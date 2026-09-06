Μπαλωμένος (Hellenic Rail Estate): Στο 60% η ωρίμανση των σημαντικότερων ακινήτων

Αύξηση 16% στην αξία του χαρτοφυλακίου. 90 κατοικίες και φοιτητική εστία 443 δωματίων. 1.962 αυτοψίες και προστασία 5.393 στρεμμάτων

«Από το 20% στο 60% μέσα σε μόλις δύο χρόνια η ωρίμανση των σημαντικότερων ακινήτων, περίπου 590 κατοικίες σε περιοχές με αυξημένες στεγαστικές ανάγκες και φοιτητική εστία 443 δωματίων στη Θεσσαλονίκη. Η σιδηροδρομική ακίνητη περιουσία δεν είναι ένα συμβατικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων, αλλά ένα στρατηγικό αναπτυξιακό κεφάλαιο για τη χώρα», τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της Hellenic Rail Estate – Ελληνικά Σιδηροδρομικά Ακίνητα, Παναγιώτης Μπαλωμένος, παρουσιάζοντας σήμερα, στην ειδική εκδήλωση της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. στην 90ή ΔΕΘ, τον απολογισμό της τελευταίας διετίας και τη νέα στρατηγική της εταιρείας.

Στην εκδήλωση με τίτλο «Δημιουργώντας Δημόσια Αξία: Νέα εποχή στη διαχείριση της σιδηροδρομικής ακίνητης περιουσίας», ο κ. Μπαλωμένος περιέγραψε τον μετασχηματισμό της εταιρείας και τον νέο της προσανατολισμό, ο οποίος, όπως είπε, δεν περιορίζεται στην οικονομική αξιοποίηση των ακινήτων, αλλά συνδέεται με την προσέλκυση επενδύσεων, την ανάπτυξη, την κοινωνική ανταπόδοση και την αναγέννηση των περιοχών όπου βρίσκονται.

«Δεν διαχειριζόμαστε απλώς ακίνητα. Τα προστατεύουμε, τα ωριμάζουμε, τα αναπτύσσουμε και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για την αξιοποίησή τους», ανέφερε χαρακτηριστικά, παρουσιάζοντας παράλληλα τη νέα εταιρική ταυτότητα «Ελληνικά Σιδηροδρομικά Ακίνητα – Hellenic Rail Estate».

Η αλλαγή αυτή, όπως εξήγησε, αποτελεί το αποτέλεσμα μιας διετούς διαδικασίας μετασχηματισμού, μετά και την απόσχιση του κλάδου τροχαίου υλικού, που επέτρεψε στην εταιρεία να επικεντρωθεί αποκλειστικά στη σιδηροδρομική ακίνητη περιουσία.

Αύξηση 16% στην αξία του χαρτοφυλακίου

Ο μετασχηματισμός, όπως είπε, στηρίχθηκε σε πέντε βασικούς άξονες: οικονομική ενδυνάμωση, επιτάχυνση της ωρίμανσης και αξιοποίησης των ακινήτων, εταιρική διακυβέρνηση και θεσμικός εκσυγχρονισμός, ανθρώπινο δυναμικό και ψηφιακός μετασχηματισμός.

Στο οικονομικό σκέλος, η αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων αυξήθηκε από 153 εκατ. ευρώ το 2023 σε 177 εκατ. ευρώ το 2025, καταγράφοντας άνοδο 16%, ενώ τα έσοδα αναμένεται να αυξηθούν από 6,6 εκατ. ευρώ το 2024 σε 9,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 33%.

«Αυτή η εξέλιξη δεν προέκυψε τυχαία», σημείωσε και εξήγησε ότι η εταιρεία εργάστηκε συστηματικά για την ανάδειξη αξίας σε περιουσιακά στοιχεία που παρέμεναν αναξιοποίητα ή απαξιωμένα, ενώ προχώρησε και σε επαναδιαπραγμάτευση υφιστάμενων μισθώσεων.

