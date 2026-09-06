Οι 4 εξαγγελίες Μητσοτάκη από ΔΕΘ για την Υγεία

Τι ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης στην 90η ΔΕΘ ειδικά για τον Τομέα Υγείας. Οι 4 παρεμβάσεις.

Ελαφρύνσεις για καταβολές ενοικίων σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς, δωρεάν προληπτικές οδοντιατρικές εξετάσεις σε παιδιά και εφήβους με την επαναφορά του dental pass, νέες υπηρεσίες στήριξης των ηλικιωμένων και στοχευμένη αποζημίωση των συστημάτων συνεχούς καταγραφής γλυκόζης (CGMs) σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της 90ής ΔΕΘ, εστιάζοντας ειδικά στον τομέα της Υγείας.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, περίπου 50.000 γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε Δομές Υγείας και σχολεία στην περιφέρεια και νοικιάζουν κατοικία στον τόπο εργασίας τους, πρόκειται να λάβουν δύο καταβολές επιστροφής ενοικίου μέσα στο φθινόπωρο.

Συγκεκριμένα, η πρώτη καταβολή της επιστροφής ενοικίου, που αφορά τα μισθώματα του φορολογικού έτους 2024, προγραμματίζεται για την 25η Σεπτεμβρίου 2026 με τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και τους εκπαιδευτικούς που πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια να λαμβάνουν την αυξημένη ενίσχυση.

Η δεύτερη καταβολή προγραμματίζεται έως τις 30 Νοεμβρίου 2026 και αφορά τα ενοίκια του φορολογικού έτους 2025.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την επικείμενη έναρξη δωρεάν οδοντιατρικών ελέγχων για 282.000 παιδιά ηλικίας 5 έως 14 ετών, με την επαναφορά του επιτυχημένου μέτρου του dental pass μέσα στο 2027.

Επιπλέον θα υλοποιηθούν υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας για 400.000 ηλικιωμένους, ενώ προβλέπεται και η στοχευμένη διεύρυνση από τον ΕΟΠΥΥ της αποζημίωσης των συστημάτων συνεχούς καταγραφής γλυκόζης (CGMs) για ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (ΣΔ2).

Ο στόχος είναι να διευρυνθεί η πρόσβαση στη συγκεκριμένη τεχνολογία αιχμής για την παρακολούθηση και την ρύθμιση της γλυκόζης (και) σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 μετά τους ήδη ωφελούμενους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1.