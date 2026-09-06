Reuters: Νέοι κανόνες για Airbnb και βραχυχρόνιες μισθώσεις από Κομισιόν

Στη συνέχεια, το σχέδιο θα πρέπει να συζητηθεί από τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τους επόμενους μήνες, προτού μπορέσει να αποκτήσει ισχύ νόμου.

Νέους κανόνες που θα μπορούσαν να περιορίσουν τη δραστηριότητα της Airbnb και άλλων εταιρειών βραχυχρόνιας μίσθωσης προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει την έλλειψη οικονομικά προσιτής κατοικίας σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.

Σύμφωνα με προσχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είδε το Reuters, στόχος είναι να υπάρξει μεγαλύτερη εναρμόνιση των κανόνων για Airbnb και βραχυχρόνιες μισθώσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ήδη, πόλεις όπως το Παρίσι, η Βαρκελώνη και η Βενετία έχουν προχωρήσει σε αυστηρότερα μέτρα για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Η αύξηση των ακινήτων που διατίθενται για τουριστική χρήση έχει προκαλέσει αντιδράσεις και από κατοίκους, ιδιαίτερα από νεότερους Ευρωπαίους που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες στην εξεύρεση προσιτής στέγης. Σε αρκετές πόλεις έχουν πραγματοποιηθεί διαδηλώσεις κατά της εξάπλωσης των τουριστικών μισθώσεων.

Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τερέζα Ριμπέρα, αναμένεται να παρουσιάσει στις 9 Σεπτεμβρίου την πρόταση για τον Νόμο για την Προσιτή Στέγαση (Affordable Housing Act).

Στη συνέχεια, το σχέδιο θα πρέπει να συζητηθεί από τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τους επόμενους μήνες, προτού μπορέσει να αποκτήσει ισχύ νόμου.

Πότε θα επιτρέπονται περιορισμοί στις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Το προσχέδιο προβλέπει συγκεκριμένα κριτήρια για να χαρακτηριστεί μια περιοχή ως περιοχή με έντονη «στεγαστική πίεση» και να δικαιολογηθούν περιορισμοί στις βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να εξετάζουν την κατάσταση στην αγορά κατοικίας με βάση, μεταξύ άλλων, τη σχέση μεταξύ τιμών κατοικίας και εισοδημάτων και την εξέλιξή της σε βάθος χρόνου. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη στοιχεία που δείχνουν εάν η στεγαστική πίεση είναι πιθανό να υποχωρήσει στο μέλλον.

Ο δείκτης τιμών προς εισόδημα χρησιμοποιείται για να αποτυπώσει το πόσο προσιτή είναι η αγορά κατοικίας, συγκρίνοντας το κόστος απόκτησης ενός ακινήτου με τα εισοδήματα των νοικοκυριών ή του πληθυσμού που αναμένεται να αγοράσει κατοικία.

Παράλληλα, οι αρχές θα πρέπει να αξιολογούν την αύξηση του πληθυσμού, αλλά και τις τάσεις στην προσφορά και τη ζήτηση κατοικιών. Κάθε περιοριστικό μέτρο θα πρέπει να είναι μη διακριτικό, αναλογικό και να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.

Το σχέδιο αναφέρει ότι σε περιοχές που αντιμετωπίζουν σοβαρή στεγαστική έλλειψη μπορεί να προτιμηθούν ποσοτικοί περιορισμοί στον αριθμό των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Εναλλακτικά, θα μπορούσαν να εφαρμοστούν κανόνες «διατήρησης κεκτημένων δικαιωμάτων», ώστε όσοι ήδη δραστηριοποιούνται στον κλάδο να μπορούν να συνεχίσουν υπό τους υφιστάμενους όρους.