Παράλληλα, η Hellenic Rail Estate εξετάζει νέες πηγές εσόδων, μεταξύ άλλων από δίκτυα οπτικών ινών, φωτοβολταϊκά πάρκα κατά μήκος των γραμμών, σημεία επαναφόρτισης οχημάτων, την εμπορική αξιοποίηση υποδομών στον Σταθμό Λαρίσης και διαφημιστικά δικαιώματα στους σιδηροδρομικούς σταθμούς.

Στο 60% η ωρίμανση των σημαντικότερων ακινήτων

Κεντρικός στόχος της νέας στρατηγικής είναι η επιτάχυνση της ωρίμανσης των σημαντικότερων ακινήτων του χαρτοφυλακίου και στο πλαίσιο αυτό, τόνισε ότι την περίοδο 2004-2024 η ωρίμανση των σημαντικότερων ακινήτων είχε φτάσει περίπου στο 20%, ενώ μέσα σε μόλις δύο χρόνια, την περίοδο 2025-2026, το ποσοστό ανήλθε περίπου στο 60%.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά την τελευταία διετία πραγματοποιήθηκαν οκτώ προσκλήσεις μη δεσμευτικού ενδιαφέροντος, ενώ κατατέθηκαν επτά φάκελοι για προέγκριση. Παράλληλα, έως το τέλος του έτους αναμένεται να ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία για την αξιοποίηση τεσσάρων σιδηροδρομικών σταθμών, μέσω μικτών μοντέλων διαγωνισμών ΣΔΙΤ και παραχώρησης.

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκονται ο Σταθμός Λαρίσης και ο Σταθμός Πελοποννήσου στην Αθήνα, ο επιβατικός σταθμός Θεσσαλονίκης, ο σταθμός Πειραιά, το Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο και το πρώην στρατόπεδο Γκόνου στη Θεσσαλονίκη, καθώς και σημαντικές εκτάσεις στη Λάρισα, τον Πλαταμώνα και το Κατάκολο.

Όπως εξήγησε ο κ. Μπαλωμένος, τα έργα αυτά κινούνται σε τρεις βασικές κατευθύνσεις: την αναβάθμιση των σιδηροδρομικών σταθμών σε σύγχρονους πολυλειτουργικούς κόμβους, την ανάπτυξη εμπορευματικών και επιχειρηματικών υποδομών και την επανένταξη στρατηγικής σημασίας ακινήτων στον αστικό ιστό.

590 κατοικίες και φοιτητική εστία 443 δωματίων

Ιδιαίτερη θέση στη νέα στρατηγική καταλαμβάνει η κοινωνική διάσταση της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε ότι σχεδιάζεται η αξιοποίηση ακινήτων για τη δημιουργία περίπου 590 κατοικιών σε περιοχές όπου οι στεγαστικές ανάγκες είναι ιδιαίτερα αυξημένες.

Παράλληλα, για το κτίριο φιλοξενίας στον σταθμό Θεσσαλονίκης εξετάζεται η λειτουργία του ως σύγχρονης φοιτητικής εστίας 443 δωματίων, με στόχο να συμβάλει στην αντιμετώπιση των αυξημένων στεγαστικών αναγκών των φοιτητών της πόλης.

«Δεν αντιμετωπίζουμε την ακίνητη περιουσία μόνο ως ένα επενδυτικό κεφάλαιο. Αναζητούμε τρόπους ώστε να δημιουργεί και ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα», υπογράμμισε.

Στο ίδιο πλαίσιο, η εταιρεία έχει ενισχύσει τη συνεργασία της με την πολιτεία, τις περιφέρειες και τους δήμους, μέσω παραχωρήσεων, μισθώσεων, μνημονίων συνεργασίας και προγραμματικών συμβάσεων, με στόχο ακίνητα που σήμερα παραμένουν ανενεργά να αποκτήσουν νέες χρήσεις προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.

