Μαρινάκης: Στόχος είναι, ενώ μειώνουμε τους φόρους, να συνεχίζουμε να αυξάνουμε τα φορολογικά έσοδα

Αυτό γίνεται μόνο με το μεγάλωμα της πίτας, με την αύξηση των επενδύσεων, την τόνωση των εξαγωγών, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τόνισε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, απ' την 90η ΔΕΘ.

«Ο στόχος της κυβέρνησης είναι να καταφέρουμε, ενώ μειώνουμε φόρους και συνεχίζουμε να τους μειώνουμε, να αυξάνουμε τα φορολογικά έσοδα και αυτό γίνεται μόνο με το μεγάλωμα της πίτας, με την αύξηση των επενδύσεων, την τόνωση των εξαγωγών, τη δημιουργία θέσεων εργασίας», τόνισε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, συζητώντας με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Imperial Brands Hellas Νίκο Νικηφορίδη, για τη σημασία που έχει για τους πολίτες η συμμαχία Πολιτείας και Επιχειρείν, στο πάνελ με θέμα «Η Αγορά συναντά την Πολιτεία: Υπευθυνότητα, Συνεργασία, Εξέλιξη για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας», που διοργάνωσε η Imperial Brands Hellas στο περίπτερό της (περ 8, stand 22) στην 90ή ΔΕΘ.

«Αυτός είναι ένας κύκλος που για να μεγαλώσει και να πετύχει παραπάνω πρέπει να μας βρει όλους στην ίδια σελίδα», υπογράμμισε, εξηγώντας ότι η συμμαχία Πολιτείας και Αγοράς, είναι μονόδρομος, καθώς «μεγαλώσαμε σε μια χώρα που ένα πολύ μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος, την ιδιωτική πρωτοβουλία την πολέμησε», καθώς «για να γίνει αρεστό αυτό το μέρος του πολιτικού συστήματος στον κόσμο, έλεγε ότι θα τα πάρουμε από τις επιχειρήσεις και να δώσουμε στον κόσμο», όμως, «όσο πιο ισχυρές επιχειρήσεις έχουμε -με κανόνες εννοείται και με τη νομοθεσία να τηρείται- τόσο πιο καλά μπορεί να νιώσει ο κόσμος, τόσο πιο καλές δουλειές δημιουργούνται, τόσο μπορεί να ανεβαίνουν οι μισθοί». «Νομίζω τα τελευταία χρόνια έχει γυρίσει το “ παιχνίδι”, αλλά έχουμε πάρα πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας, κυρίως για να αλλάξει εντελώς αυτή η νοοτροπία», πρόσθεσε.

Απαντώντας πού κρίνεται στην πράξη ο ρόλος της Πολιτείας ως συμμάχου του επιχειρείν για την ανάπτυξη της οικονομίας, ο κ. Μαρινάκης εστίασε στη μείωση των φόρων και τη διευκόλυνση των διαδικασιών. «Κρίνεται στους λιγότερους φόρους», σημείωσε, εξηγώντας ότι το κράτος είναι χρήσιμο όταν αφαιρεί βάρη, όπως για παράδειγμα «ο φόρος επιχειρήσεων που ήταν στο 28% κι έχει πάει στο 22%». Παράλληλα, αναφέρθηκε στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους ως το καίριο εργαλείο για την σύμπτυξη διαδικασιών, με πιο πρόσφατο παράδειγμα το νομοσχέδιο που «στην πραγματικότητα ομαδοποίησε δικαιολογητικά τα οποία χρησιμοποιούμε ξανά και ξανά και μείωσε τον χρόνο σε κάποιες διαδικασίες».

