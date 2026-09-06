Σαμαράς: «Άλλο η παράταξη, άλλο το κόμμα Μητσοτάκη»

«Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη αλλά ο λαός της παράταξης»,

«Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη αλλά ο λαός της παράταξης», αναφέρει σε on camera δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

«Όπως τότε, όταν 800.000 Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας απ' την πτώχευση. Αυτόν τον λαό περιφρονεί ο κ. Μητσοτάκης. Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του υστεροφημία. Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονείας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke ατζέντας, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλιέων, της καταστροφής της εστίασης, της εξωτερικής πολιτικής του κατευνασμού και των υποκλίσεων, των δεκάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών που πήραν άσυλο και βέβαια του ΟΠΕΚΕΠΕ, του Φραπέ και του χασάπη, των Τεμπών και των υποκλοπών. Δεν είναι αυτή η παράταξη κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη», καταλήγει στη δήλωσή του ο κ. Σαμαράς.

Στη Συνέντευξη Τύπου, ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεργασίας με τον κ. Σαμαρά, και απεύθυνε κάλεσμα να σκεφτεί την υστεροφημία του.

Να σκεφτεί την υστεροφημία του

Σε ερώτηση περί της ενδεχόμενης καθόδου του Αντώνη Σαμαρά στις κάλπες, ο κ. Μητσοτάκης απάντησε «αν κάνει κόμμα, αν μπει στη Βουλή και αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία» και ξεκαθάρισε ότι δεν θα μπει σε αυτή τη λογική. Πρόσθεσε ότι δεν βλέπει περιθώριο συνεννόησης, λόγω των δηλώσεων του πρώην πρωθυπουργού σε μια σειρά εθνικών ζητημάτων.

Παράλληλα, κάλεσε τον κ. Σαμαρά να σκεφθεί την υστεροφημία του, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα ότι αυτή τη φορά ο πρώην πρωθυπουργός δεν θα επιλέξει να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας.

Καταλήγοντας, αναφέρθηκε με αιχμηρό τρόπο στον ρόλο που είχε διαδραματίσει ο πρώην πρωθυπουργός σε παλαιότερες εσωκομματικές εξελίξεις, λέγοντας ότι «διαθέτει τεχνογνωσία στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη» και προσθέτοντας πως «ελπίζω να μην τη χρησιμοποιήσει».

Σε ερώτηση σχετικά με το ότι δεν έχει μετανιώσει για τη διαγραφή του Σαμαρά και το τι γίνεται με τη συνεχή απομάκρυνση του Κώστα Καραμανλή που δεν ήταν καν παρών στη χθεσινή του ομιλία, ο πρωθυπουργός τόνισε αρχικά ότι σέβεται και τιμά όλους τους αρχηγούς της παράταξης.

«Μακάρι να μη φθάναμε στο σημείο να αναγκαστούμε να διαγράψουμε τον κ. Σαμαρά. Δεν το επεδίωξα ποτέ εγώ αλλά αυτά τα οποία ειπώθηκαν ήταν πάρα πολύ βαριά κι εξακολουθούν να λέγονται μετά τη διαγραφή. Με τον κ. Καραμανλή έχω μια καλή προσωπική σχέση, τον σέβομαι και τον τιμώ όπως τιμώ όλους τους αρχηγούς της ΝΔ, τους τέως πρωθυπουργούς. Επαναλαμβάνω ότι μόνο όποιος έχει καθίσει στην καρέκλα του πρωθυπουργού γνωρίζει τελικά πόσο δύσκολη είναι αυτή η δουλειά».