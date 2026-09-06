Τη Δευτέρα στο ΥΠΕΘΟΟ η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός τη ΔΕΘ

Την εξειδίκευση των μέτρων θα κάνουν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο αναπληρωτής υπουργός Νίκος Παπαθανάσης και οι υφυπουργοί Θάνος Πετραλιάς και Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Με ανακοίνωσή του το ΥΠΕΘΟΟ κάνει γνωστό ότι τη Δευτέρα θα διενεργηθεί συνέντευξη Τύπου, για την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε στη Θεσσαλονίκη, από το βήμα της 90ής ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Την εξειδίκευση των μέτρων θα κάνουν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο αναπληρωτής υπουργός Νίκος Παπαθανάσης και οι υφυπουργοί Θάνος Πετραλιάς και Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Η συνέντευξη Τύπου θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 το μεσημέρι, στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στον 3ο όροφο (Νίκης 5-7).