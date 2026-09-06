Προειδοποίηση από Τεχεράνη για «οδυνηρή απάντηση» στις αμερικανικές επιθέσεις

«Από τώρα και στο εξής, κάθε επίθεση κατά των συμφερόντων και της ασφάλειας του Ιράν θα λάβει μία ταχύτερη, βαρύτερη και πιο επώδυνη απάντηση»

Οι ΗΠΑ θα πρέπει να καταλάβουν ότι οι κανόνες του παιχνιδιού στον πόλεμο κατά του Ιράν έχουν αλλάξει «πριν είναι πολύ αργά», ανέφερε σήμερα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, μία ημέρα μετά από τα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών πλοίων τάνκερ στον Κόλπο.

«Από τώρα και στο εξής, κάθε επίθεση κατά των συμφερόντων και της ασφάλειας του Ιράν θα λάβει μία ταχύτερη, βαρύτερη και πιο επώδυνη απάντηση», ανέφερε ο ίδιος σε έναν λόγο του, που δημοσιοποιήθηκε στον κανάλι του στην εφαρμογή Telegram.

Τρία πετρελαιοφόρα στο στόχαστρο των ΗΠΑ

Η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν τρία δεξαμενόπλοια που, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, συνδέονται με το IRGC. Όπως αναφέρθηκε, τα M/T Downy και M/T Stark 1 τέθηκαν οριστικά εκτός λειτουργίας, ενώ το M/T Kylo, το οποίο ήταν άφορτο, υπέστη τόσο σοβαρές ζημιές ώστε να καταστεί ακατάλληλο για χρήση. Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, τα πλοία αποτελούσαν μέρος ενός δικτύου που αποφέρει δισεκατομμύρια δολάρια και χρηματοδοτεί τους Φρουρούς της Επανάστασης και τους συμμάχους τους στην περιοχή.

«Αν πυροβολήσετε δύο, θα καταστρέψουμε τρία»

Ο διοικητής της CENTCOM, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, έστειλε σαφές μήνυμα προς την Τεχεράνη, συνδέοντας τα αμερικανικά πλήγματα με τις προηγούμενες ιρανικές επιθέσεις. «Αν πυροβολήσετε δύο από τα πλοία μας, θα επιβάλουμε ακόμη υψηλότερο οικονομικό κόστος, θα καταστρέψουμε τρία από τα δικά σας», δήλωσε χαρακτηριστικά. Η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι τα αμερικανικά πολεμικά πλοία κατάφεραν να αποφύγουν τις ιρανικές επιθέσεις.

Το Ιράν, ωστόσο, παρουσιάζει διαφορετική εικόνα για τις τελευταίες εξελίξεις. Σε ανακοίνωσή τους μέσω του κρατικού πρακτορείου IRNA, οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι οι δυνάμεις τους επιτέθηκαν με αρκετούς βαλλιστικούς πυραύλους σε ένα αμερικανικό αεροπλανοφόρο και ένα αντιτορπιλικό. Σύμφωνα με το IRGC, τα δύο πολεμικά πλοία υπέστησαν ζημιές και «αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν». Η CENTCOM, από την πλευρά της, διαψεύδει ότι τα πλοία υπέστησαν πλήγματα και αναφέρει ότι απέφυγαν επιτυχώς τις ιρανικές επιθέσεις.

Προειδοποίηση για «πιο αυστηρά» αντίποινα\

Μετά τα αμερικανικά πλήγματα στα πετρελαιοφόρα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι οι ναυτικές τους δυνάμεις έβαλαν στο στόχαστρο τρία πετρελαιοφόρα σε μη εγκεκριμένη διαδρομή του Στενού του Ορμούζ, καθώς και τρία πλοία που, σύμφωνα με τους ίδιους, συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το IRGC προειδοποίησε παράλληλα τα υπόλοιπα πλοία να μην επιχειρούν να διέρχονται από διαδρομές που η Τεχεράνη χαρακτηρίζει μη εγκεκριμένες.

Δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση των συγκεκριμένων ιρανικών ισχυρισμών από την CENTCOM, ενώ δεν είχαν καταγραφεί άμεσα σχετικές αναφορές από την UKMTO για εμπορικά δεξαμενόπλοια που δέχθηκαν επίθεση στα Στενά του Ορμούζ. Η στρατιωτική διοίκηση του Ιράν προειδοποίησε ότι, εάν οι ΗΠΑ συνεχίσουν τις επιθέσεις, τα αντίποινα της Τεχεράνης εναντίον αμερικανικών πολεμικών πλοίων θα είναι «πιο αυστηρά από πριν» και ενδέχεται να επεκταθούν.

Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ

Η νέα αντιπαράθεση εκτυλίσσεται με φόντο τα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά. Η Ουάσινγκτον επιχειρεί να πιέσει την Τεχεράνη να χαλαρώσει τον έλεγχο που ασκεί στη στρατηγικής σημασίας πλωτή οδό, ενώ το Ιράν επιμένει ότι διατηρεί τον έλεγχο των θαλάσσιων διαδρομών που θεωρεί ότι εμπίπτουν στη δική του δικαιοδοσία. Η κατάσταση περιπλέκεται περαιτέρω από τις οικονομικές πιέσεις που ασκούν οι ΗΠΑ στην Τεχεράνη. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει προχωρήσει σε νέες κυρώσεις εναντίον προσώπων και οργανισμών που φέρεται να διατηρούν οικονομικούς δεσμούς με το IRGC, επιδιώκοντας την οικονομική απομόνωση του Ιράν.

Ο Τραμπ υποβαθμίζει τη σύγκρουση

Την ώρα που η στρατιωτική ένταση αυξάνεται, η κυβέρνηση Τραμπ επιχειρεί να υποβαθμίσει πολιτικά το μέγεθος της σύγκρουσης, η οποία έχει πλέον εισέλθει στον έκτο μήνα. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς, δήλωσε ότι δεν θα χαρακτήριζε τη σύγκρουση «πόλεμο», ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ την περιέγραψε ως «μικρές πατάτες» για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, η συνεχιζόμενη ένταση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ και οι νέες επιθέσεις σε πλοία αυξάνουν την ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση, με το Ιράν να προειδοποιεί ήδη ότι η επόμενη απάντησή του μπορεί να είναι ακόμη πιο σκληρή.