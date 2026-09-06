Αλλάζει χέρια για 1,39 δισ. δολάρια η Spire Healthcare Group

Η συμφωνία αντιπροσωπεύει ένα premium 66% σε σχέση με την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας στις 13 Μαΐου, την τελευταία ημέρα πριν λάβει προσφορά, σύμφωνα με το Reuters.

Την Spire Healthcare Group συμφώνησε να εξαγοράσει κοινοπραξία που αποτελείται από κεφάλαια που διαχειρίζονται οι Toscafund, Three Hills και Ares, αποτιμώντας το μετοχικό της κεφάλαιο σε περίπου 1,026 δισ. στερλίνες (1,39 δισ. δολάρια).

Η συμφωνία αντιπροσωπεύει ένα premium 66% σε σχέση με την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας στις 13 Μαΐου, την τελευταία ημέρα πριν λάβει προσφορά, σύμφωνα με το Reuters.

Η πρόεδρος της Spire, Ντέμπι Γουάιτ που λειτουργεί 38 νοσοκομεία και περισσότερες από 55 κλινικές, σημείωσε τη σημαντική πρόοδο στην ενίσχυση της ποιότητας της περίθαλψης, στη διαφοροποίηση των ροών εσόδων και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι οι προοπτικές για τον τομέα είναι ασταθείς και οι συνεχιζόμενες πιέσεις στο κόστος είναι σημαντικές, συμπεριλαμβανομένων των αυξήσεων στις εισφορές.

«Έχοντας διεξάγει μια ολοκληρωμένη στρατηγική αναθεώρηση, το διοικητικό συμβούλιο είναι ικανοποιημένο ότι η εξαγορά αντιπροσωπεύει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους μετόχους της Spire», επεσήμανε, προσθέτοντας ότι η προσφορά των 250 στερλινών ανά μετοχή ήταν η υψηλότερη πρόταση που είχε λάβει η εταιρεία.

Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 53,4% των μετοχών της εταιρείας συμφώνησαν να υποστηρίξουν την προσφορά, ενώ συμβουλές για τη συναλλαγή παρείχαν οι Rothschild & Co, Perella Weinberg, J.P. Morgan Cazenove, Lazard, Berenberg και Darblay Capital.