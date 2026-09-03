Σερβία: Μεταφέρθηκε στο Βελιγράδι η σορός του εγκληματία πολέμου Ράτκο Μλάντιτς

Με αεροπλάνο της σερβικής κυβέρνησης μεταφέρθηκε στο Βελιγράδι η σορός του καταδικασθέντα για γενοκτονία και εγκλήματα πολέμου Ράτκο Μλάντιτς.

Με αεροπλάνο της σερβικής κυβέρνησης μεταφέρθηκε στο Βελιγράδι η σορός του καταδικασθέντα για γενοκτονία και εγκλήματα πολέμου Ράτκο Μλάντιτς. Στην πτήση από την Χάγη, τη σορό του Μλάντιτς συνόδευαν ο γιος του Ντάρκο, η εγγονή του Αναστάσια και ο υπουργός Δικαιοσύνης της Σερβίας Νέναντ Βούιτς.

Σε κάποια σημεία του αυτοκινητόδρομου απ' όπου πέρασε το όχημα που μετέφερε τη σορό του Μλάντιτς πολίτες ανήρτησαν μεγάλα πανό όπου αναγράφονταν: «Ράτκο Μλάντιτς, σέρβος ήρωας». Σύμφωνα με τα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ η κηδεία θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο Ναό του Αγίου Λουκά στο συνοικισμό Βιντίκοβατς του Βελιγραδίου όπου ζει η οικογένεια του Μλάντιτς. Από το πρωί της Δευτέρας και μέχρι τις 12 η ώρα το μεσημέρι οι πολίτες θα μπορέσουν να απευθύνουν το «ύστατο χαίρε» στο ναό του Αγίου Λουκά. Η ταφή του θα γίνει στο τοπικό νεκροταφείο όπου κείτεται και η κόρη του Μλάντιτς η οποία αυτοκτόνησε το 1994.

Ο Μλάντιτς απεβίωσε στις 27 Αυγούστου στο νοσοκομείο των φυλακών του δικαστηρίου της Χάγης όπου νοσηλευόταν.

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY) καταδίκασε τον Μλάντιτς σε ισόβια κάθειρξη στις 8 Ιουνίου του 2021.

Κρίθηκε ένοχος για γενοκτονία που διαπράχθηκε εναντίον περίπου 8.000 Βόσνιων Μουσουλμάνων στη Σρεμπρένιτσα, μια περιοχή που βρισκόταν υπό την προστασία του ΟΗΕ, το καλοκαίρι του 1995 όταν ξεκίνησε η επίθεση του σερβοβοσνιακού στρατού.

Καταδικάστηκε επίσης για διώξεις και βίαιο εκτοπισμό Βοσνίων και Κροατών σε όλη τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τρομοκράτηση αμάχων κατά την πολιορκία του Σεράγεβο και ομηρία μελών των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ κατά τους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ το 1995.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