Στο ίδιο πλαίσιο ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ υπογράμμισε πως η συνέπεια και η σταθερότητα της κυβερνητικής πολιτικής αποτελούν βασικά διαπιστευτήρια της Πολιτείας προς τον επιχειρηματικό κόσμο. Με αφορμή και την αποψινή ομιλία του πρωθυπουργού ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε πως ό,τι έχει ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ τα προηγούμενα χρόνια έχει γίνει πράξη, υπενθυμίζοντας «ό,τι είχε πει όταν ήταν αρχηγός αντιπολίτευσης έγινε πράξη στη συνέχεια και έπειτα ως πρωθυπουργός, ό,τι ανακοίνωσε, νομοθετήθηκε λίγους μήνες μετά». «Όλες αυτές οι ανακοινώσεις έχουν μόνιμο χαρακτήρα [...], με εξαίρεση κάποιες ανακοινώσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας και κάποιων έκτακτων κρίσεων», είπε παρατηρώντας και ότι «αυτό δεν αρκεί να το κάνει μία κυβέρνηση -πρέπει συνολικά το πολιτικό σύστημα να δίνει την εντύπωση στο επιχειρείν ότι δε θα βρεθεί από τη μία μέρα στην άλλη σε μια άλλη χώρα, αν γίνουν εκλογές».

Αναπτύσσοντας, εξάλλου, τις πτυχές της κυβερνητικής πολιτικής για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου ο κ. Μαρινάκης μίλησε για το νομοθετικό πλαίσιο και την αυστηροποίηση των διοικητικών και ποινικών διαδικασιών, καθώς και για τους ελέγχους στην αγορά με εντατικοποίηση των ελέγχων, με πρωταγωνιστικό ρόλο υπηρεσιών όπως η ΑΑΔΕ και υποδειγματική συνεργασία της Αστυνομίας (ΔΑΟΕ) με τις αρμόδιες αρχές, γεγονός που, όπως είπε, έχει οδηγήσει σε δεκάδες μεγάλες εξαρθρώσεις εγκληματικών οργανώσεων. Εστίασε, δε, στη σημασία της ενημέρωσης των καταναλωτών και στην εκπαίδευση του κοινού ώστε να γίνει αντιληπτό ότι το «φθηνό» παράνομο προϊόν είναι επιζήμιο και η ζημιά επιστρέφει τελικά στην τσέπη του ίδιου του πολίτη.

Ερωτηθείς τι ζητάει η κυβέρνηση από τις επιχειρήσεις απάντησε ότι «ζητάμε να επενδύσουν στο ανθρώπινο δυναμικό», καθώς «αυτό που χρειάζεται τώρα η Ελλάδα πολύ παραπάνω είναι ακόμα καλύτερους μισθούς, ακόμα καλύτερη εμπιστοσύνη στη νέα γενιά, ακόμα μεγαλύτερη στήριξη της οικογένειας», διότι «αν οι επιχειρήσεις δεν παίξουν ακόμα πιο πρωταγωνιστικό ρόλο στην αντιμετώπιση του δημογραφικού, δε θα την κερδίσουμε τη μάχη».

Όπως διευκρίνισε το δημογραφικό και η προστασία των ανηλίκων αποτελούν τις πιο σοβαρές, «καυτές» και άμεσα συνδεδεμένες προκλήσεις για το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Αναφερόμενος στην Εθνική Στρατηγική για την Πρόληψη της Βίας και την Αντιμετώπιση της Παραβατικότητας Ανηλίκων και τα ψηφιακά εργαλεία γονικού ελέγχου εξήγησε ότι «είναι διαχρονική και πάντοτε επίκαιρη η συζήτηση των ορίων». «Τα όρια τα βάζει πάνω απ' όλα η οικογένεια, το σχολείο και βέβαια η Πολιτεία. Για μένα μαζί με το δημογραφικό, που είναι η πιο σοβαρή και πιο καυτή συζήτηση και στην Ελλάδα, η πιο σημαντική ατζέντα είναι τι παιδιά θέλουμε να μεγαλώσουμε και τι ενήλικες θα έχουμε σε κάποια χρόνια. Κινδυνεύουμε να δημιουργήσουμε γενιές παιδιών που θα δυσκολεύονται να διαβάσουν μια σελίδα και να γράψουν μια γραμμή. Άρα κάθε πρωτοβουλία ορίων δεν αποσκοπεί μόνο στο πεδίο της προστασίας [...] αλλά έχει να κάνει και με το πού θέλουμε να στρέψουμε το ενδιαφέρον των παιδιών και πού να επικεντρώσουν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους και εδώ έρχεται η θετική πρωτοβουλία», επισήμανε. «Δεν είναι εχθρός μας η τεχνολογία, αλλά πρέπει να παραμείνει σύμμαχος και ο τρόπος χρήσης είναι το πιο σημαντικό», εξήγησε.

