Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο: Nέα εποχή για τη ΓΑΙΑΟΣΕ – Μετονομάζεται σε Ελληνικά Σιδηροδρομικά Ακίνητα

Στο πλαίσιο του μετασχηματισμού της εταιρείας, κεντρική αποστολή της Hellenic Rail Estate είναι η αξιοποίηση της ακίνητης σιδηροδρομικής περιουσίας προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και της εθνικής οικονομίας.

Η νέα εταιρική ταυτότητα και αποστολή της ΓΑΙΑΟΣΕ, που μετονομάζεται σε Ελληνικά Σιδηροδρομικά Ακίνητα/Hellenic Rail Estate, παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο περίπτερο του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ.

Στο πλαίσιο του μετασχηματισμού της εταιρείας, κεντρική αποστολή της Hellenic Rail Estate είναι η αξιοποίηση της ακίνητης σιδηροδρομικής περιουσίας προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και της εθνικής οικονομίας.

Η εκδήλωση, με τίτλο «Δημιουργώντας Δημόσια Αξία: Νέα εποχή στη διαχείριση της σιδηροδρομικής περιουσίας», ξεκίνησε με χαιρετισμό του αναπληρωτή υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργου Κώτσηρα, ο οποίος υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία της αξιοποίησης της σιδηροδρομικής ακίνητης περιουσίας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο εμβληματικό έργο της ανάπλασης του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, που σχεδιάζεται μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Όπως ανέφερε, ο διαγωνισμός αναμένεται να ξεκινήσει έως το τέλος του έτους και σε συνδυασμό με τη δωρεά της METLEN, για την ανακαίνιση των εσωτερικών χώρων, θα μετατρέψει τον σταθμό σε πόλο τουριστικής και εμπορικής ανάπτυξης. Ο κ. Κώτσηρας σημείωσε ότι το συνολικό πλάνο θέτει τις βάσεις ώστε η ακίνητη περιουσία του σιδηροδρόμου να αξιοποιηθεί επενδυτικά και εμπορικά προς όφελος των πολιτών και της οικονομίας.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο του Εθνικού Επενδυτικού Ταμείου (πρώην Υπερταμείου) Γιάννη Παπαχρήστου, η μετονομασία της ΓΑΙΑΟΣΕ σε Ελληνικά Σιδηροδρομικά Ακίνητα (Hellenic Rail Estate) σηματοδοτεί την έναρξη ενός σημαντικού κεφαλαίου που θα συμβάλλει καθοριστικά στη δημιουργία δημόσιας αξίας. Ο κ. Παπαχρήστου στάθηκε στα σημαντικά βήματα της τελευταίας διετίας, όπως η ενίσχυση της οικονομικής θέσης, η συστηματική αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου, η αναβάθμιση της εταιρικής διακυβέρνησης και του ανθρώπινου δυναμικού, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, καθώς και η ολοκλήρωση της απόσυρσης του τροχαίου υλικού που δεν χρησιμοποιείται πλέον. Όπως επισήμανε, το στοίχημα του Ταμείου συμπυκνώνεται στο μήνυμα του φετινού του περιπτέρου στη ΔΕΗ «Αξία για το μέλλον», μέσω του εκσυγχρονισμού κρίσιμων εθνικών υποδομών.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Hellenic Rail Estate Κωνσταντίνος Κεσεντές, αναφέρθηκε στη συμπλήρωση 25 ετών λειτουργίας της εταιρείας (ίδρυση το 2001) και στο ορόσημο του 2018 με τη μεταβίβαση των μετοχών στο Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο. Τόνισε ότι η εταιρεία αποτελεί υπόδειγμα στον δημόσιο τομέα, καθώς διαθέτει πλήρως χαρτογραφημένο κάθε περιουσιακό στοιχείο υπό τη διαχείρισή της, γεγονός που εξασφαλίζει διαφάνεια και λογοδοσία. Υπογράμμισε δε ότι η μετονομασία δεν αποτελεί ένα απλό rebranding, αλλά την ουσιαστική μετάβαση σε μια εταιρεία real estate μετά την απόσχιση του τροχαίου υλικού.

Χαιρετίζοντας την εκδήλωση, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, εστίασε στην ανάγκη ουσιαστικής διαβούλευσης και συναίνεσης με τις τοπικές κοινωνίες για όλα τα αναπτυξιακά προγράμματα. Σημείωσε ότι οι σιδηροδρομικοί σταθμοί δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως απομονωμένα κτίρια, αλλά ως σύγχρονα τοπόσημα, λαμβάνοντας υπόψη διεθνή παραδείγματα.

