Επίσκεψη Ζαχαράκη στο ΑΠΘ: «Αυτό είναι το μέλλον, καλύτερες συνθήκες για τα παιδιά στη στέγαση»

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε σήμερα η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε σήμερα η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η υπουργός Σοφία Ζαχαράκη και αρμόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση υφυπουργός Νίκος Παπαϊωάννου είχαν συνάντηση με τις πρυτανικές Αρχές του Αριστοτελείου στην πρυτανεία και ξεναγήθηκαν στη νέα αίθουσα της Συγκλήτου και στη συνέχεια στη Νομική σχολή και στους ανακαινισμένους χώρους του μεγάλου αμφιθεάτρου «Ευρυγένης», καθώς και του καταστήματος αναμνηστικών του πανεπιστημίου.

Στη συνεχεία μετέβησαν στις Α' φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου όπου ξεναγήθηκαν τόσο σε χώρους (δωμάτια και τουαλέτες) που έχουν ανακαινιστεί όσο και σε εκείνους που είναι σε διαδικασία ανακαίνισης, με κονδύλια που έχουν εξασφαλιστεί από το υπουργείο Παιδείας μέσω του ΙΝΕΔΙΒΙΜ .

«Στις φοιτήτριες και τους φοιτητές μας από όλη την Ελλάδα αξίζει το καλύτερο και η αλήθεια είναι ότι αγωνιούμε κάθε μέρα για να τους το αποδώσουμε -και στις σπουδές τους και στις συνθήκες φοιτητικής μέριμνας. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ με τον πρύτανη, τους αντιπρυτάνεις και φυσικά τον αγαπητό μας υπουργό και πρώην πρύτανη του ΑΠΘ για να αποδώσουμε στα παιδιά μας αυτό που πραγματικά αξίζει απέναντι στον κόπο της ελληνικής οικογένειας και στην πολυετή προσπάθεια να πετύχουν στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Τα κτίρια αυτά, τα οποία είναι ιστορικά θα αλλάξουν. Τα τέσσερα κτίρια των φοιτητικών εστιών εντάχθηκαν στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και θα έχουν πολύ σημαντική εξέλιξη τα επόμενα χρόνια», δήλωσε η κ. Ζαχαράκη.

«Πρόκειται για μία πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας, με την καθοδήγηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, 17 κτίρια που διαχειρίζεται το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, μέσα από τη χρηματοδότηση του Υπουργείου και το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, με μία επένδυση 220 εκατ. ευρώ. Θα έχουμε τα επόμενα χρόνια μία πολύ σημαντική εξέλιξη που θα αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση και βελτίωση των χώρων. Ήδη ξεκίνησε η ανακαίνιση των εστιών του ΑΠΘ και συγχαίρω πραγματικά το πανεπιστήμιο γιατί για πρώτη φορά είδαμε ανακαινισμένα δωμάτια και μπάνια. Αυτό είναι το μέλλον καλύτερες συνθήκες για τα παιδιά στη στέγαση αλλά και πολύ σύντομα και στη σίτιση», πρόσθεσε.

«Σήμερα με την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και τον πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και τους αντιπρυτάνεις επισκεφτήκαμε την Α' φοιτητική εστία. Διαπιστώσαμε την εικόνα των δωματίων πριν την ανακαίνιση και μετά την ανακαίνιση. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι η ανακαίνιση των φοιτητικών εστιών προέρχεται από το υστέρημα του ελληνικού λαού.

Είναι περιουσία όλων μας, επομένως η κάθε φοιτήτρια και ο κάθε φοιτητής πρέπει να αισθάνεται τις φοιτητικές εστίες ως σπίτι του. Και ή υπόσχεση μας είναι οι φοιτητικές εστίες να είναι το δεύτερο πραγματικό τους σπίτι», δήλωσε από την πλευρά του ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