Περισσότεροι από τους μισούς επαγγελματίες χρησιμοποιούν ήδη τα ψηφιακά εργαλεία επιβεβαίωσης ηλικίας

Η συμμαχία κράτους και επιχειρηματικότητας αποτελεί μονόδρομο για τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας, θεμελιωμένη σε ένα μοντέλο αμοιβαίας λογοδοσίας, σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Imperial Brands Hellas Νίκο Νικηφορίδη.

Ο κ. Νικηφορίδης σημείωσε ότι η Imperial Brands Hellas, με 45 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στην Ελλάδα, έχει αφήσει ένα ισχυρό αναπτυξιακό και κοινωνικό της αποτύπωμα, το οποίο φαίνεται στην αύξηση του καθαρού κύκλου εργασιών κατά 74% από το 2020 (φτάνοντας τα 93,5 εκατ. ευρώ το 2025), στην ετήσια εισφορά 324 εκατ. ευρώ σε φόρους και εισφορές, καθώς και στη στήριξη 1.000 άμεσων και έμμεσων εργαζομένων και 100.000 οικογενειών μέσω του δικτύου της. «Έχουμε αυξήσει τους άμεσους και έμμεσους εργαζομένους γύρω στο 30% την τελευταία πενταετία, επενδύοντας σε προσωπικό της χώρας μας και μάλιστα και σε θέσεις υψηλού κύρους και σημασίας», είπε, προσθέτοντας πως αυτό καταδεικνύει την «εμπιστοσύνη στο ελληνικό δυναμικό, το οποίο πιστεύουμε και έχουμε τη χαρά να ανήκουμε σε έναν ισχυρό πολυεθνικό όμιλο που έχει μια ελληνική καρδιά, γιατί όλοι είμαστε Έλληνες».

Μιλώντας για το μοντέλο αμοιβαίας λογοδοσίας, εξήγησε ότι η Πολιτεία θέτει το πλαίσιο και η Αγορά απαντά με επενδύσεις και υπευθυνότητα στην πράξη. Χαρακτηριστική εφαρμογή αυτού του μοντέλου, όπως διευκρίνισε, αποτελεί η πρωτοβουλία για την προστασία των ανηλίκων. Μετά τη θέσπιση του αυστηρού ρυθμιστικού πλαισίου και των ψηφιακών εργαλείων επιβεβαίωσης ηλικίας από την Πολιτεία (Εθνικό Μητρώο, Gov.gr Wallet, Kids Wallet), η Imperial Brands Hellas υλοποίησε την πανελλαδική εκστρατεία «Στην Προστασία των Ανηλίκων Είμαστε Μαζί».

Μετά την ολοκλήρωση της α΄ φάσης ενημέρωσης σε 20.000 σημεία λιανικής, η εταιρεία ολοκλήρωσε την πανελλαδική έρευνα πεδίου σε 7.584 σημεία, επιστρέφοντας στην Πολιτεία πολύτιμη γνώση για την εφαρμογή των μέτρων στο ταμείο. Σύμφωνα με τα επίσημα ευρήματα, περισσότεροι από τους μισούς επαγγελματίες (52%) χρησιμοποιούν ήδη τα ψηφιακά εργαλεία επιβεβαίωσης ηλικίας, σχεδόν τρεις στους τέσσερις (73%) τα θεωρούν χρήσιμα, ενώ το 84% έλαβε ουσιαστική ενημέρωση και υποστήριξη. Πρόκειται για μια συνέργεια που έχει ήδη συμβάλει στη μετρήσιμη μείωση της κατανάλωσης από ανηλίκους, όπως αναγνωρίστηκε δημόσια και από το Υπουργείο Υγείας.

