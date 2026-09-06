Λαβρόφ για drone στη Λειψία: «Έναρξη πραγματικού πολέμου» οι κατηγορίες κατά της Μόσχας

Στην ταυτοποίηση δύο υπόπτων προχώρησαν οι γερμανικές αρχές, οι οποίοι φέρονται να σχεδίαζαν την επίθεση στο αεροδρόμιο Λειψίας-Χάλε.

Ο Ρώσος υπουργός των Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σήμερα ότι οι κατηγορίες που διατυπώνονται κατά της Μόσχας από τη Δύση, ότι είχε εμπλοκή στο περιστατικό με το drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία ήταν, «σε μεγάλο βαθμό η έναρξη ενός πραγματικού πολέμου», μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Υπενθυμίζεται πως στην ταυτοποίηση δύο υπόπτων προχώρησαν οι γερμανικές αρχές, οι οποίοι φέρονται να σχεδίαζαν την επίθεση στο αεροδρόμιο Λειψίας-Χάλε. Σύμφωνα με δημοσιεύματα της Süddeutsche Zeitung, του NDR και του WDR, οι ερευνητές θεωρούν πλέον βέβαιο ότι πίσω από την επιχείρηση βρίσκονται ένας άνδρας ρωσικής καταγωγής με λετονικό διαβατήριο και ένας άνδρας από τη Λευκορωσία με ρωσικό διαβατήριο, αμφότεροι γνωστοί στις αρχές για προηγούμενες υποθέσεις.

Πώς οι γερμανικές αρχές οδηγήθηκαν στα ίχνη τους

Ένα μήνα κράτησαν οι έρευνες των αρχών της Γερμανίας και των ευρωπαίων εταίρων. Το πόρισμα δείχνει ότι πίσω από την επίθεση είναι το Κρεμλίνο. Το αεροδρόμιο της Λειψίας είναι ο μεγαλύτερος κόμβος προμήθειας της Ουκρανίας με πολεμικό υλικό και εμπορεύματα. Η Süddeutsche Zeitung αποκαλύπτει ότι ταυτοποιήθηκαν οι φυσικοί δράστες που τοποθέτησαν το παγιδευμένο με εκρηκτικά drone. Ένας Ρώσος με διαβατήριο Λετονίας και ένας Λευκορώσος με ρωσικό διαβατήριο, για τον οποίο μάλιστα οι αρχές έχουν φάκελο.

Δύο χαμηλού προφίλ πράκτορες, που ταιριάζουν απόλυτα στις ανάγκες του υβριδικού πολέμου. Η Γερμανία είναι στην πρώτη γραμμή αυτού του είδους πολέμου που βασικό στόχο έχει να ενσπείρει ανησυχία, αβεβαιότητα στους πολίτες, να προκαλέσει αστάθεια στη χώρα. Η περίπτωση της Λειψίας δεν ήταν η μόνη, αλλά η σημαντικότερη περίπτωση.

Και το Βερολίνο δεν μπορούσε να την αγνοήσει. Απάντησε σε συντονισμό με τους εταίρους. Η κλιμάκωση της διπλωματικής – κυρίως μέχρι στιγμής – αντιπαράθεσης του Βερολίνου με τη Μόσχα ήταν αναμενόμενη. Και πιθανότατα δεν είναι η τελευταία λέξη.

Τα γερμανικά μέσα αναφέρουν ότι ο πρώτος ύποπτος φέρεται να έχει δεσμούς με ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών, ενώ οι κινήσεις του πριν και μετά την απόπειρα έχουν χαρτογραφηθεί. Ταξίδι αεροπορικώς στο Βερολίνο στα τέλη Ιουλίου, μετάβαση στη Λειψία με νοικιασμένο αυτοκίνητο και αναχώρηση από τη Γερμανία δύο ημέρες πριν την αποτυχημένη επίθεση.

Ο δεύτερος ύποπτος, από τη Λευκορωσία, φέρεται να εισήλθε στη Γερμανία με ιταλική τουριστική βίζα που εκδόθηκε στο Μινσκ, ενώ έχει απασχολήσει αρχές σε πολλές χώρες. Η διασταύρωση DNA από drone, εκρηκτικό μηχανισμό και κεραία ενίσχυσης σήματος οδήγησε σε ταυτοποιήσεις στη Λιθουανία και τη Φινλανδία, επιβεβαιώνοντας την εμπλοκή του.

Η Süddeutsche Zeitung σημειώνει ότι η έρευνα έχει προχωρήσει σημαντικά και ότι η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία διεξάγει ήδη επίσημη έρευνα σε βάρος των δύο ανδρών, ενώ το περιστατικό εντάσσεται στο ευρύτερο μοτίβο των ρωσικών υβριδικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη, όπως το περιέγραψε ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ.