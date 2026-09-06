Έως το τέλος του 2026 ο διαγωνισμός για την ανάπλαση του σταθμού Θεσσαλονίκης

«Η αξιοποίηση της σιδηροδρομικής περιουσίας να προχωρήσει με συναίνεση» τόνισε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Μέχρι το τέλος του 2026 αναμένεται να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την ανάπλαση του χώρου του σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης, όπως επισήμανε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας σήμερα στην ειδική εκδήλωση της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. με τίτλο «Δημιουργώντας Δημόσια Αξία: Νέα εποχή στη διαχείριση της σιδηροδρομικής ακίνητης περιουσίας», στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ, όπου παρουσιάστηκε και η νέα ταυτότητα της εταιρείας ως «Ελληνικά Σιδηροδρομικά Ακίνητα - Hellenic Rail Estate».

Ο κ. Κώτσηρας χαρακτήρισε τη σιδηροδρομική ακίνητη περιουσία «πολύ σημαντικό πλεονέκτημα για τη χώρα», υπογραμμίζοντας ότι η ανάπλαση του σταθμού Θεσσαλονίκης μπορεί να αποτελέσει πρότυπο αξιοποίησης δημόσιας περιουσίας και να δημιουργήσει έναν νέο πόλο τουριστικής, εμπορικής και αναπτυξιακής δραστηριότητας στην πόλη.

Υπογράμμισε, δε, ότι η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του σιδηροδρόμου εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό της κυβέρνησης για τη διαχείριση και την αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας, σημειώνοντας ότι «ήδη έχουν αρχίσει και φαίνονται σημαντικά δείγματα γραφής» της προσπάθειας που βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία χρόνια.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Θεσσαλονίκη και στην πρόσφατη ανακοίνωση του πρωθυπουργού για την ανάπλαση του χώρου του σιδηροδρομικού σταθμού της πόλης, χαρακτηρίζοντας το εγχείρημα ως ένα πρότζεκτ που μπορεί να αλλάξει όχι μόνο τον ίδιο τον σταθμό, αλλά και την ευρύτερη περιοχή.

Όπως είπε, μέσα από τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ο χώρος μπορεί να μετατραπεί σε ευρύτερο πόλο έλξης, με τουριστική, εμπορική και αναπτυξιακή διάσταση, συμβάλλοντας συνολικά στην αναβάθμιση του συγκεκριμένου τμήματος της Θεσσαλονίκης.

Αναφερόμενος στον ιδιαίτερο ρόλο της Θεσσαλονίκης ως κέντρου της Βόρειας Ελλάδας, με σημαντική γεωστρατηγική θέση, τουριστική δυναμική, αλλά και σημαντικές αναπτυξιακές και εκπαιδευτικές προοπτικές, ο κ. Κώτσηρας επισήμανε ότι ο σιδηροδρομικός σταθμός μπορεί να αποτελέσει έναν ιδιαίτερα σημαντικό πόλο της συνολικής προσπάθειας.

Τόνισε ακόμη ότι ο ρόλος της ΓΑΙΑΟΣΕ δεν περιορίζεται στην αξιοποίηση του σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης, αλλά μπορεί να επεκταθεί και σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες στο μέλλον, με στόχο την αξιοποίηση του συνόλου της ακίνητης περιουσίας που συνδέεται με τον σιδηρόδρομο.

«Η ακίνητη περιουσία που αφορά στον σιδηρόδρομο δεν πρέπει να αποτελεί ένα στατικό περιβάλλον, το οποίο αντιμετωπίζουμε με έναν συσταλτικό τρόπο. Αντιθέτως, μπορούμε να την αξιοποιήσουμε επενδυτικά, εμπορικά και προς όφελος των πολιτών», υπογράμμισε. Όπως σημείωσε, μία τέτοια στρατηγική θα έχει πολλαπλά οφέλη και για την ελληνική οικονομία, καθώς η αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας μπορεί να δημιουργήσει νέες επενδύσεις και αναπτυξιακές δυνατότητες.

Ταχιάος: Η αξιοποίηση της σιδηροδρομικής περιουσίας να προχωρήσει με συναίνεση

Την ανάγκη η αξιοποίηση της σιδηροδρομικής ακίνητης περιουσίας να προχωρήσει σε στενή συνεργασία και με τη συναίνεση των τοπικών κοινωνιών, υπογράμμισε στην τοποθέτησή του ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για θέματα Υποδομών, Νίκος Ταχιάος.

Αναφερόμενος στη νέα εποχή της εταιρείας ως «Ελληνικά Σιδηροδρομικά Ακίνητα - Hellenic Rail Estate», σημείωσε ότι η αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας που συνδέεται με τον σιδηρόδρομο δεν μπορεί να σχεδιάζεται ερήμην των τοπικών κοινωνιών.

