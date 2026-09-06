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Φωτιά στο Κλειδί Βοιωτίας - Ήχησε το 112

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Φωτιά στο Κλειδί Βοιωτίας - Ήχησε το 112
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Η Πολιτική Προστασία με μήνυμα που έστειλε καλεί τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Δασική πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Κλειδί Βοιωτίας, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί το 112.

Η Πολιτική Προστασία με μήνυμα που έστειλε καλεί τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Κλειδί Βοιωτίας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα του 112.

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tags:
Πυροσβεστική
Πυρκαγιά
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