Μιλώντας στην εκδήλωση, ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, τόνισε ότι ο μετασχηματισμός της εταιρείας ανατρέπει μια στάσιμη κατάσταση δεκαετιών. Αναφέρθηκε στον σχεδιασμό που ξεκίνησε πριν από έναν χρόνο για τη ριζική αναβάθμιση των μεγάλων σταθμών (Θεσσαλονίκης, Αθηνών, Πελοποννήσου και Πειραιά), ο οποίος πλέον παίρνει σάρκα και οστά. Ιδιαίτερη μνεία έκανε στην επαναδιαπραγμάτευση των παλαιών συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων, με την οποία αποκαταστάθηκαν αδικίες του παρελθόντος προς όφελος του Δημοσίου.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ομιλία του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, Παναγιώτη Μπαλωμένου, που υπογράμμισε ότι το νέο εταιρικό σχήμα εστιάζει αποκλειστικά στην προστασία, την ωρίμανση και την αξιοποίηση της σιδηροδρομικής ακίνητης περιουσίας. Όπως τόνισε, η στρατηγική αυτή συμπυκνώνεται στο νέο εταιρικό μήνυμα: «Connecting assets, creating public value / Ενώνουμε ακίνητα, δημιουργούμε δημόσια αξία».

Αναφερόμενος στους άξονες μετασχηματισμού της εταιρείας από τον Ιούνιο του 2024 έως σήμερα, ο κ. Μπαλωμένος παρουσίασε τους πέντε πυλώνες στους οποίους στηρίχθηκε ο ανασχηματισμός του οργανισμού. Την οικονομική ενδυνάμωση, με την αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων να αυξάνεται κατά 16%, - από τα 153 εκατ. ευρώ το 2023 στα 177 εκατ. ευρώ το 2025. Ταυτόχρονα, τα ετήσια έσοδα αυξήθηκαν κατά 33% για την περίοδο 2024-2026 και διαμορφώθηκαν από 6,6 εκατ. ευρώ σε 9,4 εκατ. ευρώ. Η αύξηση των εσόδων προήλθε από την επαναδιαπραγμάτευση μισθώσεων και την αξιοποίηση αδρανών ακινήτων, ενώ παράλληλα διαμορφώνονται πέντε νέες πηγές εσόδων: δίκτυα οπτικών ινών και φωτοβολταϊκά πάρκα κατά μήκος των γραμμών, σταθμοί φόρτισης οχημάτων, εμπορική εκμετάλλευση της νέας υπόγειας στοάς του Σταθμού Λαρίσης και διαφημιστικά έσοδα στους σταθμούς.

Αναφορικά με την ωρίμανση και αξιοποίηση των ακινήτων, ο ίδιος τόνισε πως το ποσοστό ωρίμανσης των εμβληματικών ακινήτων του χαρτοφυλακίου εκτινάχθηκε από το 20% το 2024 στο 60% την περίοδο 2025-2026. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιήθηκαν 8 προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, υποβλήθηκαν 7 φάκελοι στο Επενδυτικό Συμβούλιο Διοίκησης για έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων χρήσεων γης, ενώ έως το τέλος του έτους εκκινούν οι διαγωνιστικές διαδικασίες (ΣΔΙΤ/παραχωρήσεις) για 4 κεντρικούς σιδηροδρομικούς σταθμούς.

Παρουσιάζοντας τα στοιχεία για την Εταιρική Διακυβέρνηση τον θεσμικό εκσυγχρονισμό της εταιρείας, ο κ. Μπαλωμένος σημείωσε πως εκπονήθηκε το Στρατηγικό Πλάνο 2025-2030, θεσπίστηκε ο πρώτος Κανονισμός Εκμισθώσεων, εισήχθησαν υποχρεωτικές εκτιμήσεις και ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί, ενώ ολοκληρώθηκε με συνέπεια η απόσυρση του τροχαίου υλικού τον Οκτώβριο του 2025.

Αναφερόμενος στο ανθρώπινο δυναμικό, ο ίδιος τόνισε πως εφαρμόστηκε νέο οργανόγραμμα, καθορίστηκαν KPIs και ετήσια προγράμματα εκπαίδευσης. Αλλαγή που όπως αποτυπώθηκε στην έρευνα ικανοποίησης εργαζομένων με 100% συμμετοχή κατέγραψε βαθμό ικανοποίησης 95%.

Όπως τόνισε, η δημιουργία δημόσιας αξίας περιλαμβάνει και την κοινωνική ευθύνη. Για τον λόγο αυτό εξετάζεται η αξιοποίηση ακινήτων για τη δημιουργία περίπου 590 κατοικιών για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών, αλλά και η μετατροπή του κτιρίου φιλοξενίας στον Σταθμό Θεσσαλονίκης σε σύγχρονη φοιτητική εστία 443 δωματίων.

Όσον αφορά το χαρτοφυλάκιο με τα εμβληματικά έργα και τη νέα φυσιογνωμία των «Ελληνικών Σιδηροδρομικών Ακινήτων» ο κ. Μπαλωμένος εξήγγειλε την αξιοποίηση των Σταθμών Λαρίσης και Πελοποννήσου στην Αθήνα, την αναβάθμιση των Σταθμών Θεσσαλονίκης και Πειραιά, την έναρξη έργων για την ανάπτυξη νέου Εμπορευματικού Κέντρου στο Θριάσιο και την ολοκλήρωση του διαγωνισμού για το πρώην στρατόπεδο Γκόνου.

Εξήγγειλε, επίσης, τη δημιουργία επιχειρηματικού και εμπορευματικού πάρκου 300 στρεμμάτων στη Λάρισα καθώς και αξιοποίηση 230 στρεμμάτων εντός του αστικού ιστού της πόλης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