«Πρέπει να υπάρξει συναίνεση των τοπικών κοινωνιών για όλα τα προγράμματα τα οποία θα τρέξουν», τόνισε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η εμπειρία από μεγάλα έργα και παρεμβάσεις, μεταξύ άλλων και στη Θεσσαλονίκη, καταδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας με την Αυτοδιοίκηση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Ταχιάος στον ρόλο των σιδηροδρομικών σταθμών, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται απλώς για κτίρια, αλλά για χώρους που μπορούν να αποτελέσουν σημαντικά τοπόσημα για τις πόλεις. «Ένας σιδηροδρομικός σταθμός δεν είναι ένα κτίριο πεταμένο κάπου», ανέφερε, φέρνοντας ως παραδείγματα μεγάλους ευρωπαϊκούς σταθμούς που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας των πόλεων.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε ότι ανάλογα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και οι ελληνικοί σιδηροδρομικοί σταθμοί, με ιδιαίτερη έμφαση στον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης, για την εξέλιξη του οποίου, όπως είπε, βρέθηκε στη σημερινή εκδήλωση προκειμένου να ενημερωθεί για τον σχεδιασμό.

Επί τάπητος έθεσε ο κ. Ταχιάος το ζήτημα της αξιοποίησης εκτάσεων που έχουν προκύψει από την κατασκευή του σιδηροδρομικού δικτύου, ιδιαίτερα σε μικρούς δήμους και σε περιοχές όπου έχουν καταργηθεί παλαιές σιδηροδρομικές γραμμές. Όπως σημείωσε, σε περιπτώσεις όπου οι τοπικές κοινωνίες επιθυμούν να αξιοποιήσουν τέτοιες εκτάσεις, θα πρέπει αυτές να αντιμετωπίζονται ως «εν δυνάμει περιουσιακά στοιχεία των τοπικών κοινωνιών».

«Καταλαβαίνω βέβαια ότι είναι ένα asset του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, αλλά χωρίς να γίνουν αυτές οι κινήσεις δεν μπορούμε να προχωρήσουμε», ανέφερε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να διατηρηθούν οι ισορροπίες μεταξύ της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας και των αναγκών των τοπικών κοινωνιών.

Μιλώντας για τη νομική διάσταση του ζητήματος, επισήμανε ότι σε περιπτώσεις απαλλοτριώσεων, όταν εκλείψει ο σκοπός για τον οποίο αυτές πραγματοποιήθηκαν, μπορεί να προκύψουν ζητήματα σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων και τα δικαιώματα των αρχικών ιδιοκτητών. «Πρέπει να κρατήσουμε όσο μπορούμε τη σχέση με τις τοπικές κοινωνίες. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό», επισήμανε.

Αναφερόμενος ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Ταχιάος σημείωσε ότι η αξιοποίηση του σιδηροδρομικού σταθμού θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία με τον δήμο και με τρόπο που να διασφαλίζει μια αποτελεσματική, αμφίδρομη σχέση με την πόλη. «Ο δήμος Θεσσαλονίκης δεν είναι ιδιαίτερα γενναιόδωρος όταν αφορά την πόλη. Θέλει να βλέπει μία σχέση η οποία αμφίδρομα θα είναι αποτελεσματική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας, μεταξύ άλλων, για τη συνολική προσπάθεια αναβάθμισης του ελληνικού σιδηροδρόμου, σημείωσε ότι αυτή θα πρέπει να αφορά όχι μόνο την ασφάλεια αλλά και τη λειτουργικότητα και τη συμβολή του στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Λέγοντας ότι ο σιδηρόδρομος θα πρέπει να διακρίνεται όχι μόνο για την ασφάλειά του, αλλά και για τη λειτουργικότητά του και για τη συμβολή του στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, με την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του να αποτελεί μέρος αυτής της συνολικής προσπάθειας, ο κ. Ταχιάος τόνισε: «Γιατί επιτέλους ο ελληνικός σιδηρόδρομος πρέπει να πάρει στην ελληνική κοινωνία τη θέση εκείνη που του αξίζει».

Γ. Παπαχρήστου: Νέα εποχή για τα Ελληνικά Σιδηροδρομικά Ακίνητα με επίκεντρο την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας

«Η ΓΑΙΑΟΣΕ, που μετονομάζεται πλέον σε Ελληνικά Σιδηροδρομικά Ακίνητα, ξεκινά ένα δημιουργικό και απαιτητικό νέο κεφάλαιο στην ιστορία της», τόνισε ο CEO του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου (HGF) Γιάννης Παπαχρήστου, υπογραμμίζοντας ότι, μετά την απόσχιση του τροχαίου υλικού, η εταιρεία μπορεί να επικεντρωθεί αποκλειστικά στην προστασία και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της. Όπως σημείωσε, στόχος είναι η δημιουργία δημόσιας αξίας, η προσέλκυση επενδύσεων και η ανάπτυξη νέας οικονομικής δραστηριότητας προς όφελος της οικονομίας και των τοπικών κοινωνιών.

Κ. Κεσεντές: Νέα εποχή με επίκεντρο την αξιοποίηση της σιδηροδρομικής ακίνητης περιουσίας

«Η μετονομασία της ΓΑΙΑΟΣΕ σε Ελληνικά Σιδηροδρομικά Ακίνητα δεν είναι ένα απλό rebranding, αλλά η έναρξη μιας νέας εποχής», τόνισε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Hellenic Rail Estate, Κωνσταντίνος Κεσεντές, υπογραμμίζοντας ότι, μετά την απόσχιση του τροχαίου υλικού, η εταιρεία επικεντρώνεται πλέον στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας που διαχειρίζεται. Όπως σημείωσε, η εταιρεία έχει ενισχύσει την εταιρική διακυβέρνηση, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, με στόχο η αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων να δημιουργεί αξία για την κοινωνία και την οικονομία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