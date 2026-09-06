OPEC+: Διατήρησε αμετάβλητη την παραγωγή πετρελαίου για τον Οκτώβριο

Η επόμενη σύνοδος των πετρελαιοπαραγωγών χωρών θα πραγματοποιηθεί στις στις 4 Οκτωβρίου.

Ο OPEC+ διατήρησε αμετάβλητη την πολιτική του για την παραγωγή πετρελαίου για τον Οκτώβριο, σύμφωνα με ανακοίνωσή του την Κυριακή, καθώς η ομάδα των πετρελαιοπαραγωγών χωρών πρέπει να συμφωνήσει σε νέες ποσοστώσεις προτού αποφασίσει τα επόμενα βήματα σχετικά με την παραγωγή.

Η συνάντηση των επτά βασικών μελών του OPEC+ - της Σαουδικής Αραβίας, της Ρωσίας, του Ιράκ, του Κουβέιτ, της Αλγερίας, του Καζακστάν και του Ομάν- πραγματοποιείται καθώς ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίζει να διαταράσσει τις εξαγωγές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, περιορίζοντας την επιρροή του OPEC+ στις τιμές και στο μερίδιο αγοράς.

Τον Αύγουστο, ο OPEC+ συμφώνησε την αύξηση της παραγωγής για τον Σεπτέμβριο, ολοκληρώνοντας τη σταδιακή άρση μιας περικοπής στην προσφορά κατά 1,65 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, η οποία είχε συμφωνηθεί για πρώτη φορά το 2023. Παρά τις συμφωνημένες αυξήσεις της παραγωγής, η ομάδα που αποτελείται από τον Οργανισμό Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών (OPEC) και τους συμμάχους του, μεταξύ των οποίων και η Ρωσία, εξακολουθεί να παράγει πολύ κάτω από τους στόχους της λόγω του πολέμου.

Η ισχύς του OPEC περιορίζεται απ’ τη σύγκρουση με το Ιράν

«Ο OPEC+ έχει επί του παρόντος πολύ περιορισμένη ισχύ στην πραγματική αγορά πετρελαίου», δήλωσε ο Jorge Leon της Rystad Energy. «Η ομάδα μπορεί να αλλάξει τους στόχους παραγωγής στα χαρτιά, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι αυτά τα βαρέλια θα παραχθούν ή ότι θα φτάσουν πράγματι στην αγορά».

«Η προσοχή πλέον μετατοπίζεται από τις μηνιαίες προσαρμογές της παραγωγής στη σαφώς πιο σημαντική συζήτηση για το 2027».

Ο OPEC+ εξακολουθεί να εφαρμόζει ένα ακόμη επίπεδο περικοπών στην παραγωγή, το οποίο αφορά τα περισσότερα μέλη της 21μελούς ομάδας και ισχύει έως το τέλος του 2026. Προτού η ομάδα αποφασίσει πώς θα άρει σταδιακά τις περικοπές και θα επαναφέρει την παραγωγή στην αγορά, θα πρέπει να επανεξετάσει την παραγωγική δυναμικότητα των μελών της, προκειμένου να καθορίσει τις βάσεις παραγωγής για το 2027, οι οποίες αποτελούν τη βάση για τον καθορισμό των ποσοστώσεων.

Η συζήτηση αυτή αναμένεται πιθανότατα να πραγματοποιηθεί αργότερα μέσα στο 2026 και, ως εκ τούτου, ο OPEC+ είναι πιθανό να παγώσει τις αυξήσεις της παραγωγής κατά το τέταρτο τρίμηνο, είχαν δηλώσει πηγές στο Reuters νωρίτερα. Η ανακοίνωση της Κυριακής δεν έκανε καμία αναφορά στην πολιτική πέραν του Οκτωβρίου.

Μόνο τα επτά μέλη του OPEC+ που συνεδρίασαν την Κυριακή, καθώς και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έως την αποχώρησή τους από τον OPEC τον Μάιο, έχουν συμμετάσχει στις αποφάσεις για τη μηνιαία παραγωγή τα τελευταία χρόνια. Οι επτά χώρες θα πραγματοποιήσουν την επόμενη συνεδρίασή τους στις 4 Οκτωβρίου.