1.962 αυτοψίες και προστασία 5.393 στρεμμάτων

Προϋπόθεση για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, σύμφωνα με τον κ. Μπαλωμένο, είναι η πλήρης γνώση και προστασία της. Για τον λόγο αυτό, κατά την τελευταία διετία πραγματοποιήθηκαν 1.962 αυτοψίες ακινήτων, ενώ το 2025 έγιναν 84 διακριτές ενέργειες προστασίας κτιρίων. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε το 90% των κτηματολογικών εγγραφών, ενώ ελήφθησαν προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας σε συνολική έκταση 5.393 στρεμμάτων.

«Δεν αρκούμαστε στην καταγραφή της περιουσίας. Έχουμε εικόνα, παρεμβαίνουμε, προστατεύουμε και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για την αξιοποίησή της», σημείωσε.

Ψηφιακός και οργανωτικός μετασχηματισμός

Η νέα στρατηγική συνοδεύτηκε και από αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας και όπως εξήγησε, καταρτίστηκε το στρατηγικό πλάνο 2025-2030, εφαρμόστηκε σύστημα στοχοθεσίας, ενισχύθηκαν οι μηχανισμοί συμμόρφωσης, θεσπίστηκε ο πρώτος κανονισμός εκμισθώσεων και εισήχθησαν ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί μισθώσεων.

Παράλληλα, προχωρά ο ψηφιακός μετασχηματισμός με επίκεντρο την ψηφιακή διαχείριση του χαρτοφυλακίου, την ψηφιοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών, την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών, τη διαχείριση δεδομένων και την κυβερνοασφάλεια.

Στο ανθρώπινο δυναμικό εφαρμόστηκε νέο οργανόγραμμα, ενισχύθηκαν κρίσιμες θέσεις και καθιερώθηκε πρόγραμμα εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Μπαλωμένος, στην τελευταία έρευνα ικανοποίησης εργαζομένων καταγράφηκε 100% συμμετοχή και 95% βαθμός ικανοποίησης.

«Δεν είναι ένα συμβατικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων»

Παρουσιάζοντας τη νέα ταυτότητα «Ελληνικά Σιδηροδρομικά Ακίνητα – Hellenic Rail Estate», ο κ. Μπαλωμένος υπογράμμισε ότι η αλλαγή δεν αφορά απλώς το όνομα ή την εταιρική εικόνα, αλλά σηματοδοτεί τον νέο ρόλο της εταιρείας.

«Δεν μιλάμε για ένα συμβατικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων. Μιλάμε για ένα στρατηγικό αναπτυξιακό κεφάλαιο για τη χώρα», είπε, εξηγώντας ότι η ιδιαίτερη αξία της σιδηροδρομικής ακίνητης περιουσίας βρίσκεται στη συνδεσιμότητά της. Πρόκειται, όπως ανέφερε, για έναν εθνικό διάδρομο που διατρέχει την Ελλάδα και συνδέει τόπους, υποδομές, οικονομικές δραστηριότητες και ανθρώπους.

«Δεν βλέπουμε μόνο το κάθε ακίνητο ξεχωριστά. Βλέπουμε το σύνολο. Βλέπουμε τις συνδέσεις. Βλέπουμε τις δυνατότητες που αυτές δημιουργούν», τόνισε και επισήμανε ότι η αξία της σιδηροδρομικής ακίνητης περιουσίας δεν αποτυπώνεται μόνο σε οικονομικούς όρους, αλλά και στις επενδύσεις που μπορεί να κινητοποιήσει, στην ανάπτυξη που μπορεί να δημιουργήσει, στην αναγέννηση των πόλεων και στην αντιμετώπιση σύγχρονων κοινωνικών αναγκών.

Η νέα φιλοσοφία της εταιρείας συνοψίζεται, όπως είπε, στην επιδίωξη να μετατρέπεται η δημόσια περιουσία σε ανάπτυξη, επενδύσεις, ευκαιρίες και πραγματικό όφελος για την κοινωνία και τη χώρα. Και αυτή η νέα κατεύθυνση αποτυπώνεται στο μήνυμα της Hellenic Rail Estate: «Connecting assets, creating public value» – «Ενώνουμε ακίνητα, δημιουργούμε δημόσια αξία».