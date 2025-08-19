Συγκρατημένη αισιοδοξία στις ευρωαγορές - Απώλειες για τις αμυντικές μετοχές

Η γερμανική Renk διολισθαίνει πάνω από 7%, η ιταλική Leonardo υποχωρεί κατά 4,6% και η σουηδική Saab χάνει 3,4%.

Σε θετικό έδαφος κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τρίτη, καθώς το επενδυτικό κοινό αντιδρά με -συγκρατημένη- αισιοδοξία στην έκβαση των συνομιλιών μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες χθες στον Λευκό Οίκο για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ο Τραμπ εξέφρασε ενώπιον δημοσιογράφων και του Ουκρανού ομολόγου του τη δέσμευση των ΗΠΑ στην εμπλοκή στην μελλοντική ασφάλεια της Ουκρανίας στον διπλωματικό μαραθώνιο που εξελίχθηκε στον Λευκό Οίκο, ενώ στη συνέχεια, αφού καλωσόρισε τους Ευρωπαίους ηγέτες, επεσήμανε πως «σε μία-δύο εβδομάδες από τώρα θα γνωρίζουμε αν μπορούμε να δώσουμε λύση σε αυτόν τον τρομακτικό πόλεμο».

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως «ετοιμάζει» συνάντηση με τον Ζελένσκι και τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ στη συνέχεια θα οργανωθεί τριμερής με τη συμμετοχή του ιδίου. Σήμερα Τρίτη, θα πραγματοποιηθεί έκτακτη τηλεδιάσκεψη κoρυφής της ΕΕ το μεσημέρι, με επίκεντρο τις εγγυήσεις ασφαλείας.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Stoxx 600 σημειώνει κέρδη 0,13% στις 554,72 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους να βρίσκονται σε θετικό έδαφος. Ο EuroStoxx 50 ενισχύεται 0,22% στις 5.445 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX κερδίζει 0,01% στις 24.302 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 καταγράφει άνοδο 0,44% στις 7.918 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 κινείται οριακά στις 9.159 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB ενισχύεται 0,41% στις 42.810 μονάδες και ο ισπανικός IBEX 35 προσθέτει 0,10% στις 15.252 μονάδες.

Οι μετοχές του αμυντικού κλάδου καταγράφουν απώλειες στον απόηχο της έκβασης των συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν στον Λευκό Οίκο για την επίλυση του Ουκρανικού και τον τερματισμό του πολέμου. Η γερμανική Renk διολισθαίνει πάνω από 7%, η ιταλική Leonardo υποχωρεί κατά 4,6% και η σουηδική Saab χάνει 3,4%.

Πτωτικά το πετρέλαιο

Απώλειες καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου την Τρίτη, παρά τα κέρδη άνω του 1% που σημειώθηκαν χθες, καθώς οι επενδυτές επεξεργάζονται την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για πιθανή τριμερή συνάντηση μεταξύ ΗΠΑ, Ουκρανίας και Ρωσίας, καθώς και την πρόοδο των συζητήσεων για τον πιθανό τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ο οποίος θα μπορούσε να οδηγήσει στην άρση των αμερικανικών κυρώσεων στο ρωσικό αργό.

Ειδικότερα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent υποχωρούν κατά 0,74%, στα 66,11 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό πετρελαίου West Texas Intermediate σημειώνει πτώση 0,67%, στα 62,29 δολάρια το βαρέλι.

Απώλειες στα ασιατικά χρηματιστήρια

Αρνητικά πρόσημα κατέγραψαν οι κυριότεροι δείκτες στις αγορές Ασίας-Ειρηνικού, επηρεαζόμενοι από την μικτή εικόνα που παρουσίασε η Wall Street στη χθεσινή συνεδρίαση, καθώς οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί με το βλέμμα στις συνομιλίες ειρήνης για το Ουκρανικό και ενόψει του συμποσίου της Fed στο Jackson Hole.

Σε αυτό το κλίμα, ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας σημείωσε πτώση 0,33% στις 43.571 μονάδες, ενώ ο Topix έχασε 0,14% στις 3.116 μονάδες. Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ καταγράφει απώλειες 0,16% στις 25.115 μονάδες και ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας απώλεσε 0,38% στις 4.223 μονάδες.

Ο Kospi της Νότιας Κορέας διολίσθησε 0,81% στις 3.151 μονάδες και ο Kosdaq μικρής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με -1,26% στις 787,96 μονάδες. Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε 0,70% στις 8.896 μονάδες.

Στα επιχειρηματικά νέα, η Softbank «έσπασε» το 9ημερο σερί κερδών, καταγράφοντας πτώση 4% μετά την ανακοίνωση πως θα αποκτήσει μετοχές αξίας 2 δισ. δολαρίων της Intel σε μία αιφνιδιαστική συμφωνία προκειμένου να στηρίξει την αμερικανική εταιρεία που αντιμετωπίζει δυσκολίες ενώ παράλληλα υλοποιεί τις δικές της φιλοδοξίες στον κλάδο των τσιπ. Η είδηση έρχεται μία ημέρα μετά από δημοσίευμα του Bloomberg που ανέφερε ότι η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να αποκτήσει μερίδιο 10% στην Intel.

Πιο συγκεκριμένα, η SoftBank θα καταβάλει 23 δολάρια ανά μετοχή της Intel, με μία μικρή έκπτωση από την τιμή κλεισίματος της Δευτέρας στα 23,66 δολάρια. Μετά την ανακοίνωση, η μετοχή της Intel ενισχύθηκε 6% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street.