Μητσοτάκης: «Έχουμε κάνει άλματα στην Πολιτική Προστασία» - Τι είπε για τις πυρκαγιές και τον Έβρο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπεραμύνθηκε της κυβερνητικής πολιτικής για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών, παρουσιάζοντας τις επενδύσεις στην Πολιτική Προστασία και την πορεία των έργων ανασυγκρότησης στον Έβρο.

Στις επενδύσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην Πολιτική Προστασία, αλλά και στις επιδόσεις της φετινής αντιπυρικής περιόδου αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας στην κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση για τις εκτάσεις που έχουν καεί τα τελευταία χρόνια και τη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών.

Στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου στην 90ή ΔΕΘ την Κυριακή, ο πρωθυπουργός ρωτήθηκε, μεταξύ άλλων, για την αναφορά της αντιπολίτευσης σε περισσότερα από 4,5 εκατ. καμένα στρέμματα κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της ΝΔ και για την κριτική ότι η κλιματική αλλαγή χρησιμοποιείται ως άλλοθι.

«Αν πιστεύει κάποιος ότι στην Ελλάδα δεν θα έχουμε δασικές πυρκαγιές το καλοκαίρι, έρχεται από άλλο πλανήτη. Το ζήτημα δεν είναι αν θα έχουμε πυρκαγιές, είναι πόσες θα έχουμε, πόσο δάσος θα χάνουμε, αν μπορούμε να προστατεύουμε ανθρώπινες ζωές και περιουσίες», απάντησε.

Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι «έχουμε κάνει άλματα στην Πολιτική Προστασία», δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον έγκαιρο εντοπισμό των πυρκαγιών και στη χρήση νέων τεχνολογικών μέσων.

Όπως ανέφερε, δεν υπήρξε φέτος πυρκαγιά η οποία να μην εντοπίστηκε γρήγορα, «πρωτίστως από drones», και στην οποία να μην ακολούθησε πολύ γρήγορα εναέρια επέμβαση. Ως εξαίρεση ανέφερε τη μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, όπου, σύμφωνα με τον ίδιο, τα εναέρια μέσα δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών.

Αναφερόμενος στις καμένες εκτάσεις, σημείωσε ότι ο μέσος όρος των τελευταίων 20 ετών στην Ελλάδα βρίσκεται περίπου στις 500.000 στρέμματα ετησίως και εκτίμησε ότι το 2026 η χώρα θα κινηθεί «σημαντικά χαμηλότερα», διευκρινίζοντας πάντως ότι η αντιπυρική περίοδος δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Ο πρωθυπουργός στάθηκε παράλληλα στις επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας. Όπως είπε, σήμερα επιχειρούν περισσότεροι από 1.600 δασοκομάντος, ενώ έχουν αξιοποιηθεί πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης για την απόκτηση ελικοπτέρων και την αντικατάσταση εκατοντάδων πυροσβεστικών οχημάτων. Αναφέρθηκε ακόμη στην παραγγελία νέων Canadair, καθώς και στην αξιοποίηση ψηφιακών συστημάτων και θερμικών καμερών.

«Έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό πυροσβεστών που είχαμε ποτέ», ανέφερε, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η ενίσχυση του μηχανισμού δεν σημαίνει ότι μπορούν να αποκλειστούν τραγωδίες.

Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρθηκε στις μεγάλες πυρκαγιές που αντιμετώπισαν φέτος άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σημειώνοντας ότι στην Ισπανία κάηκαν εκτάσεις τέσσερις φορές μεγαλύτερες από τον μέσο όρο και στη Γαλλία επτά φορές μεγαλύτερες.

«Η κλιματική κρίση είναι εδώ», τόνισε, προσθέτοντας ότι ο μηχανισμός πρέπει να γίνεται συνεχώς καλύτερος.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην πρόληψη, εκφράζοντας τη διαφωνία του με την κριτική που, όπως είπε, ασκείται στη Δασική Υπηρεσία και στα προγράμματα καθαρισμών. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα AntiNero, κάνοντας λόγο για παρεμβάσεις ύψους 600 εκατ. ευρώ σε καθαρισμούς και διανοίξεις δασικών δρόμων.

Ως παράδειγμα διαχείρισης πυρκαγιάς έφερε τη Χαλκιδική, σημειώνοντας ότι η φωτιά είχε χαρακτηριστικά που παρέπεμπαν στο Μάτι, καθώς επρόκειτο για κατοικημένη δασική περιοχή όπου απαιτήθηκαν γρήγορες εκκενώσεις, ακόμη και από τη θάλασσα, υπό δύσκολες συνθήκες. Ο ίδιος απέδωσε την αποτελεσματική αντιμετώπιση στη συνεργασία των ανθρώπων στο πεδίο και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Κλείνοντας την αναφορά του στην Πολιτική Προστασία, ο πρωθυπουργός συνέκρινε τον σημερινό μηχανισμό με εκείνον που, όπως είπε, παρέλαβε η κυβέρνηση το 2019. «Εγώ ξέρετε τι βρήκα; Μια Πολιτική Προστασία σε ένα γραφείο, σε ένα κτίριο το οποίο θα ήταν το πρώτο κτίριο αν έπεφτε σε έναν σεισμό», είπε, προσθέτοντας ότι μια επόμενη κυβέρνηση θα παραλάβει «κάτι πολύ καλύτερο από αυτό το οποίο παραλάβαμε», δήλωσε.

Έβρος: Οι δεσμεύσεις, τα έργα και η επόμενη μέρα μετά τις πυρκαγιές

Στη συνέντευξη Τύπου τέθηκε και το ζήτημα της πορείας ανασυγκρότησης του Έβρου μετά τη μεγάλη καταστροφική πυρκαγιά, με τον πρωθυπουργό να απαντά στην κριτική που ασκείται για την υλοποίηση του σχεδιασμού και των έργων στην περιοχή.

Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι το χρηματοδοτικό πακέτο για τη Θράκη παραμένει αυτό που έχει συμφωνηθεί και ότι τα έργα βρίσκονται σε εξέλιξη. Όπως ανέφερε, η Αλεξανδρούπολη βρίσκεται «σε πλήρη ανάπτυξη» και ο Νότιος Έβρος εμφανίζει σημαντική δυναμική, ενώ χαρακτήρισε βασική πρόκληση τη σύγκλιση του Βόρειου με τον Νότιο Έβρο.

Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε σε παρεμβάσεις σε Ορεστιάδα και Σουφλί, καθώς και στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης, το οποίο ξεκίνησε από τον Έβρο και, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, έχει ήδη προσελκύσει τους πρώτους πολίτες που επιλέγουν να εγκατασταθούν στην περιοχή. Ειδική αναφορά έκανε και στη σιδηροδρομική σύνδεση, σημειώνοντας ότι η σχετική δέσμευση προχωρά με χρηματοδότηση από το Connecting Europe Facility.

Ο πρωθυπουργός στάθηκε παράλληλα στην περιβαλλοντική αποκατάσταση της Δαδιάς μετά την καταστροφική πυρκαγιά. Όπως υποστήριξε, έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις, ενώ «η φυσική αναγέννηση ξεπερνάει και τις δικές μας προσδοκίες».

Αναφέρθηκε ακόμη στην εικόνα της ορνιθοπανίδας της περιοχής, σημειώνοντας ότι, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία στα οποία αναφέρθηκε, φαίνεται να καταγράφεται μεγαλύτερος αριθμός πτηνών στη Δαδιά σε σχέση με πριν.

«Σκύψαμε πάνω στον Έβρο μετά τη μεγάλη καταστροφή και ως προς την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος πάμε καλύτερα», ανέφερε.

Ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι μπορεί να υπάρχουν καθυστερήσεις σε επιμέρους παρεμβάσεις, υποστήριξε ωστόσο ότι η κυβέρνηση παραμένει συνεπής στις βασικές δεσμεύσεις που ανέλαβε για τον Έβρο μετά την καταστροφική πυρκαγιά.