει ότι πιθανότατα έχουν την ακούσια παρενέργεια να εκτοξεύουν σωματίδια από ελαστικά, φρένα και σκόνη στον αέρα.

Οι ερευνητές πραγματοποίησαν μετρήσεις της ποιότητας του αέρα σε 50 σταθμούς ταχείας φόρτισης συνεχούς ρεύματος στην κομητεία του Λος Άντζελες, η πλειονότητα των οποίων ήταν τοποθεσίες υπερφόρτισης της Tesla.

Η εταιρεία δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό, αναφέρει το Bloomberg.

Η μέση συγκέντρωση λεπτών σωματιδίων στον αέρα στα σημεία φόρτισης ήταν 15,2 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο, ελαφρώς υψηλότερη από αυτήν που διαπίστωσαν οι ερευνητές στα βενζινάδικα και σημαντικά υψηλότερη από ό,τι σε άλλες αστικές περιοχές, όπως τα πάρκα. Σχεδόν τα μισά από τα σημεία φόρτισης είχαν ημερήσιες εκπομπές λεπτών σωματιδίων που υπερέβαιναν τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την ποιότητα του αέρα(Η μελέτη επικεντρώθηκε σε εκπομπές εκτός καυσαερίων και ως εκ τούτου δεν μέτρησε πολλά είδη ρύπανσης που σχετίζονται με τα αυτοκίνητα με κινητήρα βενζίνης), αναφέρει το Bloomberg.

Οι εταιρείες φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων μπορούν να συμπεριλάβουν φιλτράρισμα στους θαλάμους φόρτισης για τον μετριασμό της ρύπανσης, ανέφεραν οι συγγραφείς της μελέτης. Μπορούν επίσης να αποφύγουν την τοποθέτηση των φορτιστών κοντά σε μέρη όπως σχολεία και κατοικημένες περιοχές.

Ορισμένες εταιρείες λένε ότι έχουν ήδη λάβει μέτρα για τη μείωση των κινδύνων από τα σωματίδια, αναφέρει το Bloomberg.

«Σε όλους τους τρέχοντες ταχυφορτιστές DC, η ChargePoint επιβάλλει ένα ελάχιστο ύψος για την εισαγωγή και την εξαγωγή αέρα για να περιορίσει την είσοδο σκόνης, υπολειμμάτων και νερού», δήλωσε εκπρόσωπος της ChargePoint Holdings Inc., η οποία διαχειρίζεται το μεγαλύτερο δίκτυο φόρτισης στις ΗΠΑ. Η εταιρεία σχεδιάζει να προσθέσει φίλτρα αέρα στους «φορτιστές DC για να μειώσει περαιτέρω τον κίνδυνο εισόδου σκόνης ή νερού στο σύστημα ή την αποβολή σωματιδίων».

Τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα εξακολουθούν να αποτελούν πολύ πιο ισχυρό κίνδυνο για την υγεία, τόσο λόγω των εκπομπών τους όσο και λόγω των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των βενζινάδικων, δήλωσε ο Joe Allen, ειδικός στην ποιότητα του αέρα και καθηγητής στη Σχολή Δημόσιας Υγείας TH Chan του Χάρβαρντ, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη. Η έρευνα δείχνει ότι τα πρατήρια καυσίμων αποτελούν σημαντικές πηγές πτητικών οργανικών ενώσεων, μιας κατηγορίας χημικών ουσιών που περιλαμβάνει το καρκινογόνο βενζόλιο, ενώ τα οχήματα εσωτερικής καύσης παράγουν ρύπους που σχηματίζουν νέφος. Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου επηρεάζουν επίσης αρνητικά την υγεία λόγω της επίδρασής τους στην κλιματική αλλαγή, αναφέρει το Bloomberg.

«Θα προτιμούσα πολύ περισσότερο να φορτίζω το ηλεκτρικό μου όχημα παρά να γεμίζω το βενζινοκίνητο αυτοκίνητό μου στο βενζινάδικο», είπε ο Άλεν.

«Καθώς επεκτείνουμε τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων — ειδικά τους σταθμούς ταχείας φόρτισης — θα πρέπει επίσης να δώσουμε προσοχή στις πιθανές εκπομπές από τον ίδιο τον εξοπλισμό φόρτισης», δήλωσε ο Γιάο.