Ο κ. Νικηφορίδης χαρακτήρισε ζωτικής σημασίας για το επιχειρηματικό περιβάλλον την σταθερότητα και προβλεψιμότητα. «Όταν μιλάμε για επενδύσεις και λέμε ότι είναι σταθερό το περιβάλλον, εκεί ανοίγουν οι ορέξεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ συνδέοντας τη σταθερότητα με την προβλεψιμότητα, μίλησε για την ανάγκη του επιχειρηματία να γνωρίζει «ποιοι είναι οι κανόνες». «Αυτός ο συνδυασμός σταθερότητας και προβλεψιμότητας μπορεί να δώσει το κατάλληλο μέλλον για το επιχειρείν και να φέρει νέες επενδύσεις στην ελληνική αγορά», διαβεβαίωσε.

Σε ό,τι αφορά την κατανάλωση παράνομων προϊόντων ανέφερε ότι έχει υποχωρήσει στο 17,5% της αγοράς (από 23,5% το 2015), όμως, οι ετήσιες απώλειες για τα δημόσια ταμεία παραμένουν υψηλές, αγγίζοντας τα 438 εκατ. ευρώ, πόροι που στερούνται οι δημόσιες υποδομές. «Η παραοικονομία υποχωρεί, αλλά για να νικηθεί χρειάζεται να γίνουν ακόμα περισσότερα πράγματα συστηματικά. Καιροφυλακτεί, θα έλεγα, στην πρώτη απότομη αλλαγή, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε άνθιση της», ανέφερε ο κ. Νικηφορίδης.

Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Σωτήρης Ξενάκης. Η έρευνα στα στοιχεία της οποίας αναφέρθηκε ο κ. Νικηφορίδης είναι αναρτημένη στον σύνδεσμο https://imperialbrands.gr/imperial-brands-hellas-i-proti-panelladiki-erevna-katagrafei-tin-efarmogi-ton-neon-metron-epivevaiosis-ilikias-sti-lianiki/

Κ. Κίντζιος: «Η τεχνητή νοημοσύνη κάνει το γρήγορο, ο άνθρωπος το σημαντικό»

Στο πλαίσιο της παρουσίας της στην 90ή ΔΕΘ, η Imperial Brands Hellas μετατρέπει το περίπτερό της σε έναν ζωντανό χώρο διαλόγου, συζητήσεις γύρω από τη σχέση της αγοράς με την κοινωνία, το όφελος των εργαζομένων και τη στήριξη των τοπικών κοινοτήτων. Με όχημα την «Εξέλιξη», τη συζήτηση του κ. Μαρινάκη με τον κ. Νικηφορίδη, ακολούθησε το πάνελ «Το Μέλλον της Εργασίας, Σήμερα: Άνθρωποι, Τεχνολογία και Ηγεσία», στο οποίο τοποθετήθηκε ο Business Mentor & Leadership Coach, Κωνσταντίνος Κίντζιος, υπό τον συντονισμό της δημοσιογράφου Χριστίνας Κανατάκη. Ανεξάρτητος ειδικός με περισσότερους από 8.000 επαγγελματίες στο ενεργητικό του, ο κ. Κίντζιος αναποδογύρισε το ερώτημα για την τεχνητή νοημοσύνη: «Η λάθος ερώτηση είναι αν η AI θα πάρει δουλειές. Η σωστή είναι ποιος θα ξέρει να δουλέψει μαζί της». Και κατέληξε με τη φράση-σήμα του: «Προσλαμβάνεις χαρακτήρα, εκπαιδεύεις δεξιότητες. Το ταλέντο δεν φεύγει από εταιρείες, φεύγει από προϊσταμένους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

