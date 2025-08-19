Στη βεντάλια των μέτρων που θα εξαγγείλει για το 2026 ο πρωθυπουργός, στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, ανήκουν περαιτέρω παερμβάσεις στο στεγαστικό, νέα μείωση ασφαλιστικών εισφορών και «κούρεμα» ή ακόμη και κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για 600.000 συνταξιούχους.

«Πακέτο» μέτρων, με εκτιμώμενο μέγεθος άνω του 1,5 δισ. ευρώ, θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριο και θα ισχύσουν από το 2026. Oι τελικοί υπολογισμοί του οικονομικού επιτελείου θα κλειδώσουν τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να ληφθούν οι οριστικές πολιτικές αποφάσεις..

Όπως έχει δηλώσει πρόσφατα ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης, «έχουμε σχεδιάσει τα μέτρα με όρους αναπτυξιακής στήριξης της οικονομίας και όχι παροχών. Το σχέδιο της ΔΕΘ είναι συγκεκριμένο και επικεντρώνεται στη μείωση βαρών για τη μεσαία τάξη. Θέλουμε να πάμε οριζόντια, με ώθηση στην ανάπτυξη και με αφαίρεση βαρών».

Μεταξύ των μέτρων που συζητούνται, περιλαμβάνονται, σύμφωνα με πληροφορίες:

Παρεμβάσεις για το στεγαστικό ζήτημα:

Παρά τις δυσκολίες στην ανεύρεση κατοικίας που να πληροί τους όρους του προγράμματος «Σπίτι μου 2» (αξία, παλαιότητα κλπ) και την αύξηση των τιμών των ακινήτων, φαίνεται πως ωριμάζει το σενάριο για το «Σπίτι μου 3».

Το οικονομικό επιτελείο εξετάζει τη δυνατότητα παράτασης του επιτυχημένου προγράμματος, το οποίο με την επιδότηση που προσφέρουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια και τη συνδρομή των τραπεζών βοηθάει δικαιούχους έως 50 ετών να λάβουν στεγαστικό δάνειο έως 190.000 ευρώ προκειμένου να αποκτήσουν πρώτη κατοικία.

Παράλληλα συζητείται η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης για τα εισοδήματα από ενοίκια, ταυτόχρονα με τη χορήγηση κινήτρων προς τους ιδιοκτήτες προκειμένου να διαθέσουν στην αγορά κλειστά σπίτια που κατέχουν.

Τέλος ο πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει στο πλαίσιο της ομιλίας του στην Έκθεση Θεσσαλονίκης, τα ακίνητα που θα περιλαμβάνει ο πρώτος διεθνής διαγωνισμός κοινωνικής αντιπαροχής (που θα προκηρυχθεί εντός του έτους) για την κατασκευή και ενοικίαση σε χαμηλές τιμές κοινωνικών κατοικιών.

Νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών:

Έναν χρόνο νωρίτερα, εντός του 2026 (αντί του 2027) εξετάζει να φέρει η κυβέρνηση τη νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, που θα είναι τουλάχιστον 0,5 μονάδες και θα ελαφρύνει περαιτέρω το μη μισθολογικό κόστος των επιχειρήσεων.

Η επιπλέον μείωση μπορεί να είναι και μεγαλύτερη και να προσεγγίσει τη μία μονάδα, ανάλογα με τον δημοσιονομικό χώρο που θα εξασφαλιστεί στο συνολικό πακέτο μέτρων για τη στήριξη των εισοδημάτων.

Αν επιλεγεί το σενάριο της μεγαλύτερης μείωσης, αυτή θα προέλει από τις ασφαλιστικές εισφορές ΕΟΠΥΥ και ΔΥΠΑ και αναμένεται να συμβάλει στην τόνωση της απασχόλησης και στην αύξηση των μισθών.

Παρεμβάσεις για τους συνταξιούχους, με «ψαλίδι» ή και κατάργηση της προσωπικής διαφοράς:

Σήμερα περίπου 600.000 συνταξιούχοι λαμβάνουν ένα μέρος της σύνταξης ως προσωπική διαφορά για την απώλεια που τους προκάλεσε ο επανυπολογισμός της σύνταξής τους με το νόμο 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου). Η κατάργηση, δια της ενσωμάτωσής της στην ανταποδοτική σύνταξη, θα φέρει για πρώτη φορά αυξήσεις έως και 50 ευρώ το μήνα σε παλαιούς συνταξιούχους που εδώ και τρία χρόνια βρίσκονταν εκτός περιμέτρου δικαιούχων, χάνοντας την ευκαιρία να δουν τα ποσά τους να αναπροσαρμόζονται κατά 13,15% (2023-2025).

Πρόχειρες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μια επιπλέον δαπάνη της τάξης των 160 εκατ. ευρώ στην περίπτωση που καταργηθεί η προσωπική διαφορά, γεγονός που θα κόστιζε στον ΕΦΚΑ 580 εκατ. ευρώ συνολικά, από 420 εκατ. ευρώ που καταβάλλονται σήμερα για τις αυξήσεις στις συντάξεις 1,8 εκατομμυρίων δικαιούχων. Το επιπλέον αυτό κόστος θεωρείται εφικτό να καλυφθεί από τα έσοδα που προέκυψαν στον ΕΦΚΑ από την αύξηση του αριθμού των εργαζόμενων συνταξιούχων.

Στην περίπτωση που επιλεγεί το σενάριο του «κουρέματος» (κατά τουλάχιστον 50%), τότε η προσωπική διαφορά θα μηδενιστεί για περίπου 200.000 συνταξιούχους, οι οποίοι θα ξεκλειδώσουν τις αυξήσεις τους από το επόμενο έτος. Άλλοι 400.000 συνταξιούχοι θα λάβουν μέρος της αύξησης αποδοχών την επόμενη χρονιά, λόγω ενσωμάτωσης της διαφοράς στην ανταποδοτική σύνταξη.