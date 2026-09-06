Γκιουλέκας: «Η Θεσσαλονίκη αλλάζει σελίδα και αλλάζει εποχή»

Η Βόρεια Ελλάδα είναι ο άξονας που συνδέει την υπόλοιπη Ελλάδα τόσο με τα Βαλκάνια όσο και με τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

«Σε αυτή την πόλη είχαμε συνηθίσει να ανάβουν τα φώτα της δημοσιότητας κάθε φορά που ερχόταν η Διεθνής Έκθεση και να σβήνουν αμέσως μετά για να περιμένουμε την επόμενη, προκειμένου να ξανάρθει η Θεσσαλονίκη στη δημοσιότητα. Αυτό ανήκει στο παρελθόν, γιατί δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι πραγματικά η Θεσσαλονίκη αλλάζει σελίδα και αλλάζει εποχή», επισήμανε ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης), Κώστας Γκιουλέκας, στον χαιρετισμό του, στην εκδήλωση για τα εγκαίνια της 90ής ΔΕΘ.

«Αλλάζει με σημαντικά, εμβληματικά έργα, τα οποία τα είχαμε τόσο ανάγκη εδώ στην πρωτεύουσα του ελληνικού Βορρά, τα οποία τα είχε ανάγκη η Θεσσαλονίκη για να διαδραματίσει τον ρόλο ως μια σύγχρονη ευρωπαϊκή μεγαλούπολη. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι αυτά τα έργα τα χρωστούσαν στη Θεσσαλονίκη όλα αυτά τα χρόνια, όλες αυτές τις δεκαετίες και ήρθε η ώρα που η Θεσσαλονίκης αποκτά τα έργα», είπε ο κ. Γκιουλέκας.

Προσέθεσε πως η Βόρεια Ελλάδα δεν κοιτάζει μόνο προς το νότο, προς την Αθήνα, κοιτάζει και προς τον βορρά, γιατί είναι ο άξονας που συνδέει την υπόλοιπη χώρα με τα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη κι αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημά της για να πρωταγωνιστήσει.