Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Κίεβο - Zελένσκι: Εγγυήσεις ασφαλείας για το τέλος του πολέμου

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πριν από τη σημερινή συνάντηση, ότι η Ουκρανία επιθυμεί το τέλος του πολέμου, αλλά χρειάζεται εγγυήσεις ασφάλειας.

Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ φτάνουν στο Κίεβο για ειρηνευτικές συνομιλίες, όπως δήλωσε μία πηγή στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πριν από τη σημερινή συνάντηση, ότι η Ουκρανία επιθυμεί το τέλος του πολέμου, αλλά χρειάζεται εγγυήσεις ασφάλειας. Το παρών στην ουκρανική πρωτεύουσα δίνουν επίσης οι σύμβουλοι Εθνικής Ασφάλειας της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας.

Ως «σημαντική ειρηνευτική επίσκεψη» χαρακτήρισε ο Κίριλ Ντμίτριεφ την επίσκεψη στη Μόσχα των Γουίτκοφ και Κούσνερ.

Πρόκειται για την πρώτη δημόσια αποτίμηση από υψηλόβαθμο αξιωματούχο του Κρεμλίνου μετά την τρίωρη συνάντηση της αμερικανικής αντιπροσωπείας με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, η οποία εντάσσεται στις διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Ντμίτριεφ, ο οποίος συμμετείχε στις συνομιλίες, έκανε το παραπάνω σχόλιο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, την οποία συνόδευσε με φωτογραφίες του ίδιου να αποχαιρετά τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ στο αεροδρόμιο κατά την αναχώρησή τους από τη Μόσχα